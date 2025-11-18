Γρίπη, Covid ή κρυολόγημα; Πώς τα ξεχωρίζω και πότε πάω στον γιατρό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συμπτώματα γριπώδους συνδρομής όπως καταρροή, ρίγος, μυαλγίες και βήχας στα αρχικά τους στάδια, είναι κοινά στη γρίπη, στον κορωνοϊό αλλά και στο απλό κρυολόγημα.
Πώς, όμως, μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε και πότε πρέπει να σπεύσουμε στο γιατρό στην περίπτωση που δεν είναι ένα απλό κρυολόγημα;
Τα μέλη της οργάνωσης SOS Ιατροί επισημαίνουν ότι σε περίπτωση που εμφανίζετε συμπτώματα, πριν κάνετε οτιδήποτε, επικοινωνήστε με τον προσωπικό σας ιατρό! Κατανοήστε τις διαφορές στα συμπτώματα που προκαλούν αυτές οι ασθένειες, καθώς και πώς οι ασθένειες αυτές εξαπλώνονται, αντιμετωπίζονται και μπορούν να προληφθούν.
Η διάγνωση, γίνεται με βάση τα κλινικά ευρήματα και επιβεβαιώνεται με κλινικές εξετάσεις (self test, rapid test, PCR). Οι μέθοδοι διάγνωσης και οι τρόποι αντιμετώπισης της νόσου συνεχώς μεταβάλλονται, καθώς συσσωρεύονται νέες επιστημονικές γνώσεις.
Οι τυπικές προφυλάξεις απέναντι σε COVID-19, κρυολόγημα και γρίπη περιλαμβάνουν:
Εάν είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε στο σπίτι μας, μακριά από το χώρο εργασίας ή το σχολείο και τις καθημερινές μας δραστηριότητες, με στόχο τη μείωση της πιθανότητας διασποράς του ιού.
Είναι προτιμότερο ο ασθενής να παραμένει στο σπίτι του και να αποφεύγει μετακινήσεις που ευνοούν τη μετάδοση της λοίμωξης. Η ιατρική επίσκεψη χρειάζεται σε περίπτωση που τα συμπτώματα είναι πολύ βαριά. Δηλαδή εάν:
