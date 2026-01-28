Αττικό Νοσοκομείο – Καταγγελία Σωματείου Εργαζομένων: «Για τα ράντζα φταίει η κυβερνητική πολιτική και όχι η γρίπη»

Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου «Αττικόν» επανέρχεται στα ράντζα και καταγγέλλει, για άλλη μία φορά, την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Σύμφωνα με τους εργαζομένους δυστυχώς το χρόνιο αυτό πρόβλημα συνεχίζεται και το 2026 και δεν οφείλεται στη γρίπη, όπως αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αλλά στη δραματική έλλειψη προσωπικού.

Τα στοιχεία μετά από κάθε εφημερία είναι αποκαλυπτικά:

7 Ιανουαρίου: 105 ασθενείς πάνω σε ράντζα στους διαδρόμους,

11 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς σε διαδρόμους,

15 Ιανουαρίου: 129 ασθενείς,

19 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς,

23 Ιανουαρίου: 101 ασθενείς,

27 Ιανουαρίου: 130 ασθενείς.

Σημειώνεται ότι το Σωματείο έχει ήδη προχωρήσει από τις 20 Νοεμβρίου 2025 σε μηνυτήρια αναφορά για τις επικίνδυνες και εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας που προκαλούν τα ράντζα. Έχει δοθεί ένορκη κατάθεση ωστόσο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία: «Ακόμα περιμένουμε» όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνοντας ότι: «Η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συνεχίζει τις γελοιότητες και δηλώνουν ότι “για τα γεμάτα νοσοκομεία φταίει η γρίπη” (!!!). Μεγάλη ανακάλυψη! Βλέπετε η γρίπη εμφανίζεται πρώτη φορά στην ιστορία και τους έπιασε όλους στον ύπνο! Με αυτή τη λογική – κατά το κυβερνητικό αφήγημα – για την ακρίβεια φταίνε οι υψηλές τιμές, για την κίνηση στους δρόμους φταίνε τα αυτοκίνητα, για τις πλημμύρες οι βροχές, για τα εργοδοτικά εγκλήματα η «κακιά η ώρα» και για τους εξαντλημένους υγειονομικούς φταίει η πολλή δουλειά (!!!)», αναφέρουν καυστικά στην ανακοίνωση τους οι εργαζόμενοι και συνεχίζουν: «Ακόμα και για τη γρίπη, καμία πρόβλεψη, καμία προετοιμασία. Μόνο γελοίες “συμβουλές”, όπως αυτή του Ά. Γεωργιάδη (“κάντε εμβόλιο, δεν είναι mRNA”!) και της κ. Αγαπηδάκη (“το ούζο και το τσίπουρο δεν θεραπεύουν τη γρίπη”!). Πολλές συνεντεύξεις που δεν δίνουν λύσεις. Μόνο διαπιστώσεις (αυτές δεν κοστίζουν όπως οι προσλήψεις)».

Σύμφωνα με το Σωματείο Eργαζομένων του Αττικόν στο νοσοκομείο αυτό «η αθλιότητα των ράντζων» δεν είναι έκτακτο γεγονός. Υφίσταται επί όλων των κυβερνήσεων και όλων των Διοικήσεων και κάθε χρόνο χειροτερεύει.

Και αναρωτιέται:

«Η πλειοψηφία των διευθυντών καθηγητών κάνει κάτι εκτός από το να παρευρίσκεται σε κοινές εκδηλώσεις με το Υπουργείο Υγείας; Το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας και οι βαρύγδουπες δηλώσεις ότι «σε 18 μήνες θα εξαφανίσουν τα ράντζα», μέχρι στιγμής πάει κουβά!».

Το Σωματείο ζητάει:

Άμεσα αύξηση του νοσηλευτικού προσωπικού κατά 130 νοσηλευτές. Κάθε μέρα που περνάει οι νοσηλευτές λιγοστεύουν.

Άνοιγμα των κλειστών κλινικών (07, Ουρολογική). Έχουν περάσει 6 μήνες από την έναρξη των «ανακαινίσεων».

Άνοιγμα του Λοιμωδών ως σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν γενικό νοσοκομείο. Κάθε άλλη «λύση», όπως αυτή που σχεδιάζει η κυβέρνηση να λειτουργήσει σε 2 χρόνια ως παράρτημα του Αττικόν, είναι κοροϊδία.

Ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα, που έχει εγκαταλειφθεί πλήρως.

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ζητούν το αυτονόητο: Αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για κάθε ασθενή και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για κάθε υγειονομικό.

