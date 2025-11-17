Γεωργιάδης: Η έλλειψη νοσηλευτών το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΕΣΥ – Δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα

Στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στην EΡΤnews, χαρακτηρίζοντας την έλλειψη νοσηλευτών, ως «το μεγαλύτερο πρόβλημα».

«Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλη έλλειψη νοσηλευτών. Υπάρχουν κράτη που έχουν ήδη κάνει εισαγωγή νοσηλευτών από άλλες χώρες, κυρίως από την Ινδία. Η παραγωγή νοσηλευτών σε σχέση με τις ανάγκες νοσηλευτών είναι πολύ μικρότερη», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα και τον θεσμό του σχολικού νοσηλευτή, αναφέροντας ότι «ο θεσμός είναι σωστός, ωστόσο, το ΕΣΥ έχασε χιλιάδες νοσηλευτές, οι οποίοι πήγαν στα σχολεία», σχολίασε.

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Κάνουμε προκηρύξεις, θα βγάλουμε άλλες 4.000 θέσεις νοσηλευτών».

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι «μέσα στο 2026 σχεδιάζουμε να ψηφίσουμε τη δημιουργία ξεχωριστού κλάδου των νοσηλευτών», εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει «πως θα πάρουμε από την ομάδα του λοιπού προσωπικού, όπως λέγονται, τους νοσηλευτές, θα τους κάνουμε ένα ξεχωριστό σώμα μέσα στο νοσοκομείο και θα μπορούμε να εφαρμόζουμε στοχευμένες πολιτικές».

Γεωργιάδης: Το υπουργείο Υγείας πηγαίνει πάρα πολύ καλά

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στις προσπάθειες, που, όπως είπε, γίνονται προκειμένου να επιστρέψουν στο ΕΣΥ Έλληνες γιατροί, λέγοντας ότι «το καλοκαίρι ψηφίσαμε ένα νόμο με τον οποίο θεσμοθετήσαμε την αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων και την εξειδίκευση στην Αμερική».

«Δεν είναι τόσο εύκολο να φέρεις ένα γιατρό από το εξωτερικό και να μπει στο ΕΣΥ. Αυτό από μόνο του έχει κάποια δυσκολία. Το ΕΣΥ και κάθε νοσοκομείο είναι μια μικρή κοινότητα ανθρώπων. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί κάποιος σε αυτή την επιλογή. Πρέπει να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, να έχει βρει την κλινική και την ειδικότητα που τον ενδιαφέρει και να έχει ένα σχέδιο», τόνισε.

Σχετικά με την ψηφιοποίηση των συστημάτων, δήλωσε ότι «μας προσφέρει σημαντικά εργαλεία, καθώς θα μπορούμε να δούμε πώς μοιράζονται τα κρεβάτια ανά κλινική. Αυτό θα μπορεί να γίνει σε λίγες βδομάδες από σήμερα».

«Αυτή τη στιγμή το υπουργείο Υγείας πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εφαρμόζονται όλα όσα είχαμε σχεδιάσει», σχολίασε ακόμη ο Άδωνις Γεωργιάδης.

