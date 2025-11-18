Ανησυχία για την εμπορευματοποίηση του πλάσματος: Ερώτηση στη Βουλή από τον Ιωάννη Τσίμαρη στον υπουργό Υγείας

Την έντονη ανησυχία ασθενών και επιστημονικών φορέων σχετικά με την ενδεχόμενη τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη συλλογή πλάσματος, φέρνει στη Βουλή ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ιωάννης Τσίμαρης, με ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο δημόσιο διάλογο έχει ανοίξει το ενδεχόμενο ίδρυσης ιδιωτικών κέντρων πλασμαφαίρεσης ή σχημάτων συνεργασίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής φαρμάκων από πλάσμα. Η προοπτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από συλλόγους χρονίως πασχόντων, μεταξύ των οποίων η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), η Ε.Σ.Α.μεΑ., ο ΠΑΣΠΑΜΑ και ο Σύλλογος Ασθενών με Ανοσοανεπάρκειες «Γαληνός». Οι φορείς προειδοποιούν για τους κινδύνους ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης και υπονόμευσης της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας — μιας πρακτικής που αποτελεί θεμελιώδη διεθνή αρχή και κατοχυρώνεται τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όσο και από τον νέο Κανονισμό SoHO για τις Ουσίες Ανθρώπινης Προέλευσης.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1938 υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των δημόσιων κέντρων αιμοδοσίας και των μη κερδοσκοπικών προγραμμάτων πλασμαφαίρεσης, με στόχο την επάρκεια κρίσιμων θεραπευτικών προϊόντων και την προστασία της ασφάλειας δοτών και ληπτών. Παράλληλα επισημαίνει τον κίνδυνο αυξημένης επιρροής εμπορικών συμφερόντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα και τη διάθεση προϊόντων πλάσματος.

Ο Ιωάννης Τσίμαρης, αναδεικνύοντας την ανάγκη θωράκισης της δημόσιας και εθελοντικής αιμοδοσίας, ζητά από τον Υπουργό να διευκρινίσει:

Εάν επίκειται τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου συλλογής πλάσματος ,

, Εάν θα προηγηθεί θεσμικός και διαφανής διάλογος με όλους τους φορείς , συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΕΑ, των επιστημονικών εταιρειών και των συλλόγων ασθενών,

, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΕΑ, των επιστημονικών εταιρειών και των συλλόγων ασθενών, Εάν θα ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας , το οποίο ήδη διαθέτει υποδομή και τεχνογνωσία,

, το οποίο ήδη διαθέτει υποδομή και τεχνογνωσία, Και τέλος, εάν το Υπουργείο προτίθεται να διαμορφώσει ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική Πλάσματος, η οποία να περιλαμβάνει:

την ουσιαστική αύξηση της εθελοντικής, μη αμειβόμενης αιμοδοσίας, τη βέλτιστη αξιοποίηση του πλάσματος που ήδη συλλέγεται στο δημόσιο σύστημα, και τη σταδιακή, οργανωμένη παραγωγή φαρμάκων από ελληνικό πλάσμα μέσω του ΕΚΕΑ, με στόχο την εθνική επάρκεια κρίσιμων θεραπειών και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης για όλους τους χρόνιους πάσχοντες.

Ο Βουλευτής υπογραμμίζει ότι κάθε απόφαση για το μέλλον της πλασμαφαίρεσης στη χώρα πρέπει να στηρίζεται στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας των δοτών και της αξιοπρέπειας των πολιτών, χωρίς οικονομικά κίνητρα που αλλοιώνουν τον θεμελιώδη χαρακτήρα της εθελοντικής αιμοδοσίας.

