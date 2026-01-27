ΕΙΝΑΠ: Μειώνουν τις θέσεις Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας

Την αιφνιδιαστική μείωση των θέσεων Παθολογίας στο Νοσοκομείο Νίκαιας καταγγέλλει η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά, σημειώνοντας ότι τέτοια ενέργεια δεν προβλέπεται από κανένα νομικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, η ένωση νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) υποστηρίζει ότι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026, μέσω του site της Περιφέρειας Αττικής για τις αναμονές ιατρικών ειδικοτήτων, αναρτήθηκε ότι οι οργανικές θέσεις ειδικευόμενων Παθολογίας στο ΓΚ Νίκαιας θα μειωθούν από 44 σε 30. Σύμφωνα με την ανάρτηση, η μείωση αποδίδεται στην εφαρμογή του νόμου 5194/2025 και σχετικής υπουργικής απόφασης, με 14 θέσεις να μεταφέρονται στο Αττικό – Δυτικής Αττικής.

Ωστόσο η υπουργική απόφαση που επικαλείται η Περιφέρεια δεν προβλέπει καμία μεταφορά θέσεων, όπως τονίζει η ΕΙΝΑΠ. Αντίθετα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της Ένωσης, η απόφαση ορίζει ρητά ότι οι ειδικευόμενοι του πρώην ενιαίου Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» παραμένουν στον φορέα που υπηρετούν, διατηρώντας την οργανική τους θέση.

Η ΕΙΝΑΠ χαρακτηρίζει την ενέργεια «απαράδεκτη» και «παράνομη», τονίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για μείωση των οργανικών θέσεων Παθολογίας στο ΓΚ Νίκαιας.

Στην ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η υπηρεσία της Περιφέρειας που διαχειρίζεται τις λίστες αναμονής φαίνεται να ενεργεί κατ’ εντολή του υπουργείου Υγείας και της 2ης ΥΠΕ. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται αντίστοιχη παρέμβαση. Πριν από μερικούς μήνες, η Περιφέρεια είχε «παγώσει» την ενιαία λίστα αναμονής ειδικότητας ΓΚ Νίκαιας – Δυτικής Αττικής, πριν ακόμη δημοσιευθεί σε ΦΕΚ το σχετικό άρθρο του νόμου 5194, σύμφωνα με την ένωση.

Τι ζητάει η ΕΙΝΑΠ

Τα αιτήματα της ένωσης είναι:

• Άμεση ακύρωση της απόφασης, την οποία χαρακτηρίζει αυθαίρετη και μη νόμιμη. Η Ένωση δηλώνει ότι θα προσφύγει δικαστικά για την αποκατάσταση της νομιμότητας.

• Καμία μετακίνηση ειδικευόμενων μεταξύ ΓΚ Νίκαιας και Αττικού, τονίζοντας ότι η κάλυψη των αναγκών δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος γειτονικών νοσοκομείων.

Η ΕΙΝΑΠ επισημαίνει ότι η μόνη ουσιαστική λύση για την περιοχή είναι η επαναλειτουργία του πρώην Λοιμωδών ως πλήρως στελεχωμένου δημόσιου γενικού νοσοκομείου, με αυτόνομο οργανισμό και μόνιμο προσωπικό.

