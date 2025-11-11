search
ΥΓΕΙΑ

11.11.2025 16:58

ΕΣΥ: Προσλήψεις 245 γιατρών σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερικά Ιατρεία σε όλη τη χώρα

11.11.2025 16:58
giatros_2902_1460-820_new
credit: pixabay

Με υπουργική απόφαση εγκρίθηκε η προκήρυξη για συνολικά 245 θέσεις ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ. Πρόκειται για 276 θέσεις διαφόρων βαθμών και ειδικοτήτων, όπως καρδιολόγοι, παιδίατροι, παθολόγοι, ακτινολόγοι κλπ.

Η κατανομή ειδικευμένων ιατρών επί θητεία, ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) είναι:

  • 1η ΥΠΕ (Αττικής): 23 θέσεις
  • 2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου): 71 θέσεις
  • 3η ΥΠΕ (Μακεδονίας): 31 θέσεις
  • 4η ΥΠΕ (Μακεδονίας & Θράκης): 42 θέσεις
  • 5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας): 32 θέσεις
  • 6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας): 55 θέσεις
  • 7η ΥΠΕ (Κρήτης): 22 θέσεις.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, με φορείς πρόσληψης τα Δημόσια Νοσοκομεία που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπουργείου Υγείας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου 2025, επίσης στις 12:00.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας στη διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.

Σκοπός της προκήρυξης είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες δομές υγείας, ιδιαίτερα σε περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα του υπουργείου Υγείας.

Η προκήρυξη καλύπτει πάγιες και κρίσιμες ανάγκες των νοσοκομείων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η απόφαση

