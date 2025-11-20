W4O Hellas: Ο μισός μαθητικός πληθυσμός ατμίζει – Μάθε να λες «όχι»

Πάνω από 50% των μαθητών στην Ελλάδα έχει ήδη δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, φέρνοντας τη χώρα μας στις υψηλότερες θέσεις της Ευρώπης, γεγονός που αποτελεί μια ακόμη θλιβερή «πρωτιά» για τη χώρα μας.

Παράλληλα 1 στους 3 εφήβους πιστεύει λανθασμένα ότι το άτμισμα είναι «λιγότερο επιβλαβές» από το κάπνισμα, το 78% των μαθητών εκτίθεται συστηματικά σε διαφήμιση προϊόντων ατμίσματος, μια ανήθικη πρακτική που στοχεύει απευθείας τη νεότερη γενιά, δημιουργώντας τους αυριανούς καρκινοπαθείς.

Την ίδια ώρα το 60% των μαθητών στην Ευρώπη δηλώνει ότι μπορεί να προμηθευτεί εύκολα ηλεκτρονικά τσιγάρα και το 16% το δοκίμασε σε ηλικία ≤ 13 ετών, δείχνοντας ότι τα προϊόντα παραμένουν ανεξέλεγκτα προσβάσιμα. Ο παγκόσμιος δείκτης χρήσης ηλεκτρονικών τσιγάρων στους εφήβους (13–15 ετών) έχει εκτιναχθεί: ~15 εκατομμύρια έφηβοι ατμίζουν σε συχνότητα 9 φορές περισσότερο από τους ενήλικες.

Τα πρόσφατα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της ευρωπαϊκής έρευνας ESPAD αποκαλύπτουν ότι τα παιδιά και οι έφηβοι είναι στο στόχο της παγκόσμιας βιομηχανίας καπνού. Και το ερώτημα είναι τι κάνουμε;

«Η δύναμη είναι να λες όχι». Ένα «όχι» που δεν επιβάλλεται, αλλά χτίζεται μέσα από γνώση, αυτοπεποίθηση και σεβασμό στη δική τους φωνή.

Αυτό είναι το μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης της Οργάνωσης Γυναίκες στην Ογκολογία (W4O Hellas) που παρουσιάστηκε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξής Τύπου στην Αθήνα.

Με επίκεντρο τους εφήβους και τους νέους, τις ηλικίες που σήμερα αποτελούν τον κύριο στόχο της βιομηχανίας νικοτίνης, η δράση στοχεύει στην πρόληψη, την ενδυνάμωση και την ενημέρωση γύρω από τους κινδύνους του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τη δημόσια υγεία.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι φορέων δημόσιας υγείας, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, νομικοί, άνθρωποι που στηρίζουν ενεργά το έργο της W4O Hellas, καθώς και οι παγκόσμιες πρωταθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης Γυναικών και εκπρόσωποι της BAAS DIGITAL.

Οι βλάβες του καπνού στον οργανισμό

Το επιστημονικό σκέλος της παρουσίασης ανέδειξε τις σοβαρές βιολογικές και αναπτυξιακές συνέπειες της νικοτίνης στον εφηβικό εγκέφαλο:

επηρεάζει τη μνήμη,

τη συγκέντρωση,

την ικανότητα λήψης αποφάσεων

αυξάνει την πιθανότητα εξάρτησης και άλλων εθιστικών συμπεριφορών.

Παρουσιάστηκαν επίσης δεδομένα για τα υγρά ατμίσματος, τα οποία περιέχουν νικοτίνη, βαρέα μέταλλα, τοξικές καρβονυλικές ενώσεις και αρωματικές ουσίες που -παρά τη χρήση τους στα τρόφιμα- δεν έχουν αποδειχθεί ασφαλείς όταν εισπνέονται καθημερινά στους πνεύμονες.

Η διεθνής βιβλιογραφία τεκμηριώνει ότι οι ουσίες αυτές προκαλούν οξειδωτικό στρες και φλεγμονώδη απόκριση στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Η χρήση τους αυξάνει τον κίνδυνο υπέρτασης και εγκεφαλικού επεισοδίου ακόμη και σε νεαρά άτομα.

Η πρώτη προβολή του νέου video της εκστρατείας

Στη Συνέντευξη Τύπου προβλήθηκε για πρώτη φορά το νέο video της εκστρατείας, με πρωταγωνίστριες τις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά, Βασιλική Πλευρίτου και Ειρήνη Νίνου. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι το υλικό της καμπάνιας προβάλλεται ήδη στους συρμούς του Μετρό της Αθήνας, μετά τη χορήγηση ειδικής άδειας από την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΚΟΕ).

Παράλληλα, παρουσιάστηκε εκ νέου το πρώτο viral video της εκστρατείας «Το vape είναι λίγο σάντ. Εσύ όχι!», ένα σατιρικό concept της εταιρείας ψηφιακής επικοινωνίας και παραγωγής περιεχομένου BAAS DIGITAL με τη φωνή της voice actor Τάνιας Παλαιολόγου που αποδομεί με χιούμορ και οπτική ένταση τη «γοητεία» των γεύσεων των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Η Συντονιστική Επιτροπή της W4O Hellas, αποτελούμενη από τις Παθολόγους Ογκολόγους Ελένη Γαλάνη, Έλενα Λινάρδου, Ζένια Σαριδάκη, Αθηνά Χριστοπούλου και Αμάντα Ψυρρή, τόνισε: «Η εξάρτηση από τη νικοτίνη έχει αλλάξει μορφή. Σήμερα στοχεύει τους νέους μέσα από γεύσεις, εικόνες και συσκευές που μοιάζουν αθώες, αλλά δεν είναι. Η ευθύνη μας είναι να πούμε την αλήθεια με τρόπο απλό, κατανοητό και ανθρώπινο, χωρίς φόβο και χωρίς διδακτισμούς. Ας αναπνεύσουμε ζωή. Αυτή είναι η πιο ωραία γεύση».

Για τη συμμετοχή της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης η επιτροπή δήλωσε: «Οι Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες εκπροσωπούν την πειθαρχία, την αυθεντική δύναμη και την επιλογή ζωής. Το μήνυμά τους είναι καθαρό: η πραγματική δύναμη είναι να λες “όχι”».

Επίσης η επιτροπή εξήρε τη συμβολή του σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια τονίζοντας ότι «η εκστρατεία δεν θα είχε φτάσει εδώ χωρίς τη δική του γενναιοδωρία. Είναι πολύτιμος συνοδοιπόρος και σύμμαχος στο όραμά μας για μια κοινωνία χωρίς νικοτίνη».

Συμμετοχή και μηνύματα από τις Παγκόσμιες Πρωταθλήτριες της Υδατοσφαίρισης

Ιδιαίτερη στιγμή της Συνέντευξης Τύπου αποτέλεσε η παρουσία των Παγκόσμιων Πρωταθλητριών της Εθνικής Ομάδας Υδατοσφαίρισης οι οποίες βρέθηκαν στο πλευρό της W4O Hellas και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση: «Μάθαμε σήμερα πράγματα που πραγματικά δε γνωρίζαμε για το άτμισμα και τους κινδύνους του για τους νέους».

Οι αθλήτριες επεσήμαναν ότι όσο περισσότερο ενημερωνόμαστε, τόσο πιο ξεκάθαρα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν τα παιδιά και οι έφηβοι, οι πολίτες του αύριο.

