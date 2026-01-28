Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Συνάντηση με κτηνοτρόφους στον… ορίζοντα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μπορεί το Μαξίμου να φάνηκε ικανοποιημένο από τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία συνεχίζει να καταστρέφει το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, ωστόσο, φαίνεται ότι η ιστορία αυτή… έχει μέλλον.
Κατ’ αρχάς, όπως παραδέχθηκαν οι ειδικοί, η μείωση στα κρούσματα είναι συγκυριακή λόγω των καιρικών συνθηκών – πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, μόλις ο καιρός βελτιωθεί, να υπάρξει και νέα έξαρση της ζωονόσου.
Δεύτερον, η «γραμμή» της κυβέρνησης δεν άλλαξε: στην ουσία τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες ήταν σχεδόν τα ίδια με αυτά που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ζητήσει να εφαρμοστούν όταν η ευλογιά ήταν σε έξαρση.
Τρίτον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι στη χώρα δεν είναι… ενθουσιασμένοι (για να το πούμε κομψά) με την όλη στάση της κυβέρνησης για το θέμα – καθώς, όπως λένε, συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα για τους ίδιους.
Τι λένε όλα αυτά; Ότι δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να υπάρξει και νέα συνάντηση – σε πολύ υψηλό επίπεδο – με τους κτηνοτρόφους, ώστε να συζητηθεί η κατάσταση «στο πεδίο» και να ληφθούν μέτρα στήριξης του κλάδου. Ίδωμεν…
Διαβάστε επίσης
Πού πήγε η μάνα της Βούλτεψη για να θεραπευτεί και τι σχέση έχει το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την ΕΣΣΔ;
Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου
Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.