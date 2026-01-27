Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ζήτησε συγγνώμη για τη χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή Παραολυμπιακών αθλητών με νοητικές αναπηρίες.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω κανέναν — οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια», δήλωσε ο ευρωβουλευτής σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη από τους Παραολυμπιακούς αθλητές».

Τον Νοέμβριο, ο Παναγιώτου αναφέρθηκε στους Παραολυμπιακούς αθλητές με νοητικές αναπηρίες ως πελλοί ή «τρελοί», κατά τη διάρκεια ενός εξάωρου podcast με έναν Κύπριο Παραολυμπιακό κολυμβητή. Τα σχόλια επανεμφανίστηκαν μήνες αργότερα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Παραολυμπιακής Επιτροπής της Κύπρου την Κυριακή.

Ο Παναγιώτου — ευρέως γνωστός με το μικρό του όνομα, Φειδίας — είναι μια προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έγινε διάσημος με ακροβατικά και φάρσες στο YouTube. Εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2024. Ο βουλευτής δεν είναι συνδεδεμένος με καμία πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο, αλλά ίδρυσε ένα κόμμα που ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία» τον περασμένο Οκτώβριο.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το Fidias έχει 2,67 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

