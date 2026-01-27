Επιστολική Ψήφος: Η κυβέρνηση θέλει να αλλάξει την πολιτική σκακιέρα, προβληματισμός στην αντιπολίτευση 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην πολιτική, ο χρόνος και η συγκυρία πολλές φορές παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να επαναφέρει στο τραπέζι την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές, δεν αποτελεί απλώς μια θεσμική εκκρεμότητα.
Είναι μια στρατηγική κίνηση σχεδιασμένη να εγκλωβίσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ένα σκληρό δίλημμα, εκθέτοντας παράλληλα τις ιδεολογικές και τακτικές τους αντιφάσεις.
Μετά την επιτυχημένη «πρόβα τζενεράλε» των Ευρωεκλογών του 2024, όπου η επιστολική ψήφος λειτούργησε χωρίς τεχνικά προσκόμματα, το επιχείρημα περί «αδιάβλητου» που προέτασσε η αντιπολίτευση έχει αποδυναμωθεί σημαντικά. Η κυβέρνηση, κρατώντας στα χέρια της την απόδειξη της λειτουργικότητας του συστήματος, έρχεται τώρα να ζητήσει το προφανές: «Αφού το δεχτήκατε και λειτούργησε για την Ευρώπη, γιατί το αρνείστε για την Ελλάδα;».
Η τακτική της κυβερνητικής πρωτοβουλίας κρύβεται στην αριθμητική του Συντάγματος. Για να ισχύσει η αλλαγή και να διευκολυνθούν οι απόδημοι στις επόμενες εθνικές κάλπες να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 200 βουλευτών. Η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει αυτόν τον αριθμό μόνη της. Χρειάζεται τη συνδρομή είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ, είτε μικρότερων κομμάτων.
Ο Πρωθυπουργός, φέρνοντας τη διάταξη προς ψήφιση, μεταθέτει το βάρος της ευθύνης αποκλειστικά στους ώμους της αντιπολίτευσης. Αν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσουν «Ναι», προσφέρουν στην κυβέρνηση μια μεγάλη θεσμική νίκη και επιβεβαιώνουν το προφίλ του Μητσοτάκη ως του μεταρρυθμιστή που ενώνει τον Ελληνισμό. Αν ψηφίσουν «Όχι», κινδυνεύουν να ταυτιστούν στη συνείδηση της Ομογένειας ως οι δυνάμεις που φοβούνται την ψήφο τους και τους αποκλείουν πρακτικά από τα κοινά της πατρίδας.
Γιατί χωρίς το άθροισμα των 200 ψήφων η επιστολική ψήφος δεν μπορεί να ισχύσει σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Η περιφέρεια, όμως, με τους τρεις απόδημους βουλευτές θα ισχύσει στις δεύτερες εκλογές, καθώς συνεπάγεται αλλαγή του εκλογικού νόμου και εκεί η Νέα Δημοκρατία θα μπορεί να διεκδικήσει την πλειοψηφία των ψήφων των αποδήμων που θα έρθω στην Ελλάδα να ψηφίσουν επικαλούμενη την άρνηση της αντιπολίτευσης να τους δώσει το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου
Η θέση της αντιπολίτευσης είναι δυσχερής για τρεις κύριους λόγους:
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει ότι έχει μπροστά του μια κατάσταση win-win:
Η επιστολική ψήφος για τις εθνικές εκλογές δεν είναι απλώς ένα τεχνικό ζήτημα· είναι ένα τεστ πολιτικής ωριμότητας και στρατηγικής. Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας την επιτυχία του 2024, έχει στήσει ένα σκηνικό όπου η άρνηση της αντιπολίτευσης μοιάζει με οπισθοδρόμηση.
Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο δρόμος είναι δύσβατος. Αν θέλουν να αποφύγουν τον εγκλωβισμό, θα πρέπει να σταματήσουν να οχυρώνονται πίσω από διαδικαστικά κωλύματα και να προτείνουν βελτιώσεις, όχι αρνήσεις. Διαφορετικά, κινδυνεύουν να χαρίσουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη το μονοπώλιο της εκπροσώπησης του οικουμενικού Ελληνισμού, ένα δώρο που ίσως αποδειχθεί καθοριστικό στις επόμενες εθνικές αναμετρήσεις.
Η Γενιά του Brain Drain (Ηλικίες 28-45)
Η «Κλασική» Ομογένεια (Ηλικίες 60+)
Οι Νέοι Φοιτητές & Erasmus (Ηλικίες 18-25)
Δεν υπάρχει δημογραφική ομάδα στο εξωτερικό που να επικροτεί την άρνηση της επιστολικής ψήφου. Το κόστος για την αντιπολίτευση θα είναι σημαντικό. Θα έχει συνέπεια στους νέους (λόγω κόστους), τους επαγγελματίες (λόγω ταλαιπωρίας) και τους παλαιότερους (λόγω συναισθήματος).
Ο Πρωθυπουργός, φέρνοντας τη διάταξη, στην πραγματικότητα λέει στην αντιπολίτευση: «Διαλέξτε: Ή θα με ψηφίσετε και θα πάρω τα εύσημα, ή θα με καταψηφίσετε και θα πάρω τις ψήφους των οργισμένων ομογενών».
Διαβάστε επίσης
Κομισιόν προς Σάκη Αρναούτογλου: Η στήριξη μικρών καφενείων και παντοπωλείων στα ορεινά χωριά επιτρέπεται
Επίθεση Καρανίκα στην Καρυστιανού: «Καλό θα είναι να επανεξετάσει τους συνεργάτες και τους συμβούλους της»
Ευλογιά αιγοπροβάτων: Η κυβέρνηση… τρέχει για να «σβήσει τη φωτιά» με τους κτηνοτρόφους
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.