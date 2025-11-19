Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης – Στοιχεία σοκ για το 2025: 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων

Την πιο σκοτεινή πλευρά της κοινωνίας μας βιώνουν τα μικρά παιδιά που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία της χώρα μας, κακοποιημένα από τους ίδιους τους γονείς τους ή το στενό τους περιβάλλον τους.

Οι αριθμοί σοκάρουν καθώς αποκαλύπτουν το μέγεθος του προβλήματος της ενδοοικογενειακή βίας και όχι μόνο, που φαίνεται ότι έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Μια βόλτα στα παιδιατρικά νοσοκομεία είναι αρκετή για να διαπιστώσει κάνεις ότι είναι γεμάτα από κακοποιημένα παιδιά όλων των ηλικιών, που φιλοξενούνται στις παιδιατρικές κλινικές επειδή δεν υπάρχουν κοινωνικές δομές να τα αναλάβουν. Μόνο φέτος, στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής – Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και Παίδων Αγίας Σοφίας – φιλοξενήθηκαν 400 κακοποιημένα παιδιά με εισαγγελική εντολή και 1.300 τους τελευταίους δέκα μήνες σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Τα παραπάνω στοιχεία σοκ αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών (19 Νοέμβριου).

Σήμερα, 26 κακοποιημένα παιδιά παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να φαίνεται λύση σε προνοιακές δομές.

Τα στοιχεία που σοκάρουν

Αναλυτικά :

Στο «Αγλαΐα Κυριάκου» και το «Αγία Σοφία» νοσηλεύτηκαν 400 παιδιά

Στο Παίδων Πεντέλης φιλοξενήθηκαν 65 παιδιά,

στο Καραμανδάνειο Πάτρας 93,

στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου 13 παιδιά,

αντίστοιχα περιστατικά καταγράφονται και σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών.

Συνολικά, μέσα σε δέκα μήνες, περίπου 1.300 παιδιά βρέθηκαν υπό εισαγγελική προστασία σε νοσοκομεία της χώρας, σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο.

Δεν υπάρχουν δομές Πρόνοιας για τα παιδιά

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεκάδες παιδιά παραμένουν στα νοσοκομεία για πολλούς μήνες, διαταράσσοντας τη λειτουργία των κλινικών και στερώντας κρεβάτια από άρρωστα παιδιά. Παράλληλα τα ίδια τα θύματα βιώνουν ένα δεύτερο τραύμα από την αδυναμία του κράτους να τα προστατεύσει.

«Είναι γροθιά στο στομάχι για την κοινωνία μας», σχολιάζει ο κ. Γιαννάκος. «Έρχονται κακοποιημένα παιδιά από κάθε είδους κακοποίηση με εισαγγελική εντολή στα παιδιατρικά νοσοκομεία και τις παιδιατρικές κλινικές των γενικών Νοσοκομείων για εξετάσεις. Διαπιστώνουμε ότι είναι καλά στην υγεία τους και όμως παραμένουν στα νοσοκομεία για μεγάλο χρονικό διάστημα ελλείψει προνοιακών μονάδων», αναφέρει.

Ο κ. Γιαννάκος καταγγέλλει ότι το κράτος κοινωνικής προστασίας «δεν υπάρχει. Οι δημόσιες προνοιακές δομές παραμένουν υποστελεχωμένες και πολλές θέσεις φιλοξενίας είναι κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού».

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική: τα νοσοκομεία δεν είναι χώροι φύλαξης παιδιών. Η παραμονή τους για μήνες δεν τους προσφέρει θεραπεία ή επανένταξη, αλλά διακόπτει σχολεία, φροντιστήρια και δραστηριότητες και αφήνει ανεξίτηλα τα τραύματα της κακοποίησης, προσθέτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Τα νοσοκομεία δεν πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν ως προσωρινά καταφύγια για τα θύματα κακοποίησης, τα παιδιά χρειάζονται προστασία, φροντίδα και δικαίωμα σε μια κανονική παιδική ηλικία», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Διαβάστε επίσης:

Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ – Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία για παράνομες συνταγογραφήσεις

H Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

Νέα ανακάλυψη: Πρωτεΐνη βιοδείκτης για τον καρκίνο επουλώνει τα τραύματα