Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στα φάρμακα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ανάγκη ομαδικής προσπάθειας από φαρμακοποιούς, γιατρούς, ασθενείς και αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων, αναδύεται μέσα από την ενημερωτική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) στην οποία συμμετέχει και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) της χώρα μας.
Με βασικό μήνυμα: «Η αντιμετώπιση των ελλείψεων των φαρμάκων χρειάζεται ομαδική προσπάθεια», ο ΕΜΑ με τη συνεργασία πολλών φορέων, ουσιαστικά κρούει τον κώδωνα του κίνδυνου για τα περιστατικά περιορισμένης διαθεσιμότητας φαρμάκων που έχουν γίνει συχνότερα και πιο σύνθετα τα τελευταία χρόνια.
Οι αιτίες είναι πολλές όπως, όπως αναφέρει ο ΕΟΦ σε ανακοίνωση του και συγκεκριμένα: «Oι διαταραχές στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού, ζητήματα παραγωγής, πανδημιών, ελλείψεων πρώτων υλών και απρόβλεπτων αυξήσεων της ζήτησης».
Αυξημένη πίεση στα υγειονομικά σύστημα των χωρών της Ε.Ε λόγω των ελλείψεων
Το φαινόμενο αυτό ασκεί πρόσθετη πίεση στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τους εργαζόμενους τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2024 τα φαρμακεία της κοινότητας στην ΕΕ αφιέρωσαν κατά μέσο όρο πάνω από 10 ώρες την εβδομάδα στη διαχείριση των ελλείψεων, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη επιβάρυνση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
Η αποτροπή ή και η επιτυχής αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι δυνατή μόνο με ομαδική προσπάθεια, αναφέρει ο ΕΜΑ. Οι συνδυασμένες ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων οδηγούν στην πλήρη υποστήριξη των ασθενών:
Οι γιατροί
Οι ασθενείς
Οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί
Ο ΕΟΦ & ο ΕΜΑ
Η εκστρατεία αναπτύχθηκε από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Καταναλωτών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Πυρηνικής Ιατρικής, την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδιατρικής Νευρολογίας, τους Φαρμακοποιούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και την Ευρωπαϊκή Ένωση Γενικών Ιατρών, και υποστηρίχθηκε από την Ομάδα Εργασίας Ασθενών και Καταναλωτών και την Ομάδα Εργασίας Επαγγελματιών Υγείας του EMA.
Πηγή: ema.europa
Διαβάστε επίσης:
Γρίπη, Covid ή κρυολόγημα; Πώς τα ξεχωρίζω και πότε πάω στον γιατρό
ΕΟΦ: Περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 257 φάρμακα τον Οκτώβριο
Τέλος εποχής για τα αντιβιοτικά; Έως το 2050 οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια θα έχουν ξεπεράσει τις απώλειες από καρκίνο και διαβήτη μαζί
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.