ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 16:20
30.04.2026 14:48

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης προσφέρει η HELLENiQ ENERGY, σε Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού, οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, καθώς και σε όσους αποφοιτούν κατά τη φετινή χρονιά υλοποίησης του Προγράμματος.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns” εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο πρωτοβουλιών της HELLENiQ ENERGY για την προσέλκυση, ανάπτυξη και ανάδειξη ταλέντων, συμβάλλοντας στη δημιουργία της επόμενης γενιάς επαγγελματιών που θα στηρίξουν την ενεργειακή μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι φοιτητές και νέοι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία, συμμετέχοντας ενεργά σε έργα που αντανακλούν τις σύγχρονες προκλήσεις και τις προοπτικές του ενεργειακού τομέα. Θα συνεργαστούν με έμπειρα στελέχη της HELLENiQ ENERGY και επαγγελματίες του κλάδου αναπτύσσοντας τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, ενώ το έργο που θα υλοποιήσουν θα παρουσιαστεί στο τέλος του προγράμματος, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης.

Η απασχόληση αφορά τόσο την HELLENiQ ENERGY όσο και επιμέρους εταιρείες του Ομίλου όπως οι ΕΚΟ, Enerwave, HELLENiQ Petroleum, HELLENiQ Renewables και HELLENiQ Upstream. Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δύο (2) μηνών, θα πραγματοποιηθεί κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Το “Empowering Interns” καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και απευθύνεται σε φοιτητές Τμημάτων Μηχανικών (π.χ. Μηχανολόγων, Χημικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων), Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Πληροφορικής και συναφών ειδικοτήτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

  • Οι απόφοιτοι να έχουν αποφοιτήσει το ίδιο έτος με το έτος υλοποίησης του Προγράμματος.
  • Οι προπτυχιακοί φοιτητές να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 60% της συνολικής διάρκειας φοίτησης της σχολής τους.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας, για το σύνολο των ετών φοίτησης, να είναι τουλάχιστον 6,5 (λίαν καλώς) ή αντίστοιχη βαθμολογία από εκπαιδευτικό ίδρυμα του εξωτερικού. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές θα λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του βασικού τους πτυχίου (προπτυχιακές σπουδές).
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Proficiency in English).
  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Περισσότερες πληροφορίες και η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο Προγράμματα Απασχόλησης Φοιτητών , με προθεσμία υποβολής έως την Κυριακή 3 Μαΐου 2026.

Διαβάστε επίσης:

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

Mevaco: Άλμα σε τζίρο και κέρδη το 2025 επενδύοντας δυναμικά στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων

Κέρδη από επενδύσεις και πωλήσεις παγίων στήριξαν τη Centric παρά αρνητική λειτουργική κερδοφορία το 2025

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Εξανεμίστηκαν οι ελπίδες το πετρέλαιο: Ανησυχία για τις εξελίξεις στον Κόλπο και φόβοι για 150 δολάρια το βαρέλι μετά το ρεκόρ τετραετίας

Aμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Σε επιφυλακή για τον πληθωρισμό

ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί με «οδυνηρά πλήγματα» ως απάντηση στα σχέδια Τραμπ για νέες επιθέσεις – Η μόνη θέση τους στον Περσικό είναι στον βυθό της θάλασσας, απειλεί ο Χαμενεΐ

Citroën Saxo VTS: 30 χρόνια ενός εμβληματικού σπορ αυτοκινήτου

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Πέννες αλ μπάφο

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

