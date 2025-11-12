Στοιχεία – σοκ από την ΠΟΕΔΗΝ για τη βία ανηλίκων: 2.000 παιδιά θύματα ξυλοδαρμού νοσηλεύονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία

Διαστάσεις επιδημίας έχει λάβει η ανήλικη βία στη χώρας μας. Καθημερινά στα σχολεία, τις πλατείες και τους δρόμους, μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου στήνουν ενέδρες στα συνομήλικα θύματα τους ή δίνουν ραντεβού για να «ξεκαθαρίσουν λογαριασμούς» με συνέπεια πολλά από αυτά τα παιδιά, να καταλήγουν στα επείγοντα των νοσοκομείων, να νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας όπου κάποια χάνουν ακόμα και τη ζωή τους.

Συγκεκριμένα 2.000 μαθητές καταλήγουν στα νοσοκομεία της χώρας σοβαρά τραυματισμένα από ανήλικους δράστες, εκ των οποίων 800-850 μόνο στα Τμήματα Επειγόντων περιστατικών των Νοσοκομείων Παίδων « Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού». Από τα 2.000 παιδιά τα 400 διακομίζονται στα νοσοκομεία κατ΄ευθείαν από το προαύλιο των σχολείων!

Τα παραπάνω στοιχεία σοκ για τις άγουρες συμμορίες και την ανήλικη βία, δίνει στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκος.

«Αγλαΐα Κυριακού»: Δύο τραυματισμένα παιδιά 15,5 και 12,5 ετών

Μόνο χθες μεταφέρθηκαν στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», δύο παιδιά ανήλικα τραυματισμένα σε σχολεία.

Το ένα αγόρι 15,5 ετών προσήλθε με ΕΚΑΒ συνοδεία αστυνομικών τραυματισμένο: «Στη κυριολεξία είναι τόπι στο ξύλο από δύο κουκουλοφόρους εντός του σχολείου στο προαύλιο από τον Άλιμο. Πώς μπήκαν μέσα στο σχολείο κουκουλοφόροι και κτύπησαν μαθητή; Συνελήφθησαν οι κουκουλοφόροι ή όχι;», καταγγέλλει ο κ. Γιαννάκος.

Το δεύτερο παιδί αγόρι 12,5 ετών προσήλθε με τον καθηγητή και τη μητέρα του τραυματισμένο από άλλους μαθητές σε συμπλοκή σε σχολείο του Ζωγράφου. Του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα υπέγραψε η μητέρα του και έφυγε για το σπίτι .

«Ευτυχώς το αγόρι 15,5 ετών που ήρθε με ΕΚΑΒ και αστυνομία από τον Άλιμο δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Υπέγραψαν οι γονείς του και έφυγε από το νοσοκομείο. Εδώ χρειάζεται μια εξήγηση πως οι κουκουλοφόροι έδρασαν μέσα σε σχολείο», επισημαίνει ο κ. Γιαννάκος.

Στοιχεία σοκ

Μόνο στα δύο Παιδιατρικά Νοσοκομεία της Αθήνας, διακομίζονται 800 με 850 ανήλικα παιδιά κάθε χρόνο τραυματισμένα από συμπλοκές μεταξύ ανηλίκων από σχολεία, από πλατείες, από δρόμους. Στήνονται μέχρι και ενέδρες.

«Περίπου 200 παιδιά τραυματισμένα το έτος προσέρχονται στα Παίδων “Αγία Σοφία” και “Αγλαΐα Κυριακού” από συμπλοκές που γίνονται μέσα σε σχολεία. Συνολικά πάνω από 2.000 ανήλικα παιδιά προσέρχονται κατ’ έτος στα νοσοκομεία όλης της χώρας τραυματισμένα από συμπλοκές», καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 2.000 προσελεύσεις στα νοσοκομεία της χώρας, τραυματισμένων ανήλικων από ξυλοδαρμό, τα 400 περίπου είναι από σχολεία.

«Και ο αριθμός ημέρα με την ημέρα αυξάνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν λαμβάνονται μέτρα. Κάποια από τα 2.000 τραυματισμένα παιδιά που προσήλθαν στα νοσοκομεία έχασαν τη ζωή τους, πολλά χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ, άλλα σε κλινικές και πολλά αντιμετωπίστηκαν στα επείγοντα», αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Η ανήλικη βία είναι ένα καυτό και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που ολοένα και αυξάνεται στην Ελληνική κοινωνία με σαφέστατη ευθύνη της οικογένειας, των σχολείων αλλά και της Πολιτείας.

