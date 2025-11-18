search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:03
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

18.11.2025 14:50

Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα

18.11.2025 14:50
farmaka

Η ανάγκη ομαδικής προσπάθειας από φαρμακοποιούς, γιατρούς, ασθενείς και αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, αναδύεται μέσα από την ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην οποία συμμετέχει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρα μας.

Με βασικό μήνυμα: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια», ο ΕΜΑ με τη συνεργασία πολλών φορέων, ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για τα περιστατικά περιορισμένης διαθεσιμότητας φαρμάκων που έχουν γίνει συχνότερα και πιο σύνθετα τα τελευταία χρόνια.

Οι αιτίες είναι πολλές όπως, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ σε ανακοίνωση του και συγκεκριμένα: «Oι διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, ζητήματα παραγωγής, πανδημιών, ελλείψεων πρώτων υλών και απρόβλεπτων αυξήσεων της ζήτησης».

Αυξημένη πίεση στα υγειονομικά σύστημα των χωρών της Ε.Ε  λόγω των ελλείψεων

Το φαινόμενο αυτό ασκεί πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τους εργαζόμενους τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2024 τα φαρμακεία της κοινότητας στην ΕΕ αφιέρωσαν κατά μέσο όρο πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στη διαχείριση των ελλείψεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιβάρυνση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Η αποτροπή ή και η επιτυχής αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι δυνατή μόνο με ομαδική προσπάθεια, αναφέρει ο ΕΜΑ. Οι συνδυασμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων οδηγούν στην πλήρη υποστήριξη των ασθενών:

  • Οι φαρμακοποιοί της κοινότητας
  • Εντοπίζουν κατάλληλες εναλλακτικές όταν ένα φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο.
  • Συνεργάζονται στενά με τους συνταγογράφους γιατρούς για να διασφαλιστεί η συνέχιση της αγωγής των ασθενών.

Οι γιατροί

  • Συνταγογραφούν εναλλακτική αγωγή όταν είναι απαραίτητο.
  • Παρέχουν ιατρική επίβλεψη όταν είναι αναγκαία η αλλαγή φαρμάκου.
  • Επικοινωνούν με τους φαρμακοποιούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς κατανοούν τις αλλαγές.

Οι ασθενείς

  • Δεν προμηθεύονται περισσότερες συσκευασίες φαρμάκων από όσες χρειάζονται.
  • Δεν στρέφονται σε παράνομες πηγές φαρμάκων, όπως είναι το διαδίκτυο.
  • Ενημερώνονται για τα φάρμακα που παίρνουν.
  • Συζητούν κάθε προβληματισμό τους με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί

  • Διαχειρίζονται τις προμήθειες κρίσιμων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.
  • Δίνουν προτεραιότητα στα φάρμακα που οι ασθενείς χρειάζονται επειγόντως.
  • Υποστηρίζουν τους γιατρούς στην επιλογή των ασφαλέστερων εναλλακτικών.

Ο ΕΟΦ & ο ΕΜΑ

  • Παρακολουθούν και καταγράφουν τον εφοδιασμό φαρμάκων.
  • Συνεργάζονται με τους παραγωγούς για την πρόληψη ή την επίλυση ελλείψεων.
  • Λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού.

Η εκστρατεία αναπτύχθηκε από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πυρηνικής Ιατρικής, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Νευρολογίας, τους Φαρμακοποιούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών, και υποστηρίχθηκε από την Ομάδα Εργασίας Ασθενών και Καταναλωτών και την Ομάδα Εργασίας Επαγγελματιών Υγείας του EMA.

Πηγή: ema.europa

Διαβάστε επίσης:

Γρίπη, Covid ή κρυολόγημα; Πώς τα ξεχωρίζω και πότε πάω στον γιατρό

ΕΟΦ: Περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 257 φάρμακα τον Οκτώβριο

Τέλος εποχής για τα αντιβιοτικά; Έως το 2050 οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια θα έχουν ξεπεράσει τις απώλειες από καρκίνο και διαβήτη μαζί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
requiem gia to telow tou erota
ADVERTORIAL

Στις 19/11 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

tsakalotos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσακαλώτος για Τσίπρα: Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί ένας ηγέτης μόνος του, αδιαμεσολάβητος, να μας βγάλει από την κρίση

jolie thorndon 77- new
LIFESTYLE

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»

proteini
ΥΓΕΙΑ

Νέα ανακάλυψη: Πρωτεΐνη βιοδείκτης για τον καρκίνο επουλώνει τα τραύματα

2 (1)
ADVERTORIAL

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης υπέγραψαν σύμβαση για την Κοινωνική Αντιπαροχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 17:03
requiem gia to telow tou erota
ADVERTORIAL

Στις 19/11 στις 12.00 ξεκινά η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»

tsakalotos_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσακαλώτος για Τσίπρα: Σε αυτή τη φάση δεν μπορεί ένας ηγέτης μόνος του, αδιαμεσολάβητος, να μας βγάλει από την κρίση

jolie thorndon 77- new
LIFESTYLE

Μπίλι Μπομπ Θόρντον για τον γάμο του με την Αντζελίνα Τζολί: «Ήταν μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου»

1 / 3