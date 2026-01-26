Στο ραντάρ του ΠΑΣΟΚ στελέχη για την διεύρυνση – Σκανδαλίδης: “Δεν νομίζω ότι η Κασιμάτη έχει πληγώσει το ΠΑΣΟΚ”

Τα μηνύματα της διεύρυνσης και των συνεργασιών στην κεντροαριστερά επισημοποιούνται και πληθαίνουν στο ΠΑΣΟΚ μέρα με την ημέρα.

Το πρωί της Κυριακής με τη συμμετοχή στελεχών και φίλων της Ανανεωτικής Αριστεράς και των Κινήσεων Πολιτών για την Σοσιαλδημοκρατία που συμμετέχουν ως συγκροτημένα ρεύματα ιδεών στο ΠΑΣΟΚ, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της βασιλόπιτας. Εκεί ο Θόδωρος Μαργαρίτης της Ανανεωτικής Αριστεράς, ο Μιχάλης Χάλαρης των Κινήσεων και ο Κώστας Σκανδαλίδης ως υπεύθυνος της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ μίλησαν για την ανάγκη ενός ανοιχτού συνεδρίου που θα καλεί παράλληλα κάθε προοδευτική δύναμη να συμπορευτεί. Η “γραμμή” αυτή έχει γίνει επίσημη και πλέον αναμένονται τα αποτελέσματα τόσο στις διεργασίες μεταξύ των κομμάτων του χώρου όσο και στη διεύρυνση με στελέχη που θα ενισχύσουν το ΠΑΣΟΚ.

Για τις συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων έχει γίνει πολύς λόγος και το προσκλητήριο του ΠΑΣΟΚ αφορά σε πρώτη φάση τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά. Σε επίπεδο προσώπων πάντως τα δεδομένα έχουν γίνει πολύ πιο ελαστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για διαδικασίες διεύρυνσης χωρίς τακτικές face control. Έτσι άνοιξε ορθάνοιχτα την πόρτα για μετακίνηση και άλλων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Ειδικά για την Νίνα Κασιμάτη που έχουν φουντώσει τα σχετικά σενάρια, μαζί και με αντιδράσεις παπανδρεϊκών που δεν επιθυμούν την επιστροφή της στο ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σκανδαλίδης επιβεβαίωσε με τον τρόπο του ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν την αποκλείουν.

“Δεν νομίζω ότι η κυρία Κασιμάτη έχει πληγώσει θανάσιμα το ΠΑΣΟΚ. Αυτά είναι τάσεις που έρχονται από το παρελθόν, έχουν σχέση με τις προσωπικές επιδιώξεις στελεχών. Όλα αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι, είναι μέσα στην πολιτική”, σημείωσε σε συνέντευξη του στο ERTnews Radio 105,8 δείχνοντας ότι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είναι καλοδεχούμενη στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα δίαυλοι υπάρχουν με τον Ναύαρχο και ανεξάρτητο βουλευτή Ευάγγελο Αποστολάκη που βρέθηκε στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη στην πρωτοβουλία που έλαβε κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη. Ενώ κατά καιρούς γίνονται συζητήσεις τόσο για την Αθηνά Λινού όσο και για τον Γιάννη Σαρακιώτη. Ωστόσο οι δύο περιπτώσεις αυτές είναι πιο κοντά στο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Η συνεργασία του Ε. Αποστολάκη για μεγάλο χρονικό διάστημα τον απομακρύνει από το κόμμα Τσίπρα και ελπίζουν στο ΠΑΣΟΚ να τον φέρνει κοντά τους.

Σε κάθε περίπτωση για τον Νίκο Ανδρουλάκη ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου εν μέσω διασταυρωμένων πυρών που δέχεται εσωκομματικά για την κολλημένη “βελόνα” των ποσοστών, η διεύρυνση με νέα στελέχη και η κινητικότητα στην κεντροαριστερά θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος. Αν παράλληλα υπάρξουν συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα ενόψει και των κινήσεων Τσίπρα, ώστε το ΠΑΣΟΚ να δίνει το μήνυμα ότι αποτελεί τον κορμό των εξελίξεων στην κεντροαριστερά θα είναι θετική εξέλιξη.

Το προτέρημα που υπολογίζουν ότι έχει το δικό τους προσκλητήριο στην Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι απευθύνεται συνολικά στα κόμματα του προοδευτικού χώρου και όχι σε μεμονωμένα πρόσωπα όπως αυτό του Αλέξη Τσίπρα. Όλα αυτά πάντα με μια βασική παράμετρο, το ΠΑΣΟΚ να είναι κυρίαρχο στην αντιπολίτευση και στη δεύτερη θέση που του εξασφαλίζει και την αυτόνομη πορεία. Η τρίτη θέση θα φέρει πονοκεφάλους, σενάρια συγκυβέρνησης και τρικλοποδιές στον αυτόνομο ρόλο του ΠΑΣΟΚ.

