Fais Group: Αύξηση πωλήσεων και κερδών με ισχυρά περιθώρια και ενίσχυση θέσης το 2025

Θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων και κερδοφορίας κατέγραψε το 2025 ο Όμιλος Fais Group, παρά το συγκρατημένο περιβάλλον στο λιανεμπόριο. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 226 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,6 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11%.

Παρά τις συνθήκες που επικράτησαν στην αγορά, ο Όμιλος κατάφερε να διατηρήσει ισχυρά περιθώρια λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να φτάνουν τα 45,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 6%. Την ίδια στιγμή, ενίσχυσε τη χρηματοοικονομική του εικόνα, μέσω μείωσης των δανειακών υποχρεώσεων και βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το 2025 χαρακτηρίστηκε από βελτιωμένες επιδόσεις σε βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 45,3%, παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με το 2024.

Σε επίπεδο λειτουργικών τομέων, οι βασικές δραστηριότητες του Ομίλου κινήθηκαν ανοδικά. Ο τομέας ένδυσης και υπόδησης παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 5%, φτάνοντας τα 168,2 εκατ. ευρώ και αντιπροσωπεύοντας το 74,4% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Αντίστοιχα, ο τομέας καλλυντικών σημείωσε ισχυρότερη άνοδο, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 11% και να διαμορφώνονται στα 30,2 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 13,4% των συνολικών εσόδων. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση του τομέα εκμετάλλευσης ακινήτων, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 32% και ανήλθαν σε 13,7 εκατ. ευρώ.

Η ενίσχυση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του κύκλου εργασιών της ONE OUTLET, καθώς και στην πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου παρουσίασαν επίσης μικρή αύξηση, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 13,6 εκατ. ευρώ, διατηρώντας τη συνεισφορά τους στο 6,2% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Στο τέλος του 2025, το δίκτυο του Ομίλου αριθμούσε συνολικά 141 σημεία πώλησης, εκ των οποίων 131 φυσικά καταστήματα και 10 ηλεκτρονικά, ενισχυμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, η εταιρεία προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,155 ευρώ ανά μετοχή (προ φόρου), με τη μερισματική απόδοση να διαμορφώνεται περίπου στο 4,3% με βάση τα επίπεδα τιμών τέλους Απριλίου 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση.

Η διοίκηση του Ομίλου, με επικεφαλής την Λού Φάις και τον Σαμ Φάις, επισημαίνει ότι η πορεία του 2025 επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και τη σταθερότητα της στρατηγικής που ακολουθείται.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις που ενίσχυσαν την παρουσία του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται νέα καταστήματα και συνεργασίες, καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου Kiko Milano σε διάφορες αγορές.

Επιπλέον, επεκτάθηκε η δραστηριότητα σε νέους τομείς, όπως η λειτουργία καταστήματος και συνεργείου Harley-Davidson, ενώ προχώρησε και συμφωνία για τη διαχείριση της Αγοράς Μοδιάνο.

Σημαντική κίνηση αποτέλεσε και η πώληση ξενοδοχειακού ακινήτου στη Σαντορίνη, ενέργεια που ενίσχυσε τη ρευστότητα και δημιούργησε πρόσθετο περιθώριο για μελλοντικές επενδύσεις.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, με έμφαση στη διαφάνεια, τη συνέπεια και τη συνεχή ανάπτυξη του Ομίλου σε νέες αγορές και δραστηριότητες.

