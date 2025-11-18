Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα

Η ανάγκη ομαδικής προσπάθειας από φαρμακοποιούς, γιατρούς, ασθενείς και αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, αναδύεται μέσα από την ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην οποία συμμετέχει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρα μας.

Με βασικό μήνυμα: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια», ο ΕΜΑ με τη συνεργασία πολλών φορέων, ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για τα περιστατικά περιορισμένης διαθεσιμότητας φαρμάκων που έχουν γίνει συχνότερα και πιο σύνθετα τα τελευταία χρόνια.

Οι αιτίες είναι πολλές όπως, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ σε ανακοίνωση του και συγκεκριμένα: «Oι διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, ζητήματα παραγωγής, πανδημιών, ελλείψεων πρώτων υλών και απρόβλεπτων αυξήσεων της ζήτησης».

Αυξημένη πίεση στα υγειονομικά σύστημα των χωρών της Ε.Ε λόγω των ελλείψεων

Το φαινόμενο αυτό ασκεί πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τους εργαζόμενους τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2024 τα φαρμακεία της κοινότητας στην ΕΕ αφιέρωσαν κατά μέσο όρο πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στη διαχείριση των ελλείψεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιβάρυνση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Η αποτροπή ή και η επιτυχής αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι δυνατή μόνο με ομαδική προσπάθεια, αναφέρει ο ΕΜΑ. Οι συνδυασμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων οδηγούν στην πλήρη υποστήριξη των ασθενών:

Οι φαρμακοποιοί της κοινότητας

Εντοπίζουν κατάλληλες εναλλακτικές όταν ένα φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο.

Συνεργάζονται στενά με τους συνταγογράφους γιατρούς για να διασφαλιστεί η συνέχιση της αγωγής των ασθενών.

Οι γιατροί

Συνταγογραφούν εναλλακτική αγωγή όταν είναι απαραίτητο.

Παρέχουν ιατρική επίβλεψη όταν είναι αναγκαία η αλλαγή φαρμάκου.

Επικοινωνούν με τους φαρμακοποιούς προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ασθενείς κατανοούν τις αλλαγές.

Οι ασθενείς

Δεν προμηθεύονται περισσότερες συσκευασίες φαρμάκων από όσες χρειάζονται.

Δεν στρέφονται σε παράνομες πηγές φαρμάκων, όπως είναι το διαδίκτυο.

Ενημερώνονται για τα φάρμακα που παίρνουν.

Συζητούν κάθε προβληματισμό τους με το γιατρό ή τον φαρμακοποιό τους.

Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί

Διαχειρίζονται τις προμήθειες κρίσιμων φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία.

Δίνουν προτεραιότητα στα φάρμακα που οι ασθενείς χρειάζονται επειγόντως.

Υποστηρίζουν τους γιατρούς στην επιλογή των ασφαλέστερων εναλλακτικών.

Ο ΕΟΦ & ο ΕΜΑ

Παρακολουθούν και καταγράφουν τον εφοδιασμό φαρμάκων.

Συνεργάζονται με τους παραγωγούς για την πρόληψη ή την επίλυση ελλείψεων.

Λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση του εφοδιασμού.

Η εκστρατεία αναπτύχθηκε από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πυρηνικής Ιατρικής, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Νευρολογίας, τους Φαρμακοποιούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών, και υποστηρίχθηκε από την Ομάδα Εργασίας Ασθενών και Καταναλωτών και την Ομάδα Εργασίας Επαγγελματιών Υγείας του EMA.

Πηγή: ema.europa

