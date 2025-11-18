search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

18.11.2025 12:47

Γρίπη, Covid ή κρυολόγημα; Πώς τα ξεχωρίζω και πότε πάω στον γιατρό

18.11.2025 12:47
gripi-covid-new

Συμπτώματα γριπώδους συνδρομής όπως καταρροή, ρίγος, μυαλγίες και βήχας στα αρχικά τους στάδια, είναι κοινά στη γρίπη, στον κορωνοϊό αλλά και στο απλό κρυολόγημα.

Πώς, όμως, μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε και πότε πρέπει να σπεύσουμε στο γιατρό στην περίπτωση που δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα;

Τα μέλη της οργάνωσης SOS Ιατροί επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που εμφανίζετε συμπτώματα, πριν κάνετε οτιδήποτε, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ιατρό! Κατανοήστε τις διαφορές στα συμπτώματα που προκαλούν αυτές οι ασθένειες, καθώς και πώς οι ασθένειες αυτές εξαπλώνονται, αντιμετωπίζονται και μπορούν να προληφθούν.

Η διάγνωση, γίνεται με βάση τα κλινικά ευρήματα και επιβεβαιώνεται με κλινικές εξετάσεις (self test, rapid test, PCR). Οι μέθοδοι διάγνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισης της νόσου συνεχώς μεταβάλλονται, καθώς συσσωρεύονται νέες επιστημονικές γνώσεις.

Τι να κάνω για να μην κολλήσω

Οι τυπικές προφυλάξεις απέναντι σε COVID-19, κρυολόγημα και γρίπη περιλαμβάνουν:

  • Δεν έρχομαι σε άμεση επαφή με άτομα που νοσούν ή εμφανίζουν συμπτώματα
  • Τηρώ απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους, εάν δεν έχω εμβολιαστεί πλήρως
  • Φοράω μάσκα προσώπου σε εσωτερικούς χώρους, αποφεύγω τους πολυσύχναστους εσωτερικούς χώρους
  • Πλένω συχνά και με τον ενδεδειγμένο τρόπο τα χέρια μου. Δηλαδή, με σαπούνι για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, χωρίς να παραλείπω τις πτυχές των δακτύλων και τις περιοχές κάτω από τα νύχια
  • Αποφεύγω να αγγίζω μάτια, μύτη και στόμα με άπλυτα χέρια
  • Όταν φτερνίζομαι, καλύπτω το στόμα ή/και τη μύτη μου με χαρτομάντηλο. Αν δεν έχω χαρτομάντηλο, συνιστάται να βήξω ή να φτερνιστώ στο εσωτερικό του αγκώνα μου
  • Αερίζω επαρκώς τους κλειστούς χώρους
  • Χρησιμοποιώ  απολυμαντικό χεριών το οποίο να περιέχει τουλάχιστον 70% αλκοόλ
  • Καθαρίζω και απολυμαίνω τις επιφάνειες υψηλής αφής  (πόμολα θυρών, διακόπτες, ηλεκτρονικές συσκευές και πάγκους )
  • Δεν χρησιμοποιώ από κοινού φλυτζάνια, ποτήρια, πιάτα

Έχετε συμπτώματα; Μείνετε σπίτι!

Εάν είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε στο σπίτι μας, μακριά από το χώρο εργασίας ή το σχολείο και τις καθημερινές μας δραστηριότητες, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας διασποράς του ιού.

Πότε επικοινωνώ με τον γιατρό;

Είναι προτιμότερο ο ασθενής να παραμένει στο σπίτι του και να αποφεύγει μετακινήσεις που ευνοούν τη μετάδοση της λοίμωξης. Η ιατρική επίσκεψη χρειάζεται σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά. Δηλαδή εάν:

  • Ο ασθενής εμφανίσει δύσπνοια που δεν προϋπήρχε (κίνδυνος ιογενούς ή βακτηριακής πνευμονίας)
  • Ο πυρετός είναι πολύ υψηλός ή/και επιμένει (ενδεχομένως είναι σημάδι μιας ιογενούς πνευμονίας ή βακτηριακής λοίμωξης)
  • Η κεφαλαλγία είναι έντονη και επιμένει
  • Η ωταλγία εμφανίζεται αιφνιδίως ή επιμένει
  • Σε ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. καρδιοπαθείς ή ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα) η επίσκεψη του ιατρού κρίνεται επιβεβλημένη.



ΕΟΦ: Περιορισμένη διαθεσιμότητα σε 257 φάρμακα τον Οκτώβριο

Τέλος εποχής για τα αντιβιοτικά; Έως το 2050 οι θάνατοι από ανθεκτικά μικρόβια θα έχουν ξεπεράσει τις απώλειες από καρκίνο και διαβήτη μαζί

ΕΟΔΥ για Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα – Πού γίνονται δωρεάν εξετάσεις

