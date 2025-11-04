search
Ασφυξία στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα κάλυψαν τον διάδρομό της χειρουργικής κλινικής

04.11.2025 19:25
Ασφυκτικές συνθήκες επικρατούν στο Αττικό Νοσοκομείο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνονται ασθενείς στοιβαγμένοι σε ράντζα στον διάδρομο της χειρουργικής κλινικής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού περνούν μέρες για να μεταφερθούν σε κρεβάτι, με συνέπεια να καθυστερεί η ανάρρωση τους

Οι εικόνες αυτές είναι ασύμβατες με το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης, που έχει κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα…

macron 8876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επική ατάκα Μακρόν για την φορολόγηση των πλουσίων: Δεν κάνεις μια χώρα πιο ευτυχισμένη εμποδίζοντας τους πρωταθλητές

AIRPORT
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν της Ουάσινγκτον λόγω ζητήματος ασφαλείας

vorizia-2332
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Τον βρήκα στο αμάξι τελειωμένο, τον διάλυσαν», λέει η χήρα του Φανούρη Καργάκη

trump art
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το άγαλμα του «εσταυρωμένου θανατοποινίτη» Ντόναλντ Τραμπ εκτίθεται στη Βασιλεία

Gaza (12)
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γάζα εκπέμπει «SOS»: Ο χειμώνας πλησιάζει … και ο λιμός επιμένει

tsakalotos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το εξώδικο του Ευκλείδη Τσακαλώτου για την επιστολή στον Ντάισελμπλουμ και η απάντηση από το Ποντίκι

xrimata_xristougenna_3110_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μίνι έκτακτο βοήθημα για τα Χριστούγεννα

asanser 654- new
ΕΛΛΑΔΑ

Έρχονται πρόστιμα για τα ασανσέρ: Μόνο ένα στα οκτώ έχουν καταγραφεί – Προθεσμία ως 30 Νοεμβρίου, πού θα στραφούν οι αρχικοί έλεγχοι

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται ο «Λευκός Τειρεσίας»- Ποιους αφορά, καμπανάκι για τα ληξιπρόθεσμα

patinia athina 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Χάρης Δούκας απαντά σε Μιχαηλίδου, Μπακογιάννη για τα πατίνια 

