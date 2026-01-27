Με τη βούλα η αλλαγή στρατηγικής από τον Ανδρουλάκη: Ανοιχτή η πόρτα σε στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων

Η σταδιακή μετατόπιση στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ για την οποία έχετε διαβάσει εδώ και πολλές μέρες στο «Ποντίκι», επισφραγίστηκε και με προεδρική βούλα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά πλέον καθαρά για άνοιγμα και για προσκλητήριο στα κόμματα της κεντροαριστεράς, τονίζοντας περισσότερο τις διεργασίες για ένα μέτωπο από την αυτόνομη πορεία. Επιπλέον ανοίγει ο ίδιος την πόρτα και σε άλλους βουλευτές και στελέχη από κόμματα του ευρύτερου χώρου.

Συγκεκριμένα πριν από μικρό χρονικό διάστημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμιζε ότι δεν είναι δεκτά στο κόμμα πρόσωπα που έφυγαν και πήραν «καρέκλα» αλλού. Πρόσθετε επίσης ότι ο ίδιος είναι κατά των παρασκηνιακών διαδικασιών προκειμένου να προσελκυστούν κάποιοι από τους πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές.

Η «γραμμή» αυτή χαλάρωσε αρκετά προκειμένου να γίνει η διεύρυνση για την οποία μιλά και έτσι σε συνέντευξή του στο Open σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε στελέχη και βουλευτές άλλων κομμάτων. Με την τοποθέτησή του αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης αφήνει ορθάνοιχτη την πόρτα τόσο για τη Νίνα Κασιμάτη, για την οποία υπάρχουν αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ από το περιβάλλον Παπανδρέου, όσο και για τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Για τον ναύαρχο εκτιμούν στη Χαριλάου Τρικούπη ότι έχει επιλέξει πλευρά από την περίοδο που βρέθηκε στο πλευρό του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στην πρωτοβουλία του κατά της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη. Με τον τρόπο που γίνεται αυτή η διεύρυνση διαφωνεί ήδη κάθετα ο Χάρης Δούκας, ο οποίος επισημαίνει ότι για να έρθει ένας βουλευτής στο ΠΑΣΟΚ από άλλο κόμμα και να είναι δεκτός αξιακά, θα πρέπει πρώτα να έχει αφήσει την έδρα του. Πρακτική που ωστόσο δεν έχει ακολουθηθεί, καθώς ήδη βρίσκονται στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, ο Πέτρος Παππάς και η Ράνια Θρασκιά που έχουν εκλεχθεί με τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχεται για πρώτη φορά ανοιχτά το πρόβλημα που υπάρχει με την ακίνητη «βελόνα» των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα δήλωσε στο Open ότι όντως το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε πορεία στασιμότητας και μείωσης των ποσοστών του το διάστημα αυτό, λέγοντας ότι η αιτία βρίσκεται στη ρευστότητα στο πολιτικό σύστημα που δημιουργείται και από τα υπό ίδρυση νέα κόμματα. Για αυτόν τον λόγο αναπροσαρμόζει και τη στρατηγική για την οποία έχει επικριθεί από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Χάρης Δούκας και ο Παύλος Γερουλάνος. Πλέον μιλά επίσημα για την ανάγκη συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων καλώντας παράλληλα τα κόμματα στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να κάτσουν σε κοινά τραπέζια διαλόγου, με θέματα όπως αυτό της Συνταγματικής Αναθεώρησης.

Τα προσκλητήρια σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά είναι κλειδωμένα, αμηχανία υπάρχει για το αν θα κληθεί και η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το βέβαιο είναι σε κάθε περίπτωση ότι το ΠΑΣΟΚ υπό το βάρος της κολλημένης «βελόνας» προχωρά σε αλλαγές που στο πρόσφατο παρελθόν φάνταζαν εκτός πλάνου. Η υποδοχή τους στο εσωτερικό θα αποτυπωθεί και στις επόμενες συνεδριάσεις ενόψει του συνεδρίου που προβλέπεται γεμάτο αντιπαραθέσεις για θέματα στρατηγικής.

