28.01.2026 10:21

«Καλή εταιρεία η Βιολάντα!» – Αλήθεια τώρα;

28.01.2026 10:21
violanta_fotia_ekrixi

Βλέπω τα τελευταία δύο 24ωρα κάποιους να έχουν επιδοθεί σε μία προσπάθεια να πείσουν την κοινή γνώμη για το πόσο «καλή εταιρεία ήταν η Βιολάντα» – η μπισκοτοποιία στην οποία έγινε ένα από τα πιο τραγικά εργατικά δυστυχήματα των τελευταίων πολλών ετών, με πέντε εργάτριες νεκρές.

Και δώστου οι έπαινοι και να τα εξαιρετικά λόγια για ιδιοκτησία και συνθήκες, λέει, εργασίας, και να η αποθέωση για τις εξαγωγικές δραστηριότητές της και διάφορα παρόμοια.

Ναι, αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό! Η εταιρεία, όσο καλό «όνομα» και όσο «πετυχημένη πορεία» κι αν έχει, καλείται να δώσει εξηγήσεις για τα αίτια ενός τρομακτικού δυστυχήματος. Να παράσχει στις αρχές κάθε στοιχείο και να απαντήσει μάλιστα στις καταγγελίες για παραλείψεις.

Προέχει αυτή την ώρα να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος, να εντοπιστούν τυχόν ευθύνες και βεβαίως να υπάρξει καταλογισμός τους και δικαιοσύνη. Και όλη αυτή η διαδικασία να συμβάλει στο να μην επαναληφθεί στο μέλλον οπουδήποτε, μία τέτοια τραγωδία.

Δεν ενδιαφέρει αν έχει νόστιμα κουλούρια ή θεσπέσια μπισκότα ή αν ο ιδιοκτήτης ήταν πρόσχαρος.

Δουλειά των δημοσιογράφων είναι να κάνουν ρεπορτάζ και να παρέχουν πληροφόρηση επί των θεμάτων του δυστυχήματος. Για τα μπισκότα είναι οι διαφημιστές…

Μην μπερδεύουμε τους ρόλους, ανεξάρτητα από το γούστο που έχουμε στα μπισκότα…

