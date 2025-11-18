ΕΟΦ: Περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 257 φάρμακα τον Οκτώβριο

Ελαφρώς αυξημένα ήταν τον Οκτώβριο τα φάρμακα που βρίσκονταν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, όπως αντιθρομβωτικά, διαβητολογικά, για ελκώδη κολίτιδα, δερματικές αλοιφές, κολλύρια για τα μάτια κλπ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), έως το τέλος του περασμένου μήνα 257 φάρμακα ήταν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα, ενώ 22 ακόμη ήταν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα έκτακτης ανάγκης (διακίνηση μέσω ΙΦΕΤ, θυγατρικής του ΕΟΦ).

Ο αριθμός είναι αυξημένος σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, όπου τα φάρμακα που βρισκόταν σε περιορισμένη διαθεσιμότητα ήταν 224+18.

Περιορισμένη διαθεσιμότητα παρατηρούνται σε 31 νοσοκομειακά φάρμακα, έναντι 33 τον Σεπτέμβριο, αυξημένη η έλλειψη στα μη συνταγογραφούμενα (13 έναντι 7), ενώ σε έλλειψη είναι 5 εμβόλια (3 τον Σεπτέμβριο) και 1 σκιαγραφικό.

Από τη λίστα των 22 φαρμάκων που αναζητήθηκαν μέσω ΙΦΕΤ, το σύνολο ήταν νοσοκομειακά (τα 3 αμιγώς).

Για τα 14 από αυτά υπάρχει αδυναμία εύρεσης στις διεθνείς αγορές, για τα 4 πρόβλημα με την παραγωγή και για τα υπόλοιπα 4 άλλες δυσχέρειες.

Η έλλειψη φαρμάκων αποτελεί μία επίμονο πρόκληση που δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τους εμπλεκόμενους στην αγορά φαρμάκων, η ενισχυμένη συνεργασία για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης και αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ελλείψεων.

Η λίστα του ΕΟΦ με τις περιορισμένες διαθεσιμότητες φαρμάκων:

