20.11.2025
ΥΓΕΙΑ

20.11.2025 12:58

Νέα μη ορμονική θεραπεία για τις εξάψεις γυναικών με πρόωρη εμμηνόπαυση μετά από καρκίνο

Σοβαρή πρόκληση για πολλές γυναίκες είναι η πρόωρη εμμηνόπαυση που προκαλείται από αντικαρκινικές θεραπείες καθώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους με έντονα αγγειοκινητικά συμπτώματα.

Η πρόσφατη έγκριση του elinzanetant από τον FDA σηματοδοτεί μια νέα εποχή στη μη ορμονική αντιμετώπιση των εξάψεων, προσφέροντας ελπίδα σε όσες δεν μπορούν να λάβουν ορμονική θεραπεία.

Συγκεκριμένα, την πρόκληση της πρόωρης εμμηνόπαυσης μετά τον καρκίνο αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία ή χειρουργική αφαίρεση ωοθηκών καθώς βιώνουν απότομη πτώση των οιστρογόνων, οδηγούμενες σε πρόωρη εμμηνόπαυση.

Τα συμπτώματα, όπως εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις και διαταραχές ύπνου, επηρεάζουν σοβαρά την ποιότητα ζωής, την εργασία και τη συναισθηματική ευεξία.

Η ανάγκη για ασφαλείς και αποτελεσματικές μη ορμονικές λύσεις είναι επιτακτική, ιδιαίτερα για γυναίκες με ιστορικό καρκίνου ευαίσθητου σε ορμόνες.

Για δεκαετίες, η ορμονική θεραπεία υποκατάστασης (MHT) θεωρούνταν η βασική λύση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης.

Ωστόσο, η χρήση της συνοδεύτηκε από αντιφατικά δεδομένα και ανησυχίες για μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Η επιστημονική κοινότητα επανεξέτασε τον ρόλο της MHT, οδηγώντας σε αναζήτηση εναλλακτικών θεραπειών με καλύτερο προφίλ ασφάλειας.

Η επιστήμη πίσω από τις εξάψεις και οι νευρώνες KNDy

Η σύγχρονη έρευνα αποκάλυψε ότι η μείωση των οιστρογόνων διαταράσσει το θερμορρυθμιστικό κέντρο του εγκεφάλου.

Οι νευρώνες KNDy (kisspeptin, neurokinin B, dynorphin) φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στα επεισόδια εξάψεων.

Αυτή η γνώση οδήγησε στην ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας φαρμάκων: των μη ορμονικών αναστολέων των νευροκινινών.

Το elinzanetant, που μόλις εγκρίθηκε από τον FDA, είναι το τρίτο μη ορμονικό φάρμακο για την αντιμετώπιση των εξάψεων.

Δρα αναστέλλοντας δύο υποδοχείς νευροκινινών στον εγκέφαλο, επαναφέροντας τη φυσιολογική θερμορρύθμιση.

Σε κλινική μελέτη διάρκειας 12 μηνών με 628 γυναίκες, το φάρμακο μείωσε τις εξάψεις κατά 74%, έναντι 47% στο placebo.

Οι συμμετέχουσες ανέφεραν επίσης βελτίωση στον ύπνο και στη συνολική ποιότητα ζωής. Το φάρμακο θα κυκλοφορήσει σε μορφή κάψουλας, με σύσταση για παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων.

Η δυνατότητα αποτελεσματικής ανακούφισης χωρίς ορμόνες είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες που έχουν επιβιώσει από καρκίνο.

Η νέα αυτή θεραπευτική επιλογή μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την καθημερινότητά τους, προσφέροντας ποιότητα ζωής χωρίς τον φόβο των ορμονικών επιπλοκών.

Η επιστημονική πρόοδος ανοίγει τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες και ασφαλείς λύσεις στην εμμηνόπαυση.

1 / 3