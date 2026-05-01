Τράπεζα Πειραιώς: Κέρδη 281 εκατ. και ισχυρή πιστωτική επέκταση στο πρώτο τρίμηνο 2026

Με κέρδη που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και ώθηση από τη δυναμική πιστωτική επέκταση, η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε το 2026 με θετικό αποτύπωμα, διατηρώντας την πορεία των τελευταίων ετών. Στο πρώτο τρίμηνο, η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 281 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σταθερή σε ετήσια βάση και ενισχυμένη κατά περίπου 12% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Κομβικό ρόλο στα αποτελέσματα διαδραμάτισε η πιστωτική επέκταση, η οποία ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ, προερχόμενη από όλους τους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς. Την ίδια στιγμή, η ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες, εν μέρει και λόγω της ενσωμάτωσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, συνέβαλε στη στήριξη των συνολικών εσόδων σε ένα περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων ανήλθε στα 38,6 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 64,9 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών έφτασαν τα 14,7 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 17%, με καθαρές εισροές 0,5 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο.

Ιδιαίτερη κινητικότητα καταγράφηκε και στα στεγαστικά δάνεια, με τις εκταμιεύσεις να αυξάνονται κατά 95% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 185 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή πιστωτική επέκταση στον συγκεκριμένο τομέα διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο αποδοτικότητας, η τράπεζα διατήρησε ισχυρές επιδόσεις, με βασικά έσοδα 692 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 8% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν στα 210 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 32%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 37%, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική πειθαρχία.

Η κερδοφορία αντιστοιχεί σε εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 15%, ευθυγραμμισμένη με τον στόχο για το σύνολο του 2026, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 0,21 ευρώ. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν στα 6,11 ευρώ, ενισχύοντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση κινδύνων, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε στο 2,1%, με την κάλυψή τους να φτάνει το 70%, ενώ το οργανικό κόστος κινδύνου διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Παράλληλα, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 68% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας στο 191%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 12,6% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 18,5%, διασφαλίζοντας σημαντικά αποθέματα πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 494 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2025, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί τον Ιούνιο, υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου ανέφερε ότι η επίδοση του πρώτου τριμήνου αντικατοπτρίζει τη σταθερότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της τράπεζας. Όπως σημείωσε, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον, η Πειραιώς εμφανίζεται θωρακισμένη, αξιοποιώντας τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και τη συνεχιζόμενη αναπτυξιακή της πορεία.

