Unibios: Μικρή υποχώρηση πωλήσεων αλλά βελτίωση κερδοφορίας με ενίσχυση περιθωρίων κέρδους

Σε ελαφρά υποχώρηση των πωλήσεων, αλλά με βελτιωμένα περιθώρια και ενίσχυση της κερδοφορίας, κινήθηκε το 2025 για τον Όμιλο Unibios, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 13.890 χιλ. ευρώ, έναντι 14.718 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας μείωση 5,4%.

Όπως επισημαίνεται, η κάμψη αυτή συνδέεται κυρίως με περιορισμούς στην παραγωγική δυνατότητα των εργοστασίων του Ομίλου, καθώς και με καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση πωλήσεων ήδη παραχθέντων συστημάτων, που επηρέασαν τη χρονική καταγραφή των εσόδων.

Παρά τη μείωση του τζίρου, το μικτό κέρδος εμφάνισε οριακή αύξηση, φτάνοντας τα 5.905 χιλ. ευρώ από 5.867 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ταυτόχρονα, το περιθώριο μικτού κέρδους ενισχύθηκε αισθητά, ανεβαίνοντας στο 42,5% από 39,8%, γεγονός που αντανακλά βελτίωση στην αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, ο Όμιλος κατέγραψε κέρδη 2.226 χιλ. ευρώ, έναντι 1.552 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 1.493 χιλ. ευρώ, από 1.026 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας αύξηση 45,5%.

Αντίστοιχα, το EBITDA ανήλθε σε 3.150 χιλ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 22,5% επί του κύκλου εργασιών, έναντι 2.728 χιλ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 15,4%.

Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 2025 περιλαμβάνονται καθαρά έκτακτα έσοδα ύψους 613 χιλ. ευρώ, τα οποία προέκυψαν από τον συμψηφισμό κερδών 1.069 χιλ. ευρώ από πώληση ακινήτου με έκτακτα έξοδα 456 χιλ. ευρώ που σχετίζονται με την εξαγορά και αναδιοργάνωση της Osmosun. Αντίστοιχα, στη χρήση του 2024 είχαν ενσωματωθεί καθαρά έκτακτα κέρδη 791 χιλ. ευρώ, προερχόμενα από αποτίμηση ακινήτου και απομείωση συμμετοχής σε θυγατρική.

Η διοίκηση χαρακτηρίζει το 2025 ως μεταβατική χρονιά για τον Όμιλο, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο διεθνούς ανάπτυξης της θυγατρικής Watera. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκε στο δεύτερο εξάμηνο η εξαγορά του 65% της εταιρείας Osmosun, η οποία είναι εισηγμένη στο Euronext Growth στο Παρίσι και πλέον ενσωματώνεται στον Όμιλο.

Η συγκεκριμένη επένδυση πραγματοποιήθηκε μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εξαγοραζόμενης εταιρείας και εκτιμάται ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στη μελλοντική ανάπτυξη, με τα οφέλη να αναμένονται στα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, προχωρά και η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, με τον Όμιλο Watera να υλοποιεί επένδυση για την κατασκευή νέου σύγχρονου εργοστασίου σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου. Με την ολοκλήρωσή του, το έργο αναμένεται να αυξήσει σημαντικά τη δυναμικότητα παραγωγής, στηρίζοντας την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου.

HELLENiQ ENERGY: Επενδύει στη νέα γενιά με το θερινό Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης “Empowering Interns”

Η σημασία των υποδομών στην ανάπτυξη της ΕΥΔΑΠ

Mevaco: Άλμα σε τζίρο και κέρδη το 2025 επενδύοντας δυναμικά στην παραγωγή αμυντικών συστημάτων