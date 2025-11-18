search
ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 22:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.11.2025 21:25

H Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

18.11.2025 21:25
vouli fotagogisi karkinos – new
Photo: X Βουλή των Ελλήνων

Mε το μήνυμα «Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου Μήτρας – Ενημερώσου, Εμβολιάσου, Εξετάσου!» φωταγωγήθηκε το βράδυ της Τρίτης η πρόσοψη της Βουλής των Ελλήνων.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV). Στόχος της, όπως υπογραμμίζουν, είναι να φτάσει το μήνυμα της πρόληψης και του εμβολιασμού σε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες, αναδεικνύοντας τη σημασία της ενημέρωσης, του εμβολιασμού, και των τακτικών εξετάσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εταιρείας, ο συγκεκριμένος καρκίνος θα εξαλειφθεί ως παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας όταν όλες οι χώρες παρουσιάσουν λιγότερα από 4 περιστατικά ανά 100.000 γυναίκες ετησίως.

Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί έως το 2030 μέσω της Παγκόσμιας Στρατηγικής «90-70-90» η οποία περιλαμβάνει: 90% εμβολιασμό κατά του HPV των κοριτσιών έως την ηλικία των 15 ετών, 70% έλεγχο με HPV testing των γυναικών στις ηλικίες των 35 και 45 ετών και 90% θεραπεία των γυναικών με (προ)καρκινικές αλλοιώσεις.

Παρά τις σημαντικές αποφάσεις της Πολιτείας, η Ελλάδα απέχει ακόμα αρκετά από την επίτευξη αυτών των στόχων. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV) υπογραμμίζει την κρίσιμη ανάγκη για αύξηση τόσο της εμβολιαστικής κάλυψης όσο και της συμμετοχής των γυναικών στον προσυμπτωματικό έλεγχο, ώστε οι νέες γενιές να προστατευτούν και οι ενήλικες γυναίκες με HPV-σχετιζόμενη νόσο να διαγνωσθούν και να θεραπευθούν εγκαίρως.

Διαβάστε επίσης:

Βορίζια: Οι καταθέσεις που «έκαψαν» τον 58χρονο πατέρα των Φραγκιαδάκηδων, αποκαλύπτοντας την εμπλοκή του στο μακελειό

Στη φυλακή ο αρχηγός για το μεγάλο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες, προφυλακιστέοι ακόμη τέσσερις – Λεία πάνω από 7,5 εκατ. ευρώ

Νέος Κόσμος: «Με ψέκασε με σπρέι πιπεριού» – Τι είπε στην απολογία του ο 29χρονος που χτύπησε μέχρι θανάτου τον 58χρονο οδηγό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας

gourouna
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σε στάνη είχαν κρύψει τη «γουρούνα» που επέβαινε μαζί με τον θείο του ο 4χρονος που σκοτώθηκε – Κοινό μυστικό στο χωριό η αλήθεια για τον θάνατο του νήπιου

koutsoumpas_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Καταγγέλλει ως απόπειρα πολιτικής δίωξης το αίτημα άρσης ασυλίας Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Επικίνδυνα κοντά στον ίδιο τον Ζελένσκι το σκάνδαλο διαφθοράς – Καζάνι που βράζει η χώρα, στο στόχαστρο η ηγεσία

Epstein41
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη δημοσιοποίηση των αρχείων Επστάιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kafeneio-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Σκοτώνουν» τα καφενεία και τα παντοπωλεία στα μικρά χωριά: Σάλος με το νέο ΦΕΚ για σεμινάρια υγιεινής και υποχρεωτικό POS  

toyrnas-new
LIFESTYLE

Κώστας Τουρνάς: «Είχα πει στον Οικονομόπουλο ότι θα πεθάνει επιτυχημένος τραγουδιστής» (Video)

agios-dimitrios-aporrimmatoforo-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Άνοιξε η γη και… «κατάπιε» απορριμματοφόρο – Για ευθύνη της ΕΥΔΑΠ κάνει λόγο ο δήμαρχος

bisbikou-gymnastiki
ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες: Ο προπονητής της αθλήτριας σε σοκ - «Ή έχει παρασυρθεί, ή έχει εξαπατηθεί»

peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 79χρονη κατάφερε να «παγιδεύσει» απατεώνα που της πήρε 700 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 18.11.2025 22:46
omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: Συνελήφθη 46χρονος καταζητούμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης από τις Αρχές της Σερβίας

gourouna
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σε στάνη είχαν κρύψει τη «γουρούνα» που επέβαινε μαζί με τον θείο του ο 4χρονος που σκοτώθηκε – Κοινό μυστικό στο χωριό η αλήθεια για τον θάνατο του νήπιου

koutsoumpas_1311_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Καταγγέλλει ως απόπειρα πολιτικής δίωξης το αίτημα άρσης ασυλίας Κουτσούμπα μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη

1 / 3