27.01.2026 12:10

Επιστολική ψήφος: Οι δύο «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης για να περάσει το νομοσχέδιο 

Για «δύο κόκκινες γραμμές» στη ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την επιστολική ψήφο, μίλησε ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

Ο υπουργός Εσωτερικών μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ανέφερε αρχικά πως «η πρόταση της κυβέρνησης είναι να συσταθεί μια εκλογική περιφέρεια τριών εδρών, οι έδρες επικρατείας από 15 θα ξαναγυρίσουνε 12 όπως ήταν προκειμένου να μπορέσουν όσοι ζουν στο εξωτερικό και έχουν εκλογικό δικαίωμα να επιλέξουν τους τρεις βουλευτές οι οποίοι θα τους αντιπροσωπεύσουν στη νέα Βουλή».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση που φέρνει προς συζήτηση στη Βουλή η κυβέρνηση, οι τρεις βουλευτές του απόδημου Ελληνισμού «θα πρέπει να είναι άνθρωποι που έχουν μια αναγνωρισιμότητα είτε σε μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες είτε είναι ευρέως γνωστά οπότε όποιος συγκεντρώσει περισσότερους σταυρούς του οποίου το κόμμα θα εκλέξει βουλευτή, θα είναι ο νέος βουλευτής απόδημου ελληνισμού».

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια σε δύο «κόκκινες γραμμές» στη ρύθμιση.

«Υπάρχουν δύο κόκκινες γραμμές για την επιστολική ψήφο των κατοίκων του εξωτερικού: η πρώτη είναι ότι δεν τίθενται περιορισμοί για το ποιος μπορεί να εγγραφεί εκτός από το να είναι Έλληνες πολίτες και εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο, και η δεύτερη είναι ότι το αποτέλεσμα όσων ψηφίσουν στο εξωτερικό θα μετράει ισοδύναμα στο εθνικό ποσοστό κάθε κόμματος».

Σχετικά με τη νέα εκλογική περιφέρεια μόνο για αποδήμους, τόνισε ότι «ήταν πάγιο αίτημα και πολλών οργανώσεων Ελλήνων του εξωτερικού να έχουν μια διακριτή εκλογική περιφέρεια».  

