Η αμηχανία του ΠΑΣΟΚ για τα «ενεργειακά» της Διαμαντοπούλου και η Ομάδα Αλήθειας

Θα πρέπει να ήταν από τις πιο… δύσκολες στιγμές της Ομάδας Αλήθειας, όταν επέλεξε να αξιοποιήσει (και να εκθέσει έτσι την πρώην κοινοτική επίτροπο) μία δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, που έχει προκαλέσει αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ.

Αλλά η υπεύθυνη στρατηγικής του Κινήματος έδωσε όλο το περιθώριο να συμβεί κάτι τέτοιο. Με την αποστροφή της ότι θα μπορούσε να ακυρωθεί η συμφωνία για το αμερικάνικο LNG, ανάγκασε στελέχη του ΠΑΣΟΚ και βουλευτές όπως η Χριστίνα Σταρακά να μην έχουν σαφή γραμμή και να πιέζονται στα τηλεοπτικά πάνελ. Από τη μία να μην μπορούν να «αδειάσουν» την Διαμαντοπούλου και από την άλλη να δυσκολεύονται να συμφωνήσουν μαζί της.

Κάπως έτσι η Ομάδα Αλήθειας έστησε… πάρτι:     

