Ανοσοθεραπεία: Αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού

Κομβικός είναι ο ρόλος της ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση των καρκίνων του πνεύμονα και του μαστού, αυξάνοντας σημαντικά την επιβίωση των ασθενών την τελευταία δεκαετία, ακόμη και σε μεταστατικές μορφές της νόσου, που παλαιότερα είχαν φτωχή πρόγνωση.

Τα παραπάνω ανέφεραν οι ομιλητές της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα (ΕΛΕΚΑΠ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της FairLife LCC σε συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε χθες η φαρμακευτική εταιρεία MSD Ελλάδος, στην Αθήνα. Η εκδήλωση ήταν υπό την αιγίδα της ΕΟΠΕ.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΕΚΑΠ καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας και κ. Κωνσταντίνος Ν. Συρίγος ανέφερε ότι η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη σημαντικότερη επιστημονική εξέλιξη της τελευταίας 10ετιας στην θεραπεία του καρκίνου: «Αξιοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος του ίδιου του ασθενή, τα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα καταπολεμούν τα καρκινικά κύτταρα και δημιουργούν ανοσιακή μνήμη, ώστε να επιτυγχάνουν μακροχρόνια αποτελέσματα. Επιπλέον η ανοσοθεραπεία αποτελεί τη βάση για νέες στρατηγικές αντιμετώπισης των περισσότερων μορφών καρκίνου. Η επιστημονική έρευνα συνεχίζεται, ώστε μέσα από την εξατομίκευση της θεραπείας να επιτευχθεί η ίαση».

Ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ογκολογίας και Πρόεδρος της ΕΟΠΕ τόνισε: «Ο τριπλά αρνητικός καρκίνος του μαστού παραμένει η μεγαλύτερη ανεκπλήρωτη ανάγκη, με τη χειρότερη πρόγνωση ανεξαρτήτως σταδίου. Η εισαγωγή των ανοσοθεραπειών σε συνδυασμό με τη χημειοθεραπεία άλλαξε ριζικά την εικόνα, αυξάνοντας την επιβίωση και προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στο πρώιμο στάδιο, όπου υπάρχει ουσιαστική πιθανότητα ίασης. Η προσθήκη της ανοσοθεραπείας στη νεοεπικουρική θεραπεία πριν το χειρουργείο αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής κατά περίπου 40%. Για να αξιοποιηθεί αυτό το “παράθυρο ευκαιρίας”, είναι κρίσιμη η έγκαιρη διάγνωση και η συζήτηση των περιστατικών στις διεπιστημονικές ομάδες εργασίας, ώστε οι ασθενείς να έχουν πρόσβαση στις πιο καινοτόμες θεραπείες».

Η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Πρόεδρος της FairLife Lung Cancer Care, υπογράμμισε: «Μέσα από το πρόγραμμα “Υγεία Πνευμόνων” της FairLife LCC, η ενημέρωση για την πρόληψη φτάνει παντού στα σχολεία, στους δήμους, στις τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα. Δεν είναι πολυτέλεια· είναι στάση ζωής και δικαίωμα για όλους. Χρειάζεται συνεργασία: Πολιτείας, επιστημόνων, οργανισμών και κοινωνίας».

Η κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) με τη σειρά της εστίασε στη συνεργασία ασθενών, επιστημόνων και πολιτείας τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη και καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση στις νέες θεραπείες και η βέλτιστη ογκολογική φροντίδα ανεξάρτητα από τις συνθήκες του κάθε ατόμου. Μάλιστα έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας τα Κέντρα Μαστού: «Πρόκειται για ένα ζωντανό μοντέλο ολοκληρωμένης φροντίδας, όπου ειδικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζονται για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την ολιστική υποστήριξη των γυναικών με καρκίνο μαστού σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η λειτουργία, η ενίσχυση και η επέκταση τέτοιων δομών και σε άλλες μορφές καρκίνου αποτελεί επένδυση στο μέλλον της ογκολογικής φροντίδας στη χώρα μας, στην κοινωνική συνοχή και στην ευημερία της κοινωνίας μας».

Ο κ. Λάζαρος Πουγγίας, Ιατρικός Διευθυντής της MSD επιβεβαίωσε τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την Ογκολογία, καθώς και στην συνεργασία με την ελληνική επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών σημειώνοντας ότι, «καινοτομούμε, συνεργαζόμαστε με την επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών και επενδύουμε σε ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων που εστιάζει στην Άνοσο-Ογκολογία, τα προϊόντα μοριακής στόχευσης ακριβείας και νέες τεχνολογίες, όπως τα συζευγμένα αντισώματα (ADCs) και οι ανοσοενεργοποιητές. Σήμερα, περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ασθενείς παγκοσμίως έχουν λάβει ογκολογικά προϊόντα της εταιρείας μας σε 104 χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε 72 ενεργές κλινικές μελέτες, εκ των οποίων οι 60 στην Ογκολογία. Μέλημα μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και αφοσίωση για να μετατρέψουμε την επιστήμη σε ελπίδα και να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας: έναν κόσμο όπου ο καρκίνος δεν θα αντιμετωπίζεται απλώς, αλλά θα θεραπεύεται».

Η κυρία Σέβη Σφακιανάκη, Communications & CSR Manager της MSD Ελλάδος, παρουσίασε τις πρόσφατες ενημερωτικές καμπάνιες για την πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα, των γυναικολογικών καρκίνων και του μαστού που υλοποιεί η εταιρεία, αναφέροντας ότι, «στην MSD πιστεύουμε βαθιά ότι η ενημέρωση και η πρόληψη μπορούν πραγματικά να προστατέψουν ζωές. Γι’ αυτό και μέσα από δράσεις, όπως οι καμπάνιες “Ακούς το σώμα σου;”, “Έχεις ζήσει πολλά. Μπορείς να ζήσεις ακόμα περισσότερα!” και το ψηφιακό ερωτηματολόγιο LungX chatbot, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να αφιερώνουν χρόνο στη φροντίδα του εαυτού τους, να ενημερώνονται και να αναζητούν έγκαιρα ιατρική υποστήριξη. Παράλληλα, συνεργαζόμαστε στενά με την επιστημονική κοινότητα και τους συλλόγους ασθενών, ώστε η ενημέρωση που προσφέρουμε να είναι έγκυρη, αξιόπιστη και να έχει απήχηση σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού».

Διαβάστε επίσης:

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…»

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης – Στοιχεία σοκ για το 2025: 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων

Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ – Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία για παράνομες συνταγογραφήσεις