Λίστα με νέους πιθανούς στόχους σε περίπτωση γενικευμένης επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων φαίνεται ότι έχει ήδη προετοιμάσει και παραδώσει στον Τραμπ το Πεντάγωνο.

Αυτό αναφέρει σε ρεπορτάζ του το NBC, την ώρα όμως που είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να φτάσει σε συμφωνία με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου, παρά τα εκατέρωθεν πλήγματα των τελευταίων ωρών.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες από αμερικανικές πηγές που επικαλείται το δίκτυο NBC News, η νέα φάση πιθανών επιχειρήσεων θεωρείται αισθητά πιο σύνθετη και δύσκολη σε σύγκριση με τα πρώτα χτυπήματα που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι μεγάλο μέρος των εναπομεινάντων ιρανικών στρατιωτικών στόχων έχει πλέον μεταφερθεί σε υπόγειες οχυρωμένες εγκαταστάσεις ή σε κινητές πλατφόρμες που μπορούν να αλλάζουν θέση γρήγορα, δυσκολεύοντας τον έγκαιρο εντοπισμό και την προσβολή τους.

Στους στόχους που έχουν απομείνει (και δεν είναι λίγοι), περιλαμβάνονται κινητοί εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων τύπου Shahab, Sejjil και Khorramshahr, καθώς και οχυρωμένες πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις, με κυριότερη την υπόγεια εγκατάσταση του Φορντό, η οποία είχε χτυπηθεί και πέρσι το καλοκαίρι. Παράλληλα, στη λίστα βρίσκονται κινητά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, κέντρα επιχειρήσεων drones και ναυτικές μονάδες που έχουν αναπτυχθεί κοντά στα Στενά του Ορμούζ και το λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, συμπεριλαμβανομένων ταχύπλοων επιθετικών σκαφών και πλατφορμών εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων.

Στη νέα λίστα περιλαμβάνονται επίσης κινητά κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και αποθήκες οπλισμού διασκορπισμένες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πρόκειται για μέρος μιας στρατηγικής αποκεντρωμένης ανάπτυξης δυνάμεων, την οποία, σύμφωνα με αμερικανικούς στρατιωτικούς κύκλους, υιοθέτησε η Τεχεράνη μετά το πρώτο κύμα αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων.

Η στρατηγική της Τεχεράνης δυσκολεύει νέες αμερικανικές επιθέσεις

Στρατιωτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το Ιράν έχει στραφεί τους τελευταίους μήνες σε αυτό που αποκαλείται «στρατηγική του σκαντζόχοιρου», μια αμυντική τακτική που βασίζεται στη μείωση της εξάρτησης από σταθερές βάσεις και στην αύξηση της κινητικότητας, της απόκρυψης και της διασποράς δυνάμεων σε ορεινές περιοχές και αστικά κέντρα, ώστε να μειώνεται η αποτελεσματικότητα των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών.

Αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Τεχεράνη άντλησε συμπεράσματα από τις επιθέσεις σε περισσότερους από 5.000 στρατιωτικούς στόχους κατά την πρώτη φάση των επιχειρήσεων και αναδιοργάνωσε τις στρατιωτικές της δυνατότητες με μεγαλύτερη ευελιξία, διατηρώντας παράλληλα αποτρεπτική ικανότητα απέναντι στη διεθνή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου.

Παρότι τα αρχικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στις ιρανικές στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορίας, της αμυντικής βιομηχανίας και μέρους των ναυτικών δυνατοτήτων της χώρας. Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι η ολοκλήρωση μιας τέτοιας στρατιωτικής επιχείρησης θα απαιτούσε διαρκή και ακριβή κάλυψη πληροφοριών, καθώς και μεγάλες ποσότητες κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας.

ΔΟΕ: Αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων ενεργειακών στρατηγικών

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ωθεί τις χώρες να επανεξετάσουν τις ενεργειακές στρατηγικές τους, αναζητώντας νέες οδούς ανεφοδιασμού και στρεφόμενες περισσότερο στους εγχώριους πόρους τους για να αντιμετωπίσουν τη δεύτερη μεγάλη ενεργειακή κρίση μέσα σε πέντε χρόνια, ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ/IEA).

«Βρισκόμαστε εν μέσω της σοβαρότερης κρίσης ενεργειακής ασφάλειας που έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος και πιστεύω ότι αυτή θα αναδιαμορφώσει τις επενδυτικές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα, όπως συνέβη μετά τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, Φατίχ Μπιρόλ.

Σύμφωνα με τον ΔΟΕ, οι παγκόσμιες ενεργειακές επενδύσεις θα φτάσουν τα 3,4 τρισ. δολάρια το 2026, σημειώνοντας μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Από αυτά, περίπου 2,2 τρισ. δολάρια θα κατευθυνθούν σε ηλεκτρικά δίκτυα, αποθήκευση ενέργειας, καύσιμα χαμηλών εκπομπών, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή αποδοτικότητα και εξηλεκτρισμό.

Παράλληλα, περίπου 1,2 τρισ. δολάρια αναμένεται να επενδυθούν σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα. Ωστόσο, οι επενδύσεις στο πετρέλαιο προβλέπεται να μειωθούν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και να υποχωρήσουν κάτω από τα 500 δισ. δολάρια, παρά την άνοδο των τιμών του αργού, λόγω αβεβαιότητας για τη διάρκεια της κρίσης και προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αντίθετα, οι επενδύσεις στο φυσικό αέριο αναμένεται να φτάσουν τα 330 δισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, κυρίως λόγω νέων εξαγωγικών έργων LNG από τις ΗΠΑ και το Κατάρ.

Ο ΔΟΕ σημειώνει επίσης ότι οι χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου στρέφονται όλο και περισσότερο σε πηγές ενέργειας που διαθέτουν εντός των συνόρων τους, όπως οι ανανεώσιμες πηγές, η πυρηνική ενέργεια αλλά και ο άνθρακας.

Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναμένεται να φτάσουν τα 665 δισ. δολάρια το 2026, εκ των οποίων τα 365 δισ. θα αφορούν την ηλιακή ενέργεια. Οι επενδύσεις στην πυρηνική ενέργεια θα ξεπεράσουν τα 80 δισ. δολάρια ετησίως, ενώ εκείνες στον άνθρακα προβλέπεται να αγγίξουν τα 180 δισ. δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012.

Τέλος, οι επενδύσεις στις ηλεκτρικές υποδομές και στα δίκτυα αναμένεται να προσεγγίσουν τα 1,6 τρισ. δολάρια, ενώ οι επενδύσεις στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. δολάρια.

