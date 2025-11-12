search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.11.2025 15:17
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

12.11.2025 13:02

Περισσότεροι από 141.000 ασθενείς έλαβαν ΦΥΚ στο σπίτι τους ή σε απομακρυσμένα σημεία της χώρας

12.11.2025 13:02
Περισσότεροι από 141.000 ασθενείς έχουν παραλάβει τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στο σπίτι τους ή στα 64 απομακρυσμένα σημεία της χώρας που δεν υπάρχουν φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μέσα σε μια εβδομάδα το αργότερο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα ο ΕΟΠΥΥ, η νέα δωρεάν υπηρεσία «Κατ’ Οίκον» αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) από τον Οργανισμό, που ξεκίνησε 16 Ιουνίου 2025, έχει εξυπηρετήσει συνολικά 141.047 ασθενείς έως και τις 2 Νοέμβριου.

Από το σύνολο αυτών των ασθενών οι 40.809 παρέλαβαν κατ’ οίκον τη φαρμακευτική τους αγωγή και 100.238 ασθενείς τα έλαβαν από τα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ που δεν λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα:

      Περίοδος      Παραδόσεις ΚατοίκονΠαραδόσεις στα 64 Αποκεντρωμένα Σημεία του ΕΟΠΥΥ που δε λειτουργούν αυτόνομα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Από 16 Ιουνίου έως τέλος Ιουλίου 202511.61636.184
Αύγουστος 20259.06020.191
Σεπτέμβριος 20258.90019.640
Οκτώβριος 2025 (έως 02/11/2025)11.23324.223
Σύνολα:40.809100.238
Γενικό Σύνολο141.047

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πρώτου τετραμήνου λειτουργίας της υπηρεσίας από το σύνολο των δικαιούχων που έλαβαν «κατ’ οίκον» την φαρμακευτική τους αγωγή:

-το 47% ήταν στην Αττική,

-το 16% στη Θεσσαλονίκη,

-14% στην νησιωτική χώρα

-το 23% στην υπόλοιπη Επικράτεια.

Ποσοστό άνω του 50% εκ των ανωτέρω δικαιούχων παρέλαβαν την φαρμακευτική τους αγωγή σε πολύ απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Τα κυριότερα πρόσθετα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προσέδωσε η νέα υπηρεσία «κατ’ οίκον» είναι τα ακόλουθα:

  • Ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση της ιχνηλασιμότητας κάθε φαρμακευτικού σκευάσματος από την υποβολή του αιτήματος έως και την παράδοση στον εκάστοτε δικαιούχο.
  • Πανελλαδική κάλυψη παραδόσεων σύμφωνα με τα GDP’S (Good Distribution Practices).
  • Μέσος χρόνος παράδοσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων «κατ’ οίκον» από την ημερομηνία έγκρισης και φαρμακευτικού ελέγχου του αιτήματος έως την παράδοση, 3,6 ημέρες για τους διαμένοντες στην Αττικής και σε 6 ημέρες για τους διαμένοντες στην  υπόλοιπη Επικράτεια (για το διάστημα των 4 πρώτων μηνών λειτουργίας της υπηρεσίας).
  • Από την έναρξη της υπηρεσίας παρατηρείται σταδιακή αύξηση 5% στα αιτήματα από νέους ασθενείς που επιλέγουν την υπηρεσία «κατ’ οίκον» για την προμήθεια της φαρμακευτικής τους αγωγής σε συστηματική μηνιαία βάση.

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι δικαιούχοι αγκάλιασαν, επέλεξαν και εμπιστεύτηκαν την σημαντική αυτή καινοτόμο υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ «η οποία παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στους πρώτους μήνες λειτουργίας της, επιβεβαιώνει την συνεχιζόμενη προσπάθεια των στελεχών του Οργανισμού σε συνεργασία με την Ανάδοχο εταιρεία για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών».

Σημειώνεται ότι το επόμενο διάστημα, με την ένταξη και των ιδιωτικών φαρμακείων στο πρόγραμμα αναμένεται σημαντική αύξηση του αριθμού των δικαιούχων που θα παραλαμβάνουν τη φαρμακευτική τους αγωγή, όπου οι ίδιοι επιθυμούν.

