Ποιες είναι οι τρεις ψηφιακές πλατφόρμες που βάζουν «φρένο» στην πώληση προϊόντων καπνού και αλκοόλ σε ανήλικους (videos)

Τρία νέα ψηφιακά εργαλεία αποκτούν σύντομα οι ελεγκτικές αρχές με στόχο να περιοριστεί η πώληση αλκοόλ και ποτού σε παιδιά και εφήβους που δεκάδες από αυτά καταλήγουν στα νοσοκομεία θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, πολλές φορές.

Οι τρείς ψηφιακές πλατφόρμες που παρουσιάστηκαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου των υπουργείων Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Προστασίας του Πολίτη ουσιαστικά βάζουν τέλος στις δικαιολογίες για όσους πωλούν καπνικά προϊόντα και αλκοόλ σε ανήλικους.

Αναλυτικά τις ψηφιακές πλατφόρμες παρουσίασαν σήμερα οι Υπουργοί Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για:

1. Το Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων – «alto.gov.gr», όπου καλούνται να εγγραφούν έως τις 31 Ιανουαρίου του 2026 όλες οι επιχειρήσεις που πωλούν Προϊόντα Καπνού, Αλκοόλ και λοιπά Μη Καπνικά Προϊόντα, όπως για παράδειγμα προϊόντα άτμισης.

Με την εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο εκδίδεται έγγραφο που φέρει QR code. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνονται οι έλεγχοι νομιμότητας που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους θα υπάρχει η δυνατότητα τόσο σκαναρίσματος του QR code του εγγράφου, όσο και επιβεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν θα εγγραφούν στο Μητρώο θα απαγορεύεται να πωλούν τα προαναφερόμενα προϊόντα. Σε περίπτωση πώλησης ή διάθεσης από μη εγγεγραμμένα πρόσωπα, ανακαλείται η χορηγηθείσα άδεια πώλησης ή ο σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Στόχος του alto.gov.gr είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος της αγοράς και η εξασφάλιση ότι η διάθεση των σχετικών προϊόντων πραγματοποιείται με πλήρη συμμόρφωση προς το θεσμικό πλαίσιο που απαγορεύει την πώλησή τους σε ανήλικους.

2. Αναγγελία Ιδιωτικής Εκδήλωσης μέσω gov.gr – «events.gov.gr».

Η πλατφόρμα λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό Μητρώο για την καταχώριση και παρακολούθηση εκδηλώσεων με συμμετοχή ανηλίκων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τον έλεγχο των εκδηλώσεων αυτών. Ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, στα οποία σε κανονική λειτουργία η είσοδος ανηλίκων δεν επιτρέπεται, εισέρχονται στο events.gov.gr όπου και δηλώνουν την εκδήλωση με τη συμμετοχή ανηλίκων. Στη συνέχεια οι διοργανωτές, για παράδειγμα ένα φροντιστήριο, μια σχολή χορού, αποδέχονται μέσω της πλατφόρμας την εκδήλωση και παράγεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο φέρει QR code και αποθηκεύεται στις «Θυρίδες Πολίτη» του επιχειρηματία και του διοργανωτή. Σε περίπτωση ελέγχου επιδεικνύουν το ιδιωτικό συμφωνητικό, ώστε να αποδειχθεί και μέσω του ελέγχου του QR code η νομιμότητα της εκδήλωσης.

3. Μηχανισμός Επαλήθευσης Ηλικίας μέσω του Gov.gr Wallet και του Kids Wallet για το φυσικό όσο και για το ψηφιακό περιβάλλον.

Πρόκειται για την ένταξη της ευρωπαϊκής τεχνικής προσέγγισης για το «age verification» στο Gov.gr Wallet και στο Kids Wallet. Με τον τρόπο αυτό, εφαρμόζεται ένας σύγχρονος και ασφαλής μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, με την απαραίτητη προστασία των προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα:

α) Όσον αφορά στα σημεία λιανικής πώλησης, οι πωλητές επιλέγουν στην εφαρμογή Gov.gr Wallet την ηλικιακή ομάδα για την επαλήθευση της ηλικίας (π.χ. πάνω από 15) και εμφανίζεται ένα QR code. Ο πιθανός αγοραστής σκανάρει το QR code είτε μέσω του Gov.gr Wallet, είτε του Kids Wallet και επιτρέπει την κοινοποίηση του πιστοποιητικού επιβεβαίωσης της ηλικίας. Στο Gov.gr Wallet του πωλητή εμφανίζεται πράσινη ή κόκκινη σήμανση ανάλογα με το εάν επιτρέπεται ή όχι η πώληση του προϊόντος βάσει της ηλικίας,

β) Όσον αφορά στα διαδικτυακά καταστήματα, ο πολίτης σκανάρει από το Gov.gr Wallet και το Kids Wallet το QR code που εμφανίζεται στο περιβάλλον του διαδικτυακού καταστήματος. Με αυτόν τον τρόπο, τα διαδικτυακά καταστήματα λαμβάνουν μόνο την πληροφορία της ηλικίας (π.χ. πάνω από 18), ώστε να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν την αγορά του προϊόντος (π.χ. προϊόν καπνού, αλκοόλ ή ταινία).

Τα τρία παραπάνω ψηφιακά εργαλεία αποτελούν συνέχεια του νόμου περί απαγόρευσης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανήλικους που ψηφίστηκε το περασμένο Καλοκαίρι.

Και τα τρία ηλεκτρονικά συστήματα έχουν ιχνηλατήσεις και η ιδέα και μόνο ότι αυτός που πουλάει τσιγάρα ή ποτά σε ανήλικους εντοπίζεται και θα μπλέξει θα λειτουργήσει αποτρεπτικά όπως τόνισε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

