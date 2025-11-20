search
ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:48
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.11.2025 14:36

Ο κόκκινος χυμός που ρίχνει την πίεση στους άνω των 60

20.11.2025 14:36
chimos-new

Ο χυμός παντζαριού έχει, ήδη, αναγνωριστεί για την ικανότητά του να μειώνει φυσικά την αρτηριακή πίεση, χάρη στα νιτρικά άλατα που περιέχει.

Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Έξετερ έρχεται να ενισχύσει τη σημασία αυτών των ευεργετικών ιδιοτήτων, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ευρήματα, η θετική επίδραση του χυμού φαίνεται πως σχετίζεται με συγκεκριμένες αλλαγές στο στοματικό μικροβίωμα των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Free Radical Biology and Medicine, σύγκρινε τις αντιδράσεις δύο ηλικιακών ομάδων: 39 ενηλίκων κάτω των 30 ετών και 36 ενηλίκων ηλικίας 60 έως 70 ετών. Οι συμμετέχοντες κατανάλωναν δύο φορές την ημέρα για δύο εβδομάδες ένα «σφηνάκι» συμπυκνωμένου χυμού παντζαριού πλούσιου σε νιτρικά άλατα, ενώ για άλλες δύο εβδομάδες λάμβαναν ένα εικονικό συμπλήρωμα χωρίς νιτρικά. Ανάμεσα στις δύο φάσεις υπήρξε περίοδος «εκκαθάρισης» δύο εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η κατανάλωση χυμού παντζαριού οδήγησε σε σημαντική μείωση της αρτηριακής πίεσης μόνο στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες. Παράλληλα, και στις δύο ηλικιακές ομάδες παρατηρήθηκαν μεταβολές στο στοματικό μικροβίωμα, αλλά τα πρότυπα διαφοροποιήθηκαν. Στους ηλικιωμένους, ειδικότερα, καταγράφηκε μείωση βακτηρίων του γένους Prevotella και αύξηση ευεργετικών βακτηρίων όπως τα Neisseria, που συνδέονται με καλύτερη στοματική και καρδιαγγειακή υγεία.

Η καθηγήτρια Δρ. Anni Vanhatalo, επικεφαλής της μελέτης, εξηγεί: «Γνωρίζουμε ότι οι ηλικιωμένοι παράγουν λιγότερο μονοξείδιο του αζώτου καθώς μεγαλώνουν, ενώ τείνουν να έχουν υψηλότερη αρτηριακή πίεση – παράγοντες που σχετίζονται με καρδιαγγειακές επιπλοκές, όπως το εγκεφαλικό και η καρδιακή προσβολή. Η ενίσχυση της διατροφής τους με λαχανικά πλούσια σε νιτρικά άλατα θα μπορούσε να αποδειχθεί σημαντικά ωφέλιμη μακροπρόθεσμα». Επιπλέον, όπως επισημαίνει, «αν κάποιος δεν αγαπά ιδιαίτερα τα παντζάρια, μπορεί να επιλέξει άλλες πλούσιες πηγές νιτρικών, όπως το σπανάκι, η ρόκα, ο μάραθος, το σέλινο και το λάχανο».

Ο συν-συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Δρ. Andy Jones, προσθέτει: «Η έρευνα δείχνει ότι τα νιτρικά άλατα των τροφών τροποποιούν το μικροβίωμα του στόματος με τρόπο που πιθανώς συμβάλλει στη μείωση της φλεγμονής και της αρτηριακής πίεσης στους ηλικιωμένους. Αυτά τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για μελλοντικές, ευρύτερες μελέτες που θα εξετάσουν τον ρόλο του τρόπου ζωής και του φύλου στην ανταπόκριση στη διατροφική συμπλήρωση με νιτρικά άλατα».

Η μελέτη ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της διατροφής ως εργαλείο πρόληψης, ιδίως στις μεγαλύτερες ηλικίες, επιβεβαιώνοντας ότι ακόμα και μικρές καθημερινές παρεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά οφέλη για την υγεία.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Νέα μη ορμονική θεραπεία για τις εξάψεις γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση μετά από καρκίνο

W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες «όχι»

Νέα μελέτη για τα αντισυλληπτικά: Τα διαφορετικά σκευάσματα και ο κίνδυνος για καρκίνο του μαστού

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

tseti_3
ΥΓΕΙΑ

Τιμητικό βραβείο στην Ιουλία Τσέτη για την προσφορά της στην επιστήμη και τον φαρμακευτικό κλάδο

meta 555- new
ΚΟΣΜΟΣ

Meta: Καταδικάστηκε για αθέμιτο ανταγωνισμό στην Ισπανία – Καλείται να καταβάλλει 550 εκατ. ευρώ σε ισπανικά ΜΜΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

iris payment bank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υποχρεωτικές πληρωμές με IRIS από 1η Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να γνωρίζουν καταναλωτές και επιχειρήσεις

moutidou-liagkas-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Μουτίδου: «Είναι αλητεία! Έχει πάθει μια εμμονή, υπάρχουν νομικές συνέπειες» (Video)

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 20.11.2025 16:47
probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Αυτά είναι τα 20 μέτρα που εισηγείται η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας

Key Visual_ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ_Μύρισε Χριστούγεννα
ADVERTORIAL

«Μύρισε Χριστούγεννα»… με τη νέα εορταστική καμπάνια της Παπαδοπούλου

isadora-ntak
ADVERTORIAL

Το επιτυχημένο μιούζικαλ «Ιζαντόρα Ντακ» από τις 6 Δεκεμβρίου 2025 στην ΕΛΣ

1 / 3