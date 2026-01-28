Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Συνάντηση με κτηνοτρόφους στον… ορίζοντα

Μπορεί το Μαξίμου να φάνηκε ικανοποιημένο από τη χθεσινή ευρεία σύσκεψη, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, η οποία συνεχίζει να καταστρέφει το ζωικό κεφάλαιο στη χώρα, ωστόσο, φαίνεται ότι η ιστορία αυτή… έχει μέλλον.

Κατ’ αρχάς, όπως παραδέχθηκαν οι ειδικοί, η μείωση στα κρούσματα είναι συγκυριακή λόγω των καιρικών συνθηκών – πράγμα που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται, μόλις ο καιρός βελτιωθεί, να υπάρξει και νέα έξαρση της ζωονόσου.

Δεύτερον, η «γραμμή» της κυβέρνησης δεν άλλαξε: στην ουσία τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες ήταν σχεδόν τα ίδια με αυτά που το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είχε ζητήσει να εφαρμοστούν όταν η ευλογιά ήταν σε έξαρση.

Τρίτον, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι κτηνοτρόφοι στη χώρα δεν είναι… ενθουσιασμένοι (για να το πούμε κομψά) με την όλη στάση της κυβέρνησης για το θέμα – καθώς, όπως λένε, συνεχίζει να υπάρχει αβεβαιότητα για τους ίδιους.

Τι λένε όλα αυτά; Ότι δεν αποκλείεται στο εγγύς μέλλον να υπάρξει και νέα συνάντηση – σε πολύ υψηλό επίπεδο – με τους κτηνοτρόφους, ώστε να συζητηθεί η κατάσταση «στο πεδίο» και να ληφθούν μέτρα στήριξης του κλάδου. Ίδωμεν…

