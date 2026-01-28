search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

28.01.2026 19:02

Με την «Εργατική Αλληλεγγύη» φωτογραφήθηκε ο Άδωνις

28.01.2026 19:02
georgiadis ergatiki allileggii- new

Με την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη φωτογραφήθηκε στο γραφείο του ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο ίδιος φρόντισε να το… επικοινωνήσει μέσω social media.  

Mάλιστα, στην σχετική ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι δέχθηκε στο γραφείο του απεργούς του ΕΣΥ προσκείμενους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και διάβασε και την εφημερίδα.

Ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι στο εξώφυλλο της εφημερίδας απεικονίζεται ο ίδιος ως δολοφόνος.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω.

Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους “Εργατική Αλληλεγγύη” στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο….εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε με όσα λέει».

