search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 09:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.01.2026 08:11

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Συνάντηση με κτηνοτρόφους στον… ορίζοντα

28.01.2026 08:11
evlogia_maximou_new

Μπορεί το Μαξίμου να φάνηκε ικανοποιημένο από τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία συνεχίζει να καταστρέφει το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, ωστόσο, φαίνεται ότι η ιστορία αυτή… έχει μέλλον.

Κατ’ αρχάς, όπως παραδέχθηκαν οι ειδικοί, η μείωση στα κρούσματα είναι συγκυριακή λόγω των καιρικών συνθηκών – πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, μόλις ο καιρός βελτιωθεί, να υπάρξει και νέα έξαρση της ζωονόσου.

Δεύτερον, η «γραμμή» της κυβέρνησης δεν άλλαξε: στην ουσία τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες ήταν σχεδόν τα ίδια με αυτά που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ζητήσει να εφαρμοστούν όταν η ευλογιά ήταν σε έξαρση.

Τρίτον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι στη χώρα δεν είναι… ενθουσιασμένοι (για να το πούμε κομψά) με την όλη στάση της κυβέρνησης για το θέμα – καθώς, όπως λένε, συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα για τους ίδιους.

Τι λένε όλα αυτά; Ότι δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να υπάρξει και νέα συνάντηση – σε πολύ υψηλό επίπεδο – με τους κτηνοτρόφους, ώστε να συζητηθεί η κατάσταση «στο πεδίο» και να ληφθούν μέτρα στήριξης του κλάδου. Ίδωμεν

Διαβάστε επίσης

Πού πήγε η μάνα της Βούλτεψη για να θεραπευτεί και τι σχέση έχει το εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την ΕΣΣΔ;

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
KONSTANTOPOULOU_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Ασήκωτο κι αβάσταχτο να θρηνούμε καθημερινά απώλειες»

apotamieusi 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «παγίδα» της αρνητικής αποταμίευσης: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν από τα έτοιμα

romania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον δρόμο-καρμανιόλα όπου έγινε το μοιραίο δυστύχημα

attikon_epeisodia_1
ΥΓΕΙΑ

Αττικό Νοσοκομείο – Καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων: «Για τα ράντζα φταίει η κυβερνητική πολιτική και όχι η γρίπη»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergostasio_violanda_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Δύο καταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας μέσα στο 2025 - Η πιο πρόσφατη για ζητήματα εξοπλισμού

KAFENEIO
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μικρά καφενεία και παντοπωλεία στα ορεινά χωριά: Η Κομισιόν λέει ναι στη στήριξή τους, ο Αρναούτογλου εκθέτει την κυβέρνηση

anna_diamantopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Έχουν άγνοια (όλοι οι άλλοι) και δεν κατάλαβαν τι είπε για το LNG λέει τώρα η Διαμαντοπούλου

stone-lanthimos
LIFESTYLE

Γιώργος Λάνθιμος–Έμα Στόουν: Νέα συνεργασία για το αχώριστο δίδυμο – Το project–έκπληξη (Video)

whiskey
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο (και δύο ιαπωνικά), σύμφωνα με κορυφαίο ειδικό της Νέας Υόρκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026 09:05
KONSTANTOPOULOU_VOULI
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κωνσταντοπούλου για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ – «Ασήκωτο κι αβάσταχτο να θρηνούμε καθημερινά απώλειες»

apotamieusi 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «παγίδα» της αρνητικής αποταμίευσης: Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν από τα έτοιμα

romania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Ρουμανία: 70 νεκροί τον χρόνο στον δρόμο-καρμανιόλα όπου έγινε το μοιραίο δυστύχημα

1 / 3