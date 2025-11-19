Καρκίνος: Σήμα κινδύνου για τις ηλικίες 20-49 ετών – Τι φταίει και μπορεί να διορθωθεί

Συναγερμό έχει σημάνει η διεθνής επιστημονική κοινότητα, η οποία παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία την ολοένα και αυξανόμενη εμφάνιση καρκίνων σε νεαρές ηλικίες.

Μια νέα, εκτενής μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο περιοδικό Military Medical Research, η οποία ανέλυσε στοιχεία από 44 χώρες σε διάστημα σχεδόν δύο δεκαετιών, επιβεβαιώνει ότι οι καρκίνοι πρώιμης έναρξης —όσοι εμφανίζονται μεταξύ 20 και 49 ετών— αυξάνονται σε πολλές περιοχές του κόσμου και μάλιστα με ρυθμούς ταχύτερους από τους καρκίνους που εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Η έρευνα επιδιώκει να κατανοήσει αν αυτή η αύξηση αφορά μόνο τη συχνότητα των νέων περιστατικών ή αν συνοδεύεται και από αύξηση στη θνησιμότητα, γεγονός που θα υποδείκνυε βαθύτερες αλλαγές στους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν τις νέες γενιές. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), παραθέτουν τα κυριότερα στοιχεία της έρευνας.

Σε πολλές χώρες, ιδιαίτερα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ωκεανία, η εμφάνιση συγκεκριμένων μορφών καρκίνου αυξάνεται με πρωτοφανή ταχύτητα στις νεότερες ηλικίες.

Στις γυναίκες, οι πιο χαρακτηριστικοί καρκίνοι που παρουσιάζουν δυναμική αύξηση είναι:

-ο καρκίνος του θυρεοειδούς,

-του μαστού,

-το μελάνωμα,

-ο καρκίνος της μήτρας

-ο καρκίνος του παχέος εντέρου.

Στους άνδρες, ανάλογες αυξητικές τάσεις παρατηρούνται:

-στον καρκίνο του θυρεοειδούς,

-του νεφρού,

-των όρχεων,

-του προστάτη

-παχύ έντερο.

Η σταθερά που επαναλαμβάνεται είναι ότι όλο και περισσότερα περιστατικά εντοπίζονται σε άτομα που δεν έχουν φτάσει ακόμη τα 50.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της μελέτης δεν είναι απλώς ότι οι καρκίνοι αυτοί αυξάνονται, αλλά ότι αυξάνονται πολύ ταχύτερα από τους αντίστοιχους καρκίνους που εμφανίζονται αργότερα στη ζωή.

Σε πολλές χώρες, οι ερευνητές κατέγραψαν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου στους νέους αυξάνεται σε αντίθεση με τον ίδιο καρκίνο σε μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι τάσεις είναι σταθερές ή ακόμη και πτωτικές. Αυτό δείχνει ότι οι γενιές που γεννήθηκαν μετά το 1970 εκτίθενται σε παράγοντες κινδύνουπου είτε δεν υπήρχαν είτε δεν ήταν τόσο έντονοι στο παρελθόν.

Η παχυσαρκία η ρίζα του κακού

Ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες κινδύνου που αναδείχθηκαν είναι η παχυσαρκία. Η μελέτη κατέγραψε στενή συσχέτιση μεταξύ της αύξησης του σωματικού βάρους στις ηλικίες 20–49 και της αύξησης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου.

Σε χώρες όπως η Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νότια Κορέα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, η παχυσαρκία συνδέεται με την αύξηση έως και επτά διαφορετικών μορφών καρκίνου πρώιμης έναρξης, μεταξύ αυτών του παχέος εντέρου, του παγκρέατος, των νεφρών, της μήτρας και του πολλαπλού μυελώματος.

Άλλοι παράγοντες

Η μελέτη τονίζει ότι και άλλοι παράγοντες, όπως οι αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, η αυξημένη κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύπους και η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες από τη βρεφική και παιδική ηλικία, ίσως παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν, ορισμένες μορφές καρκίνου θα αυξηθούν δραματικά στις επόμενες δεκαετίες. Για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, για παράδειγμα, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η συχνότητα μπορεί σχεδόν να διπλασιαστεί σε άτομα 20–34 ετών μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι η ιατρική κοινότητα και τα συστήματα υγείας πρέπει να προσαρμόσουν τις στρατηγικές πρόληψης και ελέγχου, λαμβάνοντας πλέον σοβαρά υπόψη τις νεότερες ηλικίες.

Παρότι τα ευρήματα γεννούν ανησυχία, η μελέτη προσφέρει και έναν οδικό χάρτη και μια παγκόσμια προειδοποίηση. Μας υπενθυμίζει ότι οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των τελευταίων δεκαετιών έχουν επιπτώσεις που γίνονται αντιληπτές σήμερα με μεγάλη ένταση. Όμως ταυτόχρονα δείχνει ότι η έγκαιρη δράση, η πρόληψη και η ενημέρωση μπορούν να αλλάξουν αυτή την πορεία.

Η μελέτη

