Από το Survivor στις ελληνικές ακτές: Επικίνδυνη η θάλασσα χωρίς κανόνες – Μιλά στο pontiki ο πρόεδρος των Σχολών Ναυαγοσωστικής Μάριος Μυρωνάκης

Το ατύχημα με τον παίκτη του Survivor στον Άγιο Δομίνικο ήρθε να υπενθυμίσει με τον πιο σκληρό τρόπο έναν διαρκή κίνδυνο που παραμονεύει κάθε καλοκαίρι στις θάλασσες. Ένας άνθρωπος που βρισκόταν στο νερό για ψαροντούφεκο τραυματίστηκε σοβαρά όταν ταχύπλοο πέρασε και τον χτύπησε με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι και να έχει και σοβαρό τραύμα στο δεξί. Το περιστατικό αυτό υπενθυμίζει σε όλους τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια στη θάλασσα, τη χρήση ταχυπλόων και jet ski και την προστασία λουομένων και δυτών.

Το περιστατικό στον Άγιο Δομίνικο, λειτουργεί σαν καμπανάκι και για την Ελλάδα. Καθώς πλησιάζει η θερινή περίοδος και οι ελληνικές ακτές ετοιμάζονται να γεμίσουν ξανά με εκατομμύρια ανθρώπους και εκατοντάδες σκάφη αναψυχής, η συζήτηση για τα μέτρα ασφαλείας επανέρχεται πιο επιτακτικά από ποτέ.

Ο Μάριος Μυρωνάκης, πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ταχυπλόων Σκαφών Ελλάδος, ξεκαθαρίζει ότι η ελληνική νομοθεσία δεν στερείται κανόνων, αλλά εφαρμογής. «Η ελληνική νομοθεσία είναι ξεκάθαρη και ιδιαίτερα αυστηρή. Στις πολυσύχναστες παραλίες είναι υποχρεωτικό να υπάρχουν σημαδούρες που οριοθετούν μέχρι πού επιτρέπεται να κολυμπούν οι λουόμενοι. Μέσα σε αυτή τη ζώνη απαγορεύεται να εισέλθει οποιοδήποτε σκάφος. Τα σκάφη θαλάσσιας αναψυχής έχουν συγκεκριμένους διαύλους με σημαδούρες δεξιά και αριστερά. Από εκεί και μόνο επιτρέπεται η προσέγγιση και η απομάκρυνση από την παραλία. Οποιοδήποτε άλλο σκάφος απαγορεύεται να μπαίνει σε αυτούς τους διαύλους», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μυρωνάκης, οι αποστάσεις ασφαλείας είναι απολύτως σαφείς και δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας. «Τα ταχύπλοα σκάφη και τα jetski απαγορεύεται να πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τον τελευταίο λουόμενο. Γενικότερα πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 300 μέτρα από την ακτή, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν λουόμενοι. Όταν ένα σκάφος πλησιάζει στην ακτή πρέπει να κινείται κάτω από 5 κόμβους. Αυτός ο κανόνας υπάρχει για να προστατεύονται ανθρώπινες ζωές», τονίζει.

Το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο έφερε ξανά στο επίκεντρο και το ψαροντούφεκο, μια δραστηριότητα που κάθε καλοκαίρι επιλέγουν χιλιάδες άνθρωποι στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο, όπως λένε επαγγελματίες του χώρου, πολλοί αγνοούν βασικούς κανόνες ασφαλείας, εκθέτοντας τόσο τον εαυτό τους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες της θάλασσας σε σοβαρό κίνδυνο.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής υπογραμμίζει ότι η χρήση σημαδούρας από δύτες και ψαροντουφεκάδες είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. «Οι δύτες και οι ψαροντουφεκάδες υποχρεούνται να έχουν σημαδούρα που να δηλώνει τη δραστηριότητά τους. Είναι βασικός κανόνας ασφαλείας και προστατεύει ανθρώπινες ζωές. Τα σκάφη δεν μπορούν να πλησιάσουν δύτες ή ψαροντουφεκάδες. Πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 300 μέτρα μακριά. Και όταν πλησιάζουν από απομακρυσμένες ακτές, υποχρεούνται να κινούνται με πολύ χαμηλή ταχύτητα», σημειώνει.

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο οι παραβάσεις αλλά και η νοοτροπία που επικρατεί σε μεγάλο μέρος των χρηστών της θάλασσας. Πολλοί αντιμετωπίζουν τις ακτές σαν χώρο χωρίς κανόνες, την ώρα που η ναυτική νομοθεσία προβλέπει αυστηρές ποινές ακόμη και για απλές παραβιάσεις ασφαλείας.

Ο κ. Μυρωνάκης επισημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος οι συνέπειες είναι ιδιαίτερα βαριές. «Η νομοθεσία προβλέπει πολύ αυστηρά πλαίσια. Υπάρχουν μεγάλα διοικητικά πρόστιμα αλλά και σοβαρές ποινικές ευθύνες όταν προκληθεί ατύχημα», αναφέρει και τονίζει ότι «η θάλασσα χρειάζεται σεβασμό. Οι κανόνες υπάρχουν για να επιστρέφουν όλοι ασφαλείς στο σπίτι τους».

