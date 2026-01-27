search
27.01.2026 20:43

Συγγνώμη ζήτησε ο Φειδίας Παναγιώτου για τα προσβλητικά σχόλια κατά Παραολυμπιακών αθλητών

27.01.2026 20:43
feidias

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου ζήτησε συγγνώμη για τη χρήση προσβλητικής γλώσσας κατά την περιγραφή Παραολυμπιακών αθλητών με νοητικές αναπηρίες.

«Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη για να χαρακτηρίσω κανέναν — οποιαδήποτε αναπηρία, διαταραχή ή ασθένεια», δήλωσε ο ευρωβουλευτής σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη. «Θέλω να αναγνωρίσω δημόσια το λάθος μου και να ζητήσω μια ειλικρινή συγγνώμη από τους Παραολυμπιακούς αθλητές».

@fidiaspanayiotou

Θέλω να απολογηθώ δημόσια

♬ original sound – Fidias Panayiotou

Τον Νοέμβριο, ο Παναγιώτου αναφέρθηκε στους Παραολυμπιακούς αθλητές με νοητικές αναπηρίες ως πελλοί ή «τρελοί», κατά τη διάρκεια ενός εξάωρου podcast με έναν Κύπριο Παραολυμπιακό κολυμβητή. Τα σχόλια επανεμφανίστηκαν μήνες αργότερα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Παραολυμπιακής Επιτροπής της Κύπρου την Κυριακή.

Ο Παναγιώτου — ευρέως γνωστός με το μικρό του όνομα, Φειδίας — είναι μια προσωπικότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έγινε διάσημος με ακροβατικά και φάρσες στο YouTube. Εξελέγη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 2024. Ο βουλευτής δεν είναι συνδεδεμένος με καμία πολιτική ομάδα στο Κοινοβούλιο, αλλά ίδρυσε ένα κόμμα που ονομάζεται «Άμεση Δημοκρατία» τον περασμένο Οκτώβριο.

Από τον Ιανουάριο του 2026, το Fidias έχει 2,67 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube.

Σκανδαλίδης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπήρξε στο παρελθόν τέτοια οργανωμένη απάτη και μάλιστα με πολιτική εμπλοκή

Μητσοτάκης για το δυστύχημα στη Ρουμανία: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τον ΠΑΟΚ»

Χαρίτσης από τα Τρίκαλα για Βιολάντα: «Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος – Ευθύνες υπάρχουν και στο κράτος» (video)

