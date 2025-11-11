Ερώτηση Τσίμαρη στη Βουλή: Τι συμβαίνει με τα Κέντρα Τραύματος;

Την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Ν. 5173/2025 για τη δημιουργία και λειτουργία των Κέντρων Τραύματος επισημαίνει με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής, Ιωάννης Τσίμαρης.

Ο νόμος, ο οποίος θεσμοθετήθηκε για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα το τραύμα —την πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 1 έως 45 ετών— προβλέπει τη λειτουργία 17 Κέντρων Τραύματος Επιπέδου Ι και 2 Παιδικών Κέντρων, την καθιέρωση πρωτοκόλλων διαλογής και εκπαίδευσης προσωπικού, καθώς και νέο πλαίσιο αεροδιακομιδών.

Ωστόσο, σχεδόν έντεκα μήνες μετά την ψήφισή του, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για:

• την έκδοση κρίσιμων Υπουργικών Αποφάσεων (κριτήρια βαρύτητας, ορισμός Κέντρων κ.ά.),

• την ενεργοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Τραύματος,

• την εκπαίδευση και πιστοποίηση προσωπικού,

• την επιχειρησιακή ενσωμάτωση στο δίκτυο επείγουσας φροντίδας και τις διακομιδές του ΕΚΑΒ.

Στην ερώτηση τονίζεται ότι, για την επιτυχή εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, είναι αναγκαία η ενίσχυση της στελέχωσης, η λειτουργική σύνδεση των νοσοκομείων της περιφέρειας με Κέντρα Επιπέδου Ι, καθώς και η κατάλληλη πρόβλεψη στις ανακαινίσεις ΤΕΠ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη να δώσει:

• αναλυτικά στοιχεία για τις εκδοθείσες (ή μη) Υπουργικές Αποφάσεις,

• τον καθορισμό του “χάρτη υγείας” για τα Κέντρα Τραύματος,

• τις ενέργειες εξοπλισμού και εκπαίδευσης υγειονομικών,

• το επιχειρησιακό σχέδιο ένταξης στο ΕΚΑΒ,

• καθώς και σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Τραύματος.

«Η χρηστή διοίκηση δεν εξαντλείται στη νομοθέτηση· απαιτεί την άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων ρυθμίσεων», σημειώνει ο κ. Τσίμαρης, καλώντας την κυβέρνηση να παρουσιάσει συγκεκριμένα βήματα και ορατό ορίζοντα υλοποίησης.

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επικίνδυνες συνθήκες νοσηλείας για τους ασθενείς – Έκλεισαν 40 κρεβάτια»

«My Data, Our Health»: Συνεργασία και καινοτομία για το European Health Data Space στην Ελλάδα

Στα «κάγκελα» οι ψυχίατροι με τον Βαρτζόπουλο που τους στέλνει στη Δικαιοσύνη – Εφημερίες ξεκινούν με 0 διαθέσιμα κρεβάτια