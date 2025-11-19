Οξεία ιογενής γαστρεντερίτιδα: Πόσο διαρκεί και πότε χρειάζεται ιατρική φροντίδα

Mια από τις συνηθέστερες λοιμώξεις το χειμώνα που αφορά όλες τις ηλικίες είναι η οξεία ιογενής γαστρεντερίτιδα, η φλεγμονή του γαστρεντερικού σωλήνα που προσβάλλει κυρίως το στομάχι και το έντερο.

Η αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης και μετάδοσης, που παρατηρείται κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, οφείλεται κυρίως στον στενότερο συγχρωτισμό των ανθρώπων σε ορισμένους κλειστούς χώρους όπως: παιδικοί σταθμοί, σχολεία, νοσοκομεία, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κρουαζιερόπλοια και κατασκηνώσεις.

«Άτομα που διαμένουν, εργάζονται ή γενικά περνούν χρόνο σε αυτούς τους χώρους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από ιογενή γαστρεντερίτιδα», αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνος Δελής, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Η ιογενής γαστρεντερίτιδα είναι η πιο συχνή αιτία διαρροϊκής νόσου παγκοσμίως. Η γαστρεντερίτιδα οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση ακατάλληλα παρασκευασμένης ή διατηρημένης τροφής ή/και μολυσμένου ύδατος.

Μπορεί όμως να μεταδοθεί και μετά από στενή επαφή με ήδη μολυσμένο άτομο.

Οι ασθενείς με γαστρεντερίτιδα από νοροϊό είναι μεταδοτικοί από τη στιγμή που ξεκινούν να νιώθουν αδιαθεσία έως και τουλάχιστον τρεις ημέρες μετά την ανάρρωσή τους.

Οι λοιμώξεις από νοροϊό, αν και συμβαίνουν όλο το χρόνο, τείνουν να εμφανίζονται συχνότερα τους ψυχρότερους μήνες (στο τέλος του φθινοπώρου και κατά τη διάρκεια του χειμώνα)», σημειώνει ο γιατρός.

Ποια είναι τα συμπτώματα

Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως 12-72 ώρες μετά τη μόλυνση από τον λοιμογόνο παράγοντα. Η λοίμωξη συνήθως εμφανίζεται με διάρροια, εμετούς και πόνο στην κοιλιά συχνά με την μορφή κράμπας αλλά και αίσθηση αδυναμίας.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει πυρετός και αφυδάτωση. Σε κάποιες ιογενείς λοιμώξεις μπορεί επίσης να παρατηρηθεί εύκολη κόπωση, πονοκέφαλος και μυϊκός πόνος.

Η ιογενής γαστρεντερίτιδα συνήθως υποχωρεί εντός μιας εβδομάδας.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα συμπτώματα είναι ήπια και υποχωρούν χωρίς να απαιτείται η επίσκεψη στον ιατρό.

Στις σύγχρονες, δυτικού τύπου κοινωνίες, η νόσος είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη. Στις υπανάπτυκτες χώρες όμως, οι γαστρεντερίτιδες μπορεί να αποτελέσουν σημαντική αιτία θανάτου, ειδικά στα βρέφη.

Πώς εκδηλώνεται η αφυδάτωση

Η αφυδάτωση κατά τη διάρκεια μιας γαστρεντερίτιδας μπορεί να προκύψει λόγω των εμετών και της διάρροιας.

Περισσότερο κινδυνεύουν οι ακραίες ηλικιακές ομάδες, δηλαδή οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά. Εκδηλώνεται συνήθως με αίσθημα δίψας, ζάλης, σύγχυσης, κόπωσης και αδυναμίας. Το δέρμα γίνεται ξηρό, ενώ τα ούρα είναι πυκνά με σκούρο κίτρινο χρώμα.

Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα

Σε μια οξεία ιογενή γαστρεντερίτιδα τα συμπτώματα διαρκούν συνήθως λιγότερο από μία εβδομάδα ενώ, τις περισσότερες φορές, βελτιώνονται μέσα στο πρώτο τριήμερο.

Οι ηλικιωμένοι ή οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς (ογκολογικοί, άτομα που λαμβάνουν κορτιζόνη κ.ά.) συνήθως χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν πλήρως.

Πότε πρέπει να απευθυνθώ στον γαστρεντερολόγο;

Καλέστε τον γαστρεντερολόγο σας εάν διαπιστώσετε σημάδια έντονης αφυδάτωσης, επίμονες διάρροιες ή εμετούς που διαρκούν πάνω από 2 ημέρες, όταν δεν ανέχεστε τη λήψη υγρών για αρκετές ώρες, όταν υπάρχει αιματηρή διάρροια, ανυπόφορος πόνος στην κοιλιά ή όταν, μέσα στην ημέρα, δεν έχετε ούρα για πάνω από 6 ώρες.

Ποια είναι η θεραπεία

«Ο πιο σημαντικός στόχος της θεραπείας είναι να διατηρηθεί ο ασθενής ενυδατωμένος και, σε περίπτωση αφυδάτωσης, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών. Η θεραπεία αρχικά περιλαμβάνει τη λήψη αρκετών υγρών.

Στις ήπιες ή μέτριες καταστάσεις, η ενυδάτωση μπορεί συνήθως να επιτευχθεί με τη χορήγηση ειδικών πόσιμων διαλυμάτων αλάτων και ζάχαρης.

Αντιεμετικά φάρμακα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στον έλεγχο των συμπτωμάτων της ναυτίας και του εμέτου, αλλά μόνο αν υπάρχει ιατρική σύσταση.

Μείνετε σπίτι

Τα άτομα που νοσούν από ιογενή γαστρεντερίτιδα, τόσο κατά τη διάρκεια των συμπτωμάτων όσο και για το επόμενο 48ωρο πρέπει να περιορίσουν την άμεση επαφή με τους οικείους τους και να μη συμμετέχουν στην προετοιμασία του φαγητού ή στην παροχή φροντίδας υγείας άλλων ατόμων. Επίσης στο σπίτι πρέπει να παραμένουν τα παιδιά, οι μαθητές.

«Στο ισχύον εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών παιδιών υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο έναντι του ροταϊού, που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προκαλεί ιογενή γαστρεντερίτιδα κυρίως σε βρέφη και μικρά παιδιά», καταλήγει ο κ. Δελής.

Διαβάστε επίσης

Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια: «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…»

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης – Στοιχεία σοκ για το 2025: 400 παιδιά νοσηλεύτηκαν στα Νοσοκομεία Παίδων

Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ – Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία για παράνομες συνταγογραφήσεις