12.11.2025 13:19

«Θερμή» υποδοχή με αποδοκιμασίες για τον Άδωνι Γεωργιάδη στο Νοσοκομείο Χίου (video)

12.11.2025 13:19
nosokomeio_xiou_new
Πηγή: politischios.gr

«Θερμή» υποδοχή επεφύλαξαν δεκάδες πολίτες στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, έξω από το νοσοκομείο της Χίου σήμερα (12/11) το πρωί, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του για τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Εργαζόμενοι, σωματεία αλλά και φορείς περίμεναν τον Άδωνι Γεωργιάδη έξω από το θεραπευτήριο του νησιού, προκειμένου να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τις ελλείψεις που παρουσιάζει το νοσοκομείο της Χίου σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με συνέπεια πολλά τμήματα να υπολειτουργούν όπως το ακτινολογικό, ενώ δεν υπάρχει ψηφιακός μαστογράφος.

Το κάλεσμα για συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο, απηύθυναν το Σωματείο Εργαζομένων (ΣΕΣΝΟΧ), διαμαρτυρόμενοι για τα κενά που αφήνουν ακάλυπτους πολλές φορές τους ασθενείς, όπως αναφέρει το τοπικό site «Πολίτης».

Οι διαδηλωτές αποδοκίμασαν έντονα τον υπουργό Υγείας κατά την άφιξή του στον χώρο, φωνάζοντας συνθήματα όπως: «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Μας διαλύσατε το νοσοκομείο. Μας διαλύσατε σαν νοσηλευτές, δεν μας δώσατε τίποτα», του φώναξε μία εργαζόμενη νοσηλεύτρια, την ώρα που ο υπουργός εισερχόταν στο κτίριο.

Από την πλευρά του, ο κ. Γεωργιάδης σταμάτησε και συνομίλησε για λίγο μαζί τους παρά τις φωνές του οργισμένου πλήθους που ζητούσε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τη δημόσια υγεία.

