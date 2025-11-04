Ασφυξία στο Αττικό Νοσοκομείο: Ράντζα κάλυψαν τον διάδρομό της χειρουργικής κλινικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ασφυκτικές συνθήκες επικρατούν στο Αττικό Νοσοκομείο.
Σε βίντεο ντοκουμέντο, που έφερε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνονται ασθενείς στοιβαγμένοι σε ράντζα στον διάδρομο της χειρουργικής κλινικής.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού περνούν μέρες για να μεταφερθούν σε κρεβάτι, με συνέπεια να καθυστερεί η ανάρρωση τους
Οι εικόνες αυτές είναι ασύμβατες με το δικαίωμα σε αξιοπρεπείς συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης, που έχει κάθε πολίτης σε αυτή τη χώρα…
