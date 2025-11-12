search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 19:23
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.11.2025 17:09

Ελληνική Διαβητολογική Εταιρία: Έκκληση για επαναφορά της αποζημίωσης ταινιών μέτρησης στους χρήστες CGM

12.11.2025 17:09
diabetes-test_1211_1920-1080_new
credit: Shutterstock

Την άμεση επανεξέταση της αποζημίωσης ταινιών μέτρησης γλυκόζης στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, που κάνουν χρήση συστημάτων συνεχούς καταγραφής (CGM) ζητάει από τον υπουργό Υγείας η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία.

Σε επιστολή της προς την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η επιστημονική εταιρία επισημαίνει ότι η  κατάργηση της κάλυψης θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια χιλιάδων ασθενών με διαβήτη.

Αναλυτικά, η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 5395/09.10.2025, οι οποίες καταργούν την αποζημίωση των ταινιών μέτρησης γλυκόζης για χρήστες CGM.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεση με διεθνείς και εγχώριες επιστημονικές οδηγίες και υπονομεύει την ασφαλή διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη.

«Οι ταινίες παραμένουν απαραίτητες για επιβεβαιωτικές μετρήσεις σε περιπτώσεις τεχνικής δυσλειτουργίας, μεταβολικής απορρύθμισης, απώλειας συνδεσιμότητας ή ασυμφωνίας ενδείξεων με τα συμπτώματα του ασθενούς. Η απουσία τους μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες θεραπευτικές αποφάσεις, με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, ειδικά σε ευάλωτες ομάδες όπως παιδιά, έγκυες και εργαζόμενοι σε απαιτητικά περιβάλλοντα», αναφέρει η ΕΔΕ στην επιστολή της.

Η επιστημονική εταιρία ζητά την επαναφορά της αποζημίωσης για τουλάχιστον 50 ταινίες ανά τρίμηνο, βάσει ιατρικής γνωμάτευσης. Παράλληλα, προτείνει τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας με το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΥΥ και τους συλλόγους ασθενών, για τη διαμόρφωση εθνικής οδηγίας που θα καθορίζει την ασφαλή συνύπαρξη CGM και ταινιών μέτρησης.

Η ΕΔΕ δηλώνει έτοιμη να συνδράμει επιστημονικά και τεχνικά για την αποκατάσταση μιας κλινικά ορθής πρακτικής, καθώς στόχος είναι η προστασία της υγείας των ατόμων με διαβήτη και η διασφάλιση της ποιότητας φροντίδας.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις.

