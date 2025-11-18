search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.11.2025 01:04
ΥΓΕΙΑ

18.11.2025 23:38

Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ – Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία για παράνομες συνταγογραφήσεις

18.11.2025 23:38
Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΥΥ ύψους 12 εκατ. ευρώ διαπιστώθηκε έπειτα από ελέγχους που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού και η ΕΛ.ΑΣ., αποκαλύπτοντας εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων συνταγογραφήσεων.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Διεύθυνση Φαρμάκου παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων παραβατικότητας για τον Οκτώβριο, σε ευρεία σύσκεψη που έγινε με τη διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, Θεανώ Καρποδίνη, ελέγχθηκαν 32 γιατροί και 62 φαρμακεία με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να επιστρέψουν το σύνολο του ποσού με το οποίο ζημιώθηκε ο Οργανισμός, και, παράλληλα, να καταβάλουν και το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε.

Την ίδια ώρα, η Διεύθυνση Φαρμάκου προανήγγειλε ότι ακολουθούν έλεγχοι σε 10 γιατρούς και 80 φαρμακεία από τρεις δικογραφίες της οικονομικής αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

