search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:29
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.01.2026 12:42

Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» σε άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά τη μήνυση Κ. Πλεύρη – «Ναι» για Μάντζο

27.01.2026 12:42
koutsoumpas_2701_1920-1080_new

Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, με το ΚΚΕ να κάνει λόγο από την πρώτη στιγμή για καταφανώς ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία καθώς και για απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του προς την επιτροπή, καταγγέλλει πολιτικές σκοπιμότητες και κάνει λόγο για εντελώς αβάσιμη κατηγορία, ενώ επιπλέον διευκρινίζει πως το κόμμα του τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων καθώς δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές. Επισημαίνει ακόμα πως όλα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής.

Αιχμές για την «επιφύλαξη» της Πλεύσης Ελευθερίας

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας, τα κόμματα ψήφισαν να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και προέδρου της ΚΟ του κόμματος, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, τη ΝΙΚΗ και την Πλεύση Ελευθερίας που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Όσον αφορά την Πλεύση Ελευθερίας (η οποία έχει σταθερά πολιτική κόντρα με το ΚΚΕ) η εκπρόσωπος του κόμματος δεν πήρε θέση, λέγοντας πως θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάστηκε σε υψηλούς τόνους από βουλευτές του ΚΚΕ που τόνιζαν πως είναι απαράδεκτο να μην αποδοκιμάζεται εμπράκτως η κίνηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Να αρθεί η ασυλία του μετά από μήνυση Στίγκα ζήτησε ο Μάντζος

Όσον αφορά την άλλη υπόθεση ασυλίας που εξέτασε η Επιτροπή Δεοντολογίας, αυτή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, εισηγήθηκε την άρση την οποία άλλωστε ζήτησε ο ίδιος. Η υπόθεση αφορά μήνυση του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάντως ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Διαβάστε επίσης:

Επιστολική ψήφος: Οι δύο «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης για να περάσει το νομοσχέδιο

Χάρης Δούκας: Η πρωτιά παραμένει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ, αλλιώς θα μπούμε σε σπιράλ καθόδου – «Πάγος» στον Τσίπρα

Δημοσκόπηση Interview: Στο 27% η «δεξαμενή» της Καρυστιανού – Με ίδια ή καλύτερη άποψη ο ένας στους δύο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_siskepsi_evlogia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

papastavrou_new
ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Αναστολή εργασιών σε ξενοδοχειακή μονάδα μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη, λέει ο Παπασταύρου – Τι απαντά η εταιρεία

violanta_louloudia
ΕΛΛΑΔΑ

Τριήμερο πένθος στη Θεσσαλία για τα θύματα της «Βιολάντα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
moumouri
LIFESTYLE

Ευαγγελία Μουμούρη: «Δεν μπορώ να είμαι η μητέρα της κόρης του συντρόφου μου»

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

megali-ximaira-346
MEDIA

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» ή το μεγάλο πείραμα

Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

lora_patra
ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 13:28
mitsotakis_siskepsi_evlogia_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας» ανακοίνωσε ο Τσιάρας μετά τη σύσκεψη στο Μαξίμου – Νέο «όχι» σε εμβολιασμό

tony-awards-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Βραβεία Tony 2026: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της 79ης τελετής

media_ai_2701_1920-1080_new
MEDIA

ΜΜΕ και Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτότυπα ρεπορτάζ και ποιοτική ενημέρωση που δεν συνοψίζονται σε… τρεις κουκκίδες

1 / 3