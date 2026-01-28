Με την «Εργατική Αλληλεγγύη» φωτογραφήθηκε ο Άδωνις

Με την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη φωτογραφήθηκε στο γραφείο του ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο ίδιος φρόντισε να το… επικοινωνήσει μέσω social media.

Mάλιστα, στην σχετική ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι δέχθηκε στο γραφείο του απεργούς του ΕΣΥ προσκείμενους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και διάβασε και την εφημερίδα.

Ο υπουργός Υγείας δεν παρέλειψε να σχολιάσει ότι στο εξώφυλλο της εφημερίδας απεικονίζεται ο ίδιος ως δολοφόνος.

Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω. Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους «Εργατική Αλληλεγγύη» στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως… pic.twitter.com/sFEFIHSTUX — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 28, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Ήρθαν σήμερα κάτω από το Υπουργείο απεργοί του ΕΣΥ προσκείμενοι κατά δήλωσή τους στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Φώναζαν και έλεγαν ότι με προκαλούν να τους δω.



Ε τους φώναξα και τους είδα. Διάβασα λίγο και την εφημερίδα τους “Εργατική Αλληλεγγύη” στην οποία με έχουν στο εξώφυλλο ως δολοφόνο….εμείς δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν πολίτη όσο και αν διαφωνούμε με όσα λέει».

Διαβάστε επίσης:

Βέλη Τσακαλώτου κατά Καρτερού: Από πού αντλεί τη βεβαιότητα ότι τα λαϊκά μέτωπα χρειάζονται έναν χαρισματικό ηγέτη

Η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ για τα «ενεργειακά» της Διαμαντοπούλου και η Ομάδα Αλήθειας

Μικρό καλάθι Αβραμόπουλου για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν