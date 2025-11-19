search
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

19.11.2025 14:39

Πρόστιμα ύψους 98.500 θα πληρώσουν οι επίορκοι γιατροί και φαρμακοποιοί που έκλεβαν τον ΕΟΠΥΥ

Με αφορμή δημοσιεύματα περί «απάτης 12 εκ ευρώ στον ΕΟΠΥΥ με παράνομες συνταγογραφήσεις από 32 γιατρούς και 62 φαρμακεία» ο ΕΟΠΥΥ αποσαφηνίζει ότι πρόκειται για υποθέσεις που ο Οργανισμός προέβη σε καταλογίστικες πράξεις από την αρχή του έτους έως και τον Οκτώβριο του 2025 και όχι για νέες απάτες.

Ως εκ τούτου, πρόκειται κυρίως για υποθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από τα προηγούμενα έτη, οι οποίες αναδεικνύονται τόσο από ελέγχους που υλοποιούνται μέσω των συστημάτων και εργαλείων του Οργανισμού όσο και από υποθέσεις που αφορούν δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας ή άλλων αρχών για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός και συνεπώς δεν αφορούν νέα «κυκλώματα».

Αναλυτικά ελέγχθηκαν 32 ιατροί και 62 φαρμακεία, με ποσό καταλογισμού ζημιάς περίπου 12 εκατ. ευρώ και υπεβλήθησαν πρόστιμα ύψους 98.500 ευρώ. Επίσης ακολουθούν έλεγχοι σε 10 ιατρούς και 80 φαρμακεία από 3 δικογραφίες της Οικονομικής Αστυνομίας για τις οποίες έχει λάβει γνώση ο Οργανισμός.

Σημειώνεται ότι για όλες αυτές τις υποθέσεις ο ΕΟΠΥΥ, έχει δράσει με αποτελεσματικότητα και έχει ήδη δρομολογήσει κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την αποκατάσταση της ζημιάς καθώς και την επιβολή των προστίμων τα οποία βάσει της κείμενης νομοθεσίας είναι:

α) για τους ιατρούς καταλογισμό της ζημίας προσαυξημένης κατά 50% και επιβολή προστίμου έως 15.000€ ανά περίπτωση ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης

β) για τους φαρμακοποιούς, καταλογισμό της ζημιάς και επιβολή προστίμου έως 50% επί της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν από το φαρμακείο τον τελευταίο πριν τον έλεγχο μήνα.

Η σύσκεψη

Οι παραπάνω δράσεις οι οποίες προασπίζουν τα δικαιώματα των δικαιούχων στην πρόσβαση της δημόσιας υγείας και παράλληλα αποκαθιστούν την οικονομική ζημία του Οργανισμού παρουσιάστηκαν από τη Διεύθυνση Φαρμάκου στο πλαίσιο σύσκεψης της Διοικήτριας με τα στελέχη του Οργανισμού που αφορούσε το συνολικό απολογισμό του έργου όλων των υπηρεσιών για όλο το διάστημα από την αρχή του έτους έως τον Οκτώβριο 2025 με ειδική έμφαση στα εμβληματικά έργα που υλοποιούνται όπως ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, η Αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ΄οίκον, η εφαρμογή των DRGs στην αποζημίωση των νοσηλειών των δημόσιων νοσοκομείων, ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο των νοσηλειών των ιδιωτών παρόχων υγείας, η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου κ.α.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ τα στελέχη του Οργανισμού, υλοποιούν συντονισμένα και συντεταγμένα όλες τις μεταρρυθμίσεις, συνεργάζονται με όλες τις αρχές, με απώτερο στόχο τη διαφάνεια και την αποτελεσματική αξιοποίηση των εσόδων των φορολογούμενων πολιτών προς όφελος των ασθενών.

Έλαβαν στο σπίτι τους τα ΦΥΚ 141.047 ασθενείς

Η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε, επίσης, μεταξύ άλλων, την εξέλιξη της υπηρεσίας αποστολής Φαρμάκων Υψηλού Κόστους Κατ΄ Οίκον, η οποία από την έναρξή της έως και 2 Νοεμβρίου, έχει παραδώσει τα φάρμακά τους σε 141.047 ασθενείς, είτε Κατ’ Οίκον, είτε στα 64 αποκεντρωμένα σημεία του ΕΟΠΥΥ χωρίς ταλαιπωρίες και αναμονές.

