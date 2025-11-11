Ερώτηση Τσίμαρη στη Βουλή: Τι συμβαίνει με τα Κέντρα Τραύματος;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Ν. 5173/2025 για τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Τραύματος επισημαίνει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης.
Ο νόμος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το τραύμα —την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 1 έως 45 ετών— προβλέπει τη λειτουργία 17 Κέντρων Τραύματος Επιπέδου Ι και 2 Παιδικών Κέντρων, την καθιέρωση πρωτοκόλλων διαλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και νέο πλαίσιο αεροδιακομιδών.
Ωστόσο, σχεδόν έντεκα μήνες μετά την ψήφισή του, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για:
• την έκδοση κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων (κριτήρια βαρύτητας, ορισμός Κέντρων κ.ά.),
• την ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Τραύματος,
• την εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού,
• την επιχειρησιακή ενσωμάτωση στο δίκτυο επείγουσας φροντίδας και τις διακομιδές του ΕΚΑΒ.
Στην ερώτηση τονίζεται ότι, για την επιτυχή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, είναι αναγκαία η ενίσχυση της στελέχωσης, η λειτουργική σύνδεση των νοσοκομείων της περιφέρειας με Κέντρα Επιπέδου Ι, καθώς και η κατάλληλη πρόβλεψη στις ανακαινίσεις ΤΕΠ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη να δώσει:
• αναλυτικά στοιχεία για τις εκδοθείσες (ή μη) Υπουργικές Αποφάσεις,
• τον καθορισμό του “χάρτη υγείας” για τα Κέντρα Τραύματος,
• τις ενέργειες εξοπλισμού και εκπαίδευσης υγειονομικών,
• το επιχειρησιακό σχέδιο ένταξης στο ΕΚΑΒ,
• καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Τραύματος.
«Η χρηστή διοίκηση δεν εξαντλείται στη νομοθέτηση· απαιτεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων ρυθμίσεων», σημειώνει ο κ. Τσίμαρης, καλώντας την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα βήματα και ορατό ορίζοντα υλοποίησης.
Διαβάστε επίσης:
ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»
«My Data, Our Health»: Συνεργασία και καινοτομία για το European Health Data Space στην Ελλάδα
Στα «κάγκελα» οι ψυχίατροι με τον Βαρτζόπουλο που τους στέλνει στη Δικαιοσύνη – Εφημερίες ξεκινούν με 0 διαθέσιμα κρεβάτια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.