Σκανδαλίδης στην Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν υπήρξε στο παρελθόν τέτοια οργανωμένη απάτη και μάλιστα με πολιτική εμπλοκή

Για «οργανωμένη απάτη» στο σύστημα πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με πολιτική εμπλοκή μίλησε στην κατάθεσή του στην Εξεταστική ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, την περίοδο 2010 – 2012, Κώστας Σκανδαλίδης.

Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, χαρακτήρισε τη θητεία του στο υπουργείο «κρυστάλλινη», αν και έκανε λόγο για «παρατυπίες» για τις οποίες επισήμανε ότι ήταν «μεμονωμένες» και αντιμετωπίζονταν επί τόπου. Διευκρίνισε επιπλέον πως η ποιοτική διαφορά με τα όσα γίνονται επί της περιόδου που εξετάζει η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας είναι ότι υπάρξουν ενδείξεις και αποδείξεις για οργανωμένη απάτη με εμπλοκή πολιτικών προσώπων. «Είναι φανερό ότι η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δείχνει διασύνδεση πολιτικού επιπέδου με το συγκεκριμένο σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείο Γεωργίας» σημείωσε.

Σημειώνεται πως η αναφορά του σε «παρατυπίες» προκάλεσε ένταση με το ΠΑΣΟΚ καθώς ο εισηγητής της ΝΔ, παρουσίασε την αναφορά αυτή ως «παραδοχή» διαχρονικών ευθυνών και παθογενειών.

«Παρατυπίες» vs «οργανωμένη απάτη» με πολιτική εμπλοκή

«Έχουμε την παραδοχή πρωτοκλασάτου υπουργού του ΠΑΣΟΚ ότι γνώριζε περιπτώσεις που έγιναν παρατυπίες και αυτοί οι παραγωγοί απλώς δεν πήραν επιδότηση. Δεν τους έστελναν στον εισαγγελέα. Δεν αισθάνθηκε η πολιτική ηγεσία την υποχρέωση να τους στείλει στη Δικαιοσύνη, όπως έχει κάνει επανειλημμένως η σημερινή κυβέρνηση!», κατήγγειλε ο εισηγητής της ΝΔ, κάνοντας λόγο για «επιβεβαίωση» από Σκανδαλίδη της πλειοψηφίας και της επιλογής να συσταθεί εξεταστική επιτροπή η οποία και θα αναζητήσει διαχρονικές ευθύνες.

Τα παραπάνω προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ -«γελάνε και οι πέτρες…» – αλλά και του ίδιου του μάρτυρα.

«Οι πέτρες γελάνε με τις βελόνες που κινούνται, αλλά προς τα κάτω, όπως αναγκάστηκε χθες να παραδεχτεί και ο ίδιος ο πρόεδρός σας», σχολίασε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Σε έντονο ύφος παρενέβη η Μιλένα Αποστολάκη, η οποία κατήγγειλε: «Αυτό δεν ήταν εξέταση. Αυτό ήταν επιμύθιο και επίλογος. Η προπαγάνδα και η στρεψοδικία έχουν όρια. Είναι πολιτικά ανήθικος ο τρόπος με τον οποίο παρερμηνεύσατε την κατάθεσή του», με τον Μακάριο Λαζαρίδη να ανταπαντά πως η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ «βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση». «Λογικό, όταν πέφτουν 2 και 3 μονάδες…», είπε.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης με τη σειρά του, εξήγησε σε έντονο ύφος πως μίλησε για παρατυπίες επί ημερών του και όχι για οργανωμένη απάτη. «Εγώ μίλησα για παρατυπίες, όχι για απάτες, σε δηλώσεις ΟΣΔΕ. Θα έστελνα τον συνεταιρισμό στα δικαστήρια δηλαδή; Να σταματήσουν τα καλαμπούρια! Τι σχέση έχει αυτό με το σημερινό αίσχος; Με το σημερινό έγκλημα;», διερωτήθηκε.

Πηγές ΝΔ: Κυνική ομολογία Σκανδαλίδη για παρατυπίες που επί ημερών του έμεναν ατιμώρητες

Στο σχόλιό τους για την κατάθεση Σκανδαλίδη, πηγές της ΝΔ ανέφεραν πως ο πρώην υπουργός παραδέχτηκε ότι «έκλεινε τα μάτια» μπροστά σε παραβάτες παραγωγούς.

«Σε μια κυνική ομολογία προχώρησε ο πρώην υπουργός και ισχυρό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σκανδαλίδης. Στην κατάθεσή του αποκάλυψε ότι έκλεινε τα μάτια σε παραβάτες παραγωγούς καθώς η μόνη τους “ποινή” ήταν η αφαίρεση της δυνατότητας να ενταχθούν σε πρόγραμμα επιδοτήσεων.

«Δεν τους στέλνουμε στην ελληνική Δικαιοσύνη κύριε Λαζαρίδη…», ήταν η χαρακτηριστική απάντηση στον εισηγητή της ΝΔ όταν τον ρώτησε αν υπήρχαν παραβατικοί παραγωγοί στις δηλώσεις που υποβάλλονταν και αν τους έστειλε – ως όφειλε – στην Ελληνική Δικαιοσύνη: “Οι παραβάτες παραγωγοί που αποκαλύπτονταν δεν έπαιρναν τις επιδοτήσεις. Τους αφαιρούσαμε την δυνατότητα να μπουν στο πρόγραμμα. Οι παρατυπίες αυτές τότε ήταν μεμονωμένες και τις αντιμετωπίζαμε επί τόπου” ήταν η προκλητική τοποθέτηση μάρτυρα που επιχείρησε μια άστοχη σύγκριση και αποτίναξη των ευθυνών του.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης επέμεινε μάλιστα λέγοντας: “Είπα για παρατυπίες, όχι για απάτες. Ήταν δηλώσεις στον ΟΣΔΕ που είχαν παρατυπίες. Δεν στέλνεις τον συνεταιρισμό για αυτό στα δικαστήρια”».

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Σαφής αποδόμηση από Σκανδαλίδη του κυβερνητικού αφηγήματος περί διαχρονικών παθογενειών

Σχολιάζοντας την κατάθεση του πρώην υπουργού, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι ο Κώστας Σκανδαλίδης αποδόμησε με σαφή τρόπο το αφήγημα της κυβέρνησης περί «διαχρονικών παθογενειών» και «διακομματικών ευθυνών». Αντιθέτως υπογράμμισε πως τέτοια οργανωμένη απάτη, με συμμετοχή μάλιστα της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτική εμπλοκή, δεν υπήρξε στο παρελθόν.

Αναλυτικά το σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκανδαλίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποδόμησε με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί “διαχρονικών παθογενειών” και “διακομματικών ευθυνών”.

Ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε ότι η ποιοτική τομή σε σχέση με το παρελθόν είναι η άμεση εμπλοκή της σημερινής πολιτικής ηγεσίας στο σκάνδαλο, όπως αυτή προκύπτει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Υπενθύμισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αρνήθηκε πραξικοπηματικά τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, φοβούμενη τη διερεύνηση των ευθυνών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η επισήμανσή του ότι ένα στοιχειωδώς αξιόπιστο Μητρώο Αγροτών δεν θα επέτρεπε ποτέ το σημερινό όργιο: δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, “ενεργούς αγρότες” χωρίς παραγωγή και επιδοτήσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε, τέτοια οργανωμένη απάτη, με συμμετοχή μάλιστα της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτική εμπλοκή, δεν υπήρξε στο παρελθόν.

Ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πολιτικής κάλυψης του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων.

Το συμπέρασμα είναι αδιαμφισβήτητο: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ούτε διαχρονικό, ούτε αόριστο. Έχει συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη – αυτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

