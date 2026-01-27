Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής: «Όχι» σε άρση ασυλίας του Κουτσούμπα μετά τη μήνυση Κ. Πλεύρη – «Ναι» για Μάντζο

Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη, εισηγείται στην Ολομέλεια η Επιτροπή Δεοντολογίας.

Η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Κωνσταντίνος Πλεύρης για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων, με το ΚΚΕ να κάνει λόγο από την πρώτη στιγμή για καταφανώς ψευδή και ανυπόστατη κατηγορία καθώς και για απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο υπόμνημά του προς την επιτροπή, καταγγέλλει πολιτικές σκοπιμότητες και κάνει λόγο για εντελώς αβάσιμη κατηγορία, ενώ επιπλέον διευκρινίζει πως το κόμμα του τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων καθώς δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές. Επισημαίνει ακόμα πως όλα ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της Βουλής.

Αιχμές για την «επιφύλαξη» της Πλεύσης Ελευθερίας

Κατά τη σχετική ψηφοφορία στην επιτροπή Δεοντολογίας, τα κόμματα ψήφισαν να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ και προέδρου της ΚΟ του κόμματος, με εξαίρεση την Ελληνική Λύση, τη ΝΙΚΗ και την Πλεύση Ελευθερίας που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Όσον αφορά την Πλεύση Ελευθερίας (η οποία έχει σταθερά πολιτική κόντρα με το ΚΚΕ) η εκπρόσωπος του κόμματος δεν πήρε θέση, λέγοντας πως θα τοποθετηθεί στην Ολομέλεια η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η στάση της Πλεύσης Ελευθερίας σχολιάστηκε σε υψηλούς τόνους από βουλευτές του ΚΚΕ που τόνιζαν πως είναι απαράδεκτο να μην αποδοκιμάζεται εμπράκτως η κίνηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη.

Να αρθεί η ασυλία του μετά από μήνυση Στίγκα ζήτησε ο Μάντζος

Όσον αφορά την άλλη υπόθεση ασυλίας που εξέτασε η Επιτροπή Δεοντολογίας, αυτή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζου, εισηγήθηκε την άρση την οποία άλλωστε ζήτησε ο ίδιος. Η υπόθεση αφορά μήνυση του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάντως ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

