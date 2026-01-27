search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 15:22
ΥΓΕΙΑ

27.01.2026 14:33

ΕΟΦ: Τι ισχύει με τη λίστα φαρμάκων οριστικής διακοπής

27.01.2026 14:33
Διευκρινίσεις δίνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αναφορικά με τη λίστα οριστικής διακοπής κυκλοφορίας φαρμάκων που δημοσιεύτηκε στις 31 Δεκέμβριου 2025. Μάλιστα ο ΕΟΦ αναφέρει ότι η εν λόγω λίστα παρερμηνεύτηκε και για το λόγο αυτό επανέρχεται με επίσημες διευκρινίσεις, επισημαίνοντας ότι ο κατάλογος δεν αποτελεί λίστα ελλείψεων ούτε απόσυρση φαρμάκων από την αγορά.

Αναλυτικά ο Οργανισμός αναφέρει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) έχουν το δικαίωμα να διακόψουν οριστικά την κυκλοφορία ενός φαρμάκου, αρκεί να το δηλώσουν τουλάχιστον τρεις μήνες πριν. Ο κατάλογος της 31.12.2025 συγκεντρώνει όλες τις δηλώσεις οριστικής διακοπής που υποβλήθηκαν μέσα στο έτος, μαζί με την ημερομηνία παύσης και τις διαθέσιμες εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

«Η απουσία συγκεκριμένης εμπορικής ονομασίας δεν σημαίνει αυτόματα ότι δημιουργείται θεραπευτικό κενό. Αντίθετα, ο κατάλογος έχει στόχο να ενημερώνει με διαφάνεια ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει πρόσβαση σε κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις, είτε μέσω κανονικής κυκλοφορίας είτε μέσω έκτακτων εισαγωγών.» όπως τονίζει στην ανακοίνωση του Οργανισμού.

Μάλιστα, ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι ο κατάλογος δεν αποτελεί λίστα «ελλείψεων 230 φαρμάκων».
Ο Οργανισμός υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του ότι δεν αποσύρει φάρμακα από την αγορά παρά μόνο όταν προκύπτουν ζητήματα ασφάλειας, ποιότητας ή αποτελεσματικότητας. Κανένα από τα 230 φαρμακευτικά προϊόντα που αναφέρονται στον κατάλογο δεν έχει αποσυρθεί από τον ΕΟΦ, παρά τις ανακριβείς αναφορές σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ελλείψεις φαρμάκων αποτελούν πολυπαραγοντικό φαινόμενο, επηρεαζόμενο από διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού, αυξημένη ζήτηση, παραγωγικά προβλήματα και εμπορικές αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό, ο ΕΟΦ διαθέτει ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα του, στην οποία δημοσιεύει τακτικά ενημερωμένους καταλόγους ανά αιτία, όπως προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται κάθε φορά. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν έκτακτες εισαγωγές, απαγορεύσεις εξαγωγών και άλλες παρεμβάσεις που στοχεύουν στη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία που χρειάζονται.

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι ανακριβή δημοσιεύματα δημιουργούν σύγχυση και αδικαιολόγητη ανησυχία σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας. Η ορθή και τεκμηριωμένη ενημέρωση αποτελεί βασικό πυλώνα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και για την κατανόηση του πραγματικού περιεχομένου των επίσημων ανακοινώσεων.

