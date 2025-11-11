search
ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 17:31
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.11.2025 15:00

Το μυρωδικό βότανο που διώχνει το φούσκωμα και προστατεύει την καρδιά

11.11.2025 15:00
mirodika-new

Ο μαϊντανός συχνά σερβίρεται ως γαρνιτούρα, δίπλα στο ψητό κοτόπουλο ή σε ένα πιάτο με μακαρόνια. Ωστόσο, πέρα από τη σκληρή υφή και την ελαφρώς πικρή του γεύση, ο μαϊντανός έχει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να βελτιώσει την πέψη, να μειώσει την αίσθηση του φουσκώματος και να λειτουργήσει ως φυσικό διουρητικό.

Οφέλη του μαϊντανού

  1. Φυσικό διουρητικό

Ο μαϊντανός είναι γνωστός για τη διουρητική του δράση, βοηθώντας το σώμα να αποβάλλει το περιττό νερό και το αλάτι. Μερικά άλλα φυσικά διουρητικά είναι η πικραλίδα, η καφεΐνη και διάφορα φρούτα και λαχανικά. Μία μικρή ποσότητα μαϊντανού σε σαλάτα, πράσινο smoothie ή σούπα λαχανικών μπορεί να κάνει τη διαφορά.

  1. Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά και αντιφλεγμονώδεις ουσίες

Ο μαϊντανός περιέχει φλαβόνες, φυτικές ενώσεις με αντιφλεγμονώδη δράση, που μπορούν να προστατεύσουν από αυτοάνοσα, νευροεκφυλιστικά, γαστρεντερικά και καρδιακές παθήσεις, καθώς και από ορισμένες μορφές καρκίνου. Επιπλέον, οι βιταμίνες C, A και E που περιέχει συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και στην προστασία των κυττάρων.

  1. Υποστηρίζει την υγεία των αρθρώσεων και των οστών

Η τακτική κατανάλωση μαϊντανού μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο αρθρίτιδας και άλλων χρόνιων παθήσεων. Παράλληλα, είναι πλούσιος σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην πρόληψη ασθενειών όπως ο καρκίνος, η αθηροσκλήρωση, η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Η υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Κ ενισχύει την υγεία των οστών, καλύπτοντας τις ημερήσιες ανάγκες ενηλίκων με μόλις 10 κλωναράκια.

Ο μαϊντανός δεν είναι μόνο γαρνιτούρα στο πιάτο σας — είναι ένας σύμμαχος για την πέψη, τη μείωση της φλεγμονής και τη διατήρηση της υγείας σας. Μικρές προσθήκες στη διατροφή σας μπορούν να φέρουν μεγάλα οφέλη, κάνοντας το σώμα σας πιο ισχυρό, υγιές και ενεργό.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

FDA: Πράσινο φως για την πρώτη θεραπεία ασθενών υψηλού κινδύνου με ασυμπτωματικό πολλαπλούν μυέλωμα – Η σημαντική συνεισφορά του ΕΚΠΑ

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

«My Data, Our Health»: Συνεργασία και καινοτομία για το European Health Data Space στην Ελλάδα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μαζική ανάπτυξη» του στρατού σε όλη τη χώρα ενόψει της άφιξης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στην Καραϊβική

guilfoyle-pesontes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο μνημείο πεσόντων των Παγκοσμίων Πολέμων κατέθεσε η Γκιλφόιλ

BBC
MEDIA

BBC: Υποψήφιοι για τις επιτελικές «ηλεκτρικές» καρέκλες που θα το βγάλουν από την κρίση αξιοπιστίας

tourkia-sintrivi-345
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον 20 άτομα στο τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία – Τα συλλυπητήρια Ερντογάν, βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dalaras mesi
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Διακεκριμένος Πολίτης» του Μπουένος Άιρες ο Γιώργος Νταλάρας - Πήρε τη θρυλική φανέλα της εθνικής Αργεντινής με το «10»

STOURNARAS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Ο Τσίπρας γνώριζε για το κόστος 100 εκατ. που θα προκαλούσαν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα

kwstas_apostolakis
LIFESTYLE

Αποστολάκης για κρητικές βεντέτες: «Για μισό μέτρο οικόπεδο, παίρνουν ένα μέτρο χώμα»

antonis-kanakis
MEDIA

Κανάκης για ΕΛΤΑ: Ένα παιδάκι ρώτησε «και τώρα πώς θα στέλνουμε γράμμα στον Αϊ Βασίλη;»

William family
LIFESTYLE

Ο πρίγκιπας Oυίλιαμ λέει ότι η απόφαση να μην δώσουν κινητά στα παιδιά τους έχει γίνει «θέμα που προκαλεί ένταση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.11.2025 17:31
tileorasi
MEDIA

Ποδαρικό στην εβδομάδα με πρωτιά τηλεθέασης για τον Alpha

maduro
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Μαζική ανάπτυξη» του στρατού σε όλη τη χώρα ενόψει της άφιξης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου Gerald Ford στην Καραϊβική

guilfoyle-pesontes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στεφάνι στο μνημείο πεσόντων των Παγκοσμίων Πολέμων κατέθεσε η Γκιλφόιλ

1 / 3