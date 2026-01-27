search
Νέα μελέτη: Η υψηλότερη αρτηριακή πίεση στη μητέρα αυξάνει τους κινδύνους στη διάρκεια της εγκυμοσύνης

credit: Shutterstock

Μια αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης της μητέρας κατά 10 mmHg μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων της εγκυμοσύνης, σύμφωνα με μια μελέτη στο ιατρικό περιοδικό «BMC Medicine».

Καθώς η παχυσαρκία και η ηλικία τοκετού συνεχίζουν να αυξάνονται, ο αριθμός των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας με υψηλή αρτηριακή πίεση επαγωγικά αυξάνεται, όπως αναφέρει η Ελληνική Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας.

Η υψηλή αρτηριακή πίεση είναι ένα συνηθισμένο ιατρικό πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κατά την εγκυμοσύνη, με περίπου 1 στις 10 έγκυες γυναίκες να εμφανίζουν το πρόβλημα.

Η μελέτη

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι γυναίκες με γενετικά καθορισμένη αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 10 mmHg είχαν επίσης:

  • 11% αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τοκετού, εμφάνισης διαβήτη κύησης ή ανάγκης νοσηλείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για το νεογέννητό τους,
  • 12% υψηλότερες πιθανότητες πρόωρου τοκετού,
  • 16% αυξημένο κίνδυνο το μωρό τους να είναι μικρό σε μέγεθος για την ηλικία κύησης
  • 33% υψηλότερες πιθανότητες για νεογνό χαμηλού βάρους γέννησης.

Τα ευρήματά της μελέτης υποδηλώνουν ότι η μείωση της αρτηριακής πίεσης της μητέρας είναι πιθανό να έχει εκτεταμένα οφέλη για την υγεία της μητέρας και των απογόνων της.

Αυτό έχει σημασία για τη δημόσια υγεία, καθώς ενισχύει την απαίτηση για οργάνωση στρατηγικών πρόληψης, παρακολούθησης και θεραπείας, που θα στοχεύουν στη βελτίωση των μητρικών και βρεφικών αποτελεσμάτων.

