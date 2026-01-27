search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

27.01.2026 16:21

Εξεταστική: Η ΝΔ παραπέμπει την Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

27.01.2026 16:21
Zoi-Konstadopoulou

Την παραπομπή της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, αποφάσισε η πλειοψηφία των γαλάζιων βουλευτών στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά το έντονο επεισόδιο κατά την εξέταση του μάρτυρα Γιώργου Καρασμάνη.

Εκεί υπενθυμίζεται, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε με προσβλητικές αναφορές στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, αλλά και στον βουλευτή της ΝΔ Νίκο Βλαχάκο – και αδερφό του αδικοχαμένου στα Ίμια αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού – καλώντας τον με απαξιωτικό τρόπο να ασχοληθεί με τα Ίμια.

Για την ακρίβεια, και καθώς η Επιτροπή δεν έχει αρμοδιότητα να παραπέμψει απευθείας στην Επιτροπή Δεοντολογίας, αποφάσισε με τις ψήφους των βουλευτών της ΝΔ να αποστείλει τα πρακτικά της συνεδρίασης στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να κρίνει αν θα την παραπέμψει στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής.

Ειδικότερα, μετά το επεισόδιο και στη βάση της πρότασης Λαζαρίδη, ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής για την επιβολή πειθαρχικών μέτρων στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και αν πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να αντιδρούν υποστηρίζοντας ότι η Επιτροπή δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα, κάποιοι δε σχολίαζαν ότι υπάρχει μια αμοιβαία διάθεση να συντηρείται η κόντρα μεταξύ της πλειοψηφίας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας. Τελικώς ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία για την παραπομπή του θέματος στον πρόεδρο της Βουλής, η οποία πέρασε με τις ψήφους των μελών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Πηγές ΝΔ: Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Ακολούθως πηγές της ΝΔ εξηγούσαν τους λόγους αυτής της παραπομπής:

«Ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη διάρκεια της κατάθεσης του πρώην Υπουργού και βουλευτή της ΝΔ Γεώργιου Καρασμάνη καθιστώντας μονόδρομο την παραπομπή της στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Προέδρου της Επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλου για συμμόρφωση τόσο στην τήρηση των χρόνων όσο αλλά και σε συστάσεις για την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της, σήμερα το ποτήρι ξεχείλισε.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, χωρίς ίχνος ντροπής αποκάλεσε τους βουλευτές της ΝΔ “συμπλεγματικά υποκείμενα” ενώ απευθυνόμενη προς τον αδελφό του ήρωα των Ιμίων, βουλευτή Νικόλαο Βλαχάκο τον κάλεσε να ασχοληθεί με την αλήθεια στα Ιμια»!

Οι ίδιες πηγές επισήμαιναν πως «ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, τόνισε ότι δεν ήταν δυνατόν να ακούγεται τέτοια προσβολή, λίγες μέρες πριν την επέτειο των 30 χρόνων από το δυστύχημα των Ιμίων: “ Ήταν μία προσβολή στο πρόσωπο του ήρωα αλλά και μια ξεκάθαρη αντεθνική συμπεριφορά” επισήμανε ο κ. Λαζαρίδης παραθέτοντας σειρά παραδειγμάτων από την αντιδημοκρατική συμπεριφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου όπως ήταν η πρόσφατη σεξιστική επίθεση κατά της αντιπροέδρου της Επιτροπής Μαρίας Συρεγγέλα, οι υβριστικοί χαρακτηρισμοί κατά του Προέδρου Ανδρέα Νικολακόπουλου λέγοντας “οι άντρες οι νταήδες που κλείνουν τα μικρόφωνα γιατί τώρα μιλάνε αυτοί”, σχόλια όπως «εγκληματική οργάνωση» αναφερόμενη στην κυβέρνηση.

«Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επιδείξει άλλη ανοχή απέναντι σε αντιδημοκρατικές συμπεριφορές και παραπέμπει την Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας βάσει του άρθρου 80 για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» καταλήγουν οι εν λόγω πηγές.

