Ο Όμιλος Ιατρόπολις εγκαινιάζει το CyberKnife S7 – 40 χρόνια καινοτομίας

Το νέο υπερσύγχρονο σύστημα ρομποτικής ακτινοχειρουργικής CyberKnife S7, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής στην ογκολογική θεραπεία παρουσίασε ο Όμιλος Ιατρόπολις που γιόρτασε τα 40 χρόνια λειτουργίας του.

Το CyberKnife S7 αποτελεί κορυφαία καινοτομία στη στοχευμένη ακτινοχειρουργική, συνδυάζοντας ρομποτική τεχνολογία με εξελιγμένα απεικονιστικά συστήματα. Προσφέρει θεραπευτικά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας σε ογκολογικές και λειτουργικές παθήσεις, προστατεύοντας τα υγιή όργανα.

Σε αντίθεση με τις συμβατικές ακτινοθεραπείες που απαιτούν 25–30 συνεδρίες, το CyberKnife S7 ολοκληρώνει τη θεραπεία σε μόλις 1–3 συνεδρίες.

Ο Όμιλος Ιατρόπολις, που έφερε πρώτος το CyberKnife στην Ελλάδα το 2006, έχει ήδη προσφέρει θεραπεία σε πάνω από 10.800 ασθενείς. Με 9 διαγνωστικά κέντρα στην Αττική, μία ογκολογική κλινική και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, έχει επενδύσει πάνω από 150 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής την τελευταία 20ετία.

Σημειώνεται ότι ανακοινώθηκε και η πρώτη επέκταση εκτός Αττικής, με νέο PET/CT στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σωκράτης Γουρλής, μέλος του Δ.Σ., τόνισε ότι η επένδυση στο CyberKnife S7 αποτελεί άλμα προς το μέλλον, με στόχο την εξάλειψη του καρκίνου. Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το CyberKnife ως το καλύτερο σύστημα ρομποτικής ακτινοχειρουργικής παγκοσμίως, ενώ ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους επεσήμανε τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Ευάγγελος Παντελής παρουσίασε σε ζωντανή σύνδεση το CyberKnife S7 από τα κεντρικά του Ιατρόπολις στο Χαλάνδρι, ενώ ο Παναγιώτης Παντελάκος έκανε ιστορική αναδρομή στο σύστημα. Το ολόγραμμα του μηχανήματος εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, ενώ συγκίνηση προκάλεσαν οι μαρτυρίες ασθενών που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και επιστημονικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων οι Θάνος Πλεύρης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Νάντια Γκογκοζώτου, Αθανάσιος Ζαμάνης και Φώτιος Πατσουράκος. Παρεμβάσεις έκαναν οι Γιώργος Κουκουράκης και Στέφανος Κορφιάς. Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Ρίτσα Μπιζόγλη.

