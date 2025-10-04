Καρκίνος του πνεύμονα: Ελληνική μελέτη τον συσχετίζει με τον Ταχυδρομικό Κώδικα σε μη καπνιστές

O καρκίνος πνεύμονα σε μη καπνιστές παρουσιάζει αυξητική τάση διεθνώς και φαίνεται να συνδέεται με τον ταχυδρομικό κώδικα του ασθενούς, δηλώνει στο Πρακτορείο FM η καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, ΕΚΠΑ, πρόεδρος των Ογκολογικών Εταιρειών των ευρωπαϊκών χωρών και διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο ΠΓΝ «Αττικόν», Αμάντα Ψυρρή.

Η κυρία Ψυρρή παραχωρεί συνέντευξη με αφορμή μελέτη της κλινικής της, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Συνέδριο Καρκίνου Πνεύμονα (World Conference on Lung Cancer 2025) στη Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρει η καθηγήτρια, το ποσοστό του καρκίνου του πνεύμονα σε άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ, ή έχουν καπνίσει λιγότερα από 100 τσιγάρα στη ζωή τους, αποτελεί το 10-15% των συνολικών περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι ένας σημαντικός παράγοντας που ευθύνεται για αυτή την αύξηση.

Πέμπτη αιτία θανάτου από καρκίνο ο καρκίνος πνεύμονα σε μη καπνιστές

«Μάλιστα ο καρκίνος του πνεύμονα σε μη καπνιστές, με βάση τα δεδομένα του Διεθνούς Οργανισμού για Έρευνα στον Καρκίνο (International Agency for Research on Cancer) υπολογίζεται ότι είναι η πέμπτη αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Επομένως, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και επειδή η κλινική μας είναι μία κλινική, η οποία είναι πρωτοπόρος στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα συλλέξαμε τα δεδομένα μας και τα παρουσιάσαμε στο πρόσφατο συνέδριο».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, στη μελέτη της κλινικής της αναγνωρίστηκαν 67 περιστατικά που είτε δεν είχαν καπνίσει ποτέ, είτε είχαν καπνίσει μέχρι 100 τσιγάρα στη ζωή τους, ανάμεσα σε 1.200 ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα, οι οποίοι πήραν θεραπεία στη μονάδα μεταξύ του 2010 και του 2024.

«Βρήκαμε ένα ποσοστό 5,2% μη καπνιστών. Φάνηκε ότι η επαγγελματική έκθεση ήταν ο αιτιολογικός παράγοντας σε 3 από τους 67 ασθενείς, 7 από τους 67 είχαν ιστορικό καρκίνου πνεύμονα, δηλαδή τουλάχιστον ένα συγγενικό άτομο στην οικογένεια . Επίσης, φάνηκε ότι περίπου στα μισά περιστατικά η νόσηση σχετιζόταν με τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όπως υπολογίστηκε με έναν δείκτη που λέγεται air quality index, με τον οποίο συσχετίζεται ο ταχυδρομικός κώδικας με την ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος».

Πρέπει να γίνει παγκόσμια προσπάθεια για να βρεθούν νέα φάρμακα για τους μη καπνιστές

Στη μελέτη, συνεχίζει η κ. Ψυρρή, αναλύθηκε η επαγγελματική έκθεση, η έκθεση σε ρύπανση που σχετίζεται με τον ταχυδρομικό κώδικα και η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα. Και σημειώνει ότι όλοι αυτοί φαίνεται να είναι παράγοντες, οι οποίοι ευθύνονται για την πρόκληση καρκίνου σε μη καπνιστές.

Οι καρκίνοι που προκαλούνται σε μη καπνιστές έχουν διαφορετικά μοριακά χαρακτηριστικά, δηλαδή διαφορετική βιολογική ταυτότητα από αυτούς που προκαλούνται από το κάπνισμα, με αποτέλεσμα η θεραπευτική στρατηγική πού ακολουθούμε σε αυτούς να είναι διαφορετική από από αυτήν που ακολουθούμε σε καπνιστές, εξηγεί η καθηγήτρια για να επισημάνει στη συνέχεια ότι «πρέπει να γίνει μία παγκόσμια προσπάθεια, ώστε να αναλυθούν αυτοί οι καρκίνοι, να βρεθούν νέοι μοριακοί στόχοι και νέα φάρμακα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί πλέον ο καρκίνος του πνεύμονα, ο οποίος είναι ο πιο θανατηφόρος καρκίνος, δεν προκαλείται μόνο από το κάπνισμα».

Υπερδιπλασιάστηκαν οι καρέκλες χημειοθεραπείας στο νέο ογκολογικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών

Τον Αύγουστο εγκαινιάστηκε η νέα ογκολογική μονάδα του Αττικόν και χαρακτηρίστηκε τόσο από επίσημα, όσο και από ανεπίσημα χείλη στολίδι για τη Δυτική Αττική. Για ποιο λόγο, τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή τη μονάδα και τι αλλάζει για το νοσοκομείο σας, ρωτήθηκε η καθηγήτρια.

«Ο Αθανάσιος Μαρτίνος έκανε μία πολύ σημαντική δωρεά στο νοσοκομείο, στην κλινική μας, στο Πανεπιστήμιο πρωτίστως: την κατασκευή και τον εξοπλισμό της νέας μονάδας χημειοθεραπείας, του νέου ογκολογικού κέντρου. Αυτό το ογκολογικό κέντρο είναι 1.200 τετραγωνικά, είναι ξεχωριστό κτίριο μέσα στο Αττικόν και είναι ένα κτίριο το οποίο προορίζεται αποκλειστικά για τη φροντίδα και τη θεραπεία των ογκολογικών ασθενών. Αποτελείται από χώρο υποδοχής, χώρο που εξετάζονται οι ασθενείς και γίνεται εκτίμηση και προγραμματισμός της θεραπείας τους, χώρο θεραπείας, χώρο για συμβουλευτική είτε από ψυχολόγο, ή διατροφολόγο, αίθουσες συνεδριάσεων και διδασκαλίας. Είναι ένας χώρος, ο οποίος είναι αρκετά ευρύχωρος και αξιοπρεπής. Εκτός από το κτίριο φυσικά σημασία έχει η επιστημονική ομάδα, η οποία πιστεύω ότι είναι κορυφαία στην Ελλάδα και διεθνώς».

Για τις κλινικές μελέτες, η κ. Ψυρρή αναφέρει ότι γίνονται ήδη περισσότερες από 100 ετησίως στην κλινική της και πρόκειται να συνεχιστούν.

«Ως εκ τούτου, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες. Είμαστε πρώτοι σε στρατολόγηση ασθενών διεθνώς στις κλινικές μελέτες και έχουμε επισημοποιήσει τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Northwestern του Σικάγο. Το κέντρο μας είναι ένα ογκολογικό κέντρο διεθνών προδιογραφών τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υποδομή».

Πόσο αυξήθηκε η δυναμικότητα των κλινών για τις θεραπείες, ήταν η τελευταία ερώτηση που ετέθη στην καθηγήτρια Παθολογίας Ογκολογίας, ΕΚΠΑ, και διευθύντρια της Β’ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής στο Π.Γ.Ν «Αττικόν».

«Πριν είχαμε συνολικά 13 καρέκλες χημειοθεραπείας και τώρα έχουμε 32 αλλά έχουμε και άλλα δύο κρεβάτια δηλαδή 34 σύνολο. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, αλλά επίσης το γεγονός ότι αποφεύγεται ο συνωστισμός, γιατί είναι αρκετά ευρύχωρη η μονάδα και οι συνθήκες πιστεύω ότι είναι ιδανικές για να κάνει ένας άνθρωπος τη θεραπεία του. Ο αρχιτέκτονας μας έφτιαξε τη μονάδα με βάση μονάδες του Ηνωμένου βασιλείου και της Αμερικής».

