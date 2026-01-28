search
ΤΕΤΑΡΤΗ 28.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.01.2026

Σαχινίδης για Κασιμάτη: «Να ζητήσει άφεση αμαρτιών αν θέλει να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ»

Θρησκευτικό… χαραχτήρα επιχειρεί να δώσει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Φίλιππος Σαχινίδηςστα σενάρια που κυκλοφορεί περί ενδεχόμενης επιστροφής στη Χαριλάου Τρικούπη της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη.

«Θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές, αλλά θα πρέπει άνθρωποι που διατύπωσαν απόψεις για το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, να ζητήσουν άφεση αμαρτιών, να εξομολογηθούν και βεβαίως να τους δεχτούμε.

Ως χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω και στην άφεση των αμαρτιών. Να περάσουν και να πουν ‘κάναμε ένα τεράστιο λάθος’, να πουν ότι εμείς που υπερασπιστήκαμε τη χώρα δεν ήμασταν προδότες και μετά είναι ευπρόσδεκτοι» τόνισε ο πρώην τσάρος της οικονομίας στο Action 24.

Ο κ. Σαχινίδης, όπως άλλωστε και η πλειοψηφία του παπανδρεϊκού μπλοκ του ΠΑΣΟΚ, δεν ξεχνά δήλωση της βουλευτού το 2013 για τον Γιώργο Παπανδρέου.

Με αφορμή το μακελειό στον μαραθώνιο της Βοστόνης η κα Κασιμάτη είχε εκφράσει τη λύπη της επειδή ανάμεσα στα θύματα δεν βρισκόταν ο πρώην πρωθυπουργός.

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις είχε αποσύρει την ανάρτηση.

«Αναφέρετε ένα πρόσωπο που έχει κάνει δήλωση πως στεναχωρήθηκε που δεν σκοτώθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου. Στη ζωή πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις απόψεις που διατυπώνουμε. Προφανώς, είμαι υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ» σημείωσε χθες ο Φίλιππος Σαχινίδης.

Ο πρώην υπουργός διαφώνησε με όσους συγκρίνουν τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τον Γεώργιο Μαύρο: «Διαφωνώ με αυτούς που προσπαθούν να συγκρίνουν τον Γιώργο Μαύρο με τη Νίνα Κασιμάτη. Ο Γιώργος Μαύρος ηγήθηκε ενός κόμματος που πήρε 20% στις εκλογές. Ο Γιώργος Μαύρος δεν είπε ποτέ ότι στεναχωριέται που δεν πέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου».

