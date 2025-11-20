search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:44
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

20.11.2025 15:29

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά για την «ασφυξία» από τα ράντζα στο Αττικό

20.11.2025 15:29
attikon_nosokomeio

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά και του Σωματείου Εργαζομένων Αττικόν, Γιώργος Σιδέρης, επισκέφτηκε σήμερα τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλα Κωνσταντίνο, όπου γνωστοποίησε την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς, εκ μέρους του ΔΣ της ένωσης, για τα ράντζα στο Αττικόν

Η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια με 100 – 150 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία, προκαλεί επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια των ασθενών και την αξιοπρεπή τους νοσηλεία. Επίσης, δημιουργούνται αφόρητες συνθήκες εντατικής εργασίας, οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην άσκηση των καθηκόντων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) έξω από τα γραφεία της Εισαγγελίας σήμερα το πρωί.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ζήτησε από τον εισαγγελέα να διερευνήσει εάν υπάρχουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τους αρμόδιους για την κατάσταση που δημιουργείται στο νοσοκομείο Αττικό σε κάθε εφημερία.

Επιπλέον πρόσθεσε ότι η μηνυτήρια αναφορά είναι ένα πρώτο βήμα καθώς θα ακολουθήσουν και άλλα, με στόχο να ανατραπεί αυτή η αδιέξοδη κατάσταση, που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα και θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών. Ο κ. Σιδέρης αναφερόμενος στα ράντζα δήλωσε : «Θεωρούμε ότι ο κόσμος, οι ασθενείς και οι υγειονομικοί, πρέπει να συνεχίζουν να παλεύουν προκειμένου να τερματιστεί αυτό το αισχρό φαινόμενο».

1 / 3